Nuorissa ikäryhmissä miesten yksinasuminen on yleisempää. Kuva: Emilia Kangasluoma

Yksinasuminen lisääntyy Suomessa edelleen, niin kuin se on lisääntynyt jo kymmeniä vuosia.

Tilastokeskus julkaisi keskiviikkona viime vuoden luvut, joissa selvä suunta yksinasujien määrässä jatkaa siis nousuaan.

Viime vuonna heitä oli edellisvuoteen verrattuna 30 000 enemmän eli kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa. Se tarkoittaa jo lähes 45 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Luvuista piirtyy kuva suomalaisesta yksinasumisesta ja yksinasujien profiilista, jossa näkyvät nuoruus ja vanhuus. Kymmenessä vuodessa yksinasuvien määrä on kasvanut nimenomaan eniten alle 30-vuotiailla ja yli 65-vuotialla.

Nuorissa ikäryhmissä miesten yksinasuminen on yleisempää, iäkkäistä yksinasuvista puolestaan valtaosa on naisia. Yleisintä yksinasuminen on yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, joista melkein joka toinen asuu yksin.

Kymmenessä vuodessa yksinasuminen on lisääntynyt kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 45–54 -vuotiaissa, Tilastokeskus kertoo.

Keskimäärin suomalaisessa asuntokunnassa asui viime vuonna 1,97 henkeä.

Myös kahden hengen asuntokuntien määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta, mutta sitä suurempien asuntokuntien määrä taas väheni.

Yksinasuminen on lisääntynyt suhteellisesti eniten alle 30-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaista 20 prosenttia asui yksin, kun vuonna 2019 yksinasuvien osuus ikäryhmästä oli 27 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan asumistuen muutos vuonna 2017 näyttää olevan yhteydessä nuorten yksin asumisen yleistymiseen, sillä alle 30-vuotiaiden yksinasuminen kasvoi erityisesti muutoksen jälkeen. Muutos tuolloin toi pienen lisän suurelle osalle opiskelijoista.

Yksinasuvia miehiä on yksinasuvia naisia enemmän sekä määrällisesti että suhteellisesti ikäryhmässä 25–54. Yli 55-vuotiaita ja alle 24-vuotiaita yksinasuvia naisia on puolestaan miehiä enemmän.