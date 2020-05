Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa valtiovarainministeriön virkamiehistä. Poliisi selvitti esiselvityksessä sitä, pitäisikö valtiovarainministeriön virkamiesten toiminnasta eduskunnassa aloittaa rikostutkinta vai ei.

”Esiselvitys on saatu päätökseen. Asiassa ei ole syytä epäillä virka- tai muutakaan rikosta valtiovarainministeriön virkamiesten osalta”, toteaa rikoskomisario Teemu Jokinen Helsingin poliisilaitokselta.

HS kertoi aiemmin haastattelemiensa eduskunnan virkamiesten kannoista, joiden mukaan valtiovarainministeriö pimitti maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisevilla hetkillä eduskunnalta olennaisia tietoja. Kertomatta jääneet tiedot olisivat voineet aikoinaan estää sote-uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

HS:n näkemissä sähköpostiviesteissä valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa oli kyse sadoista miljoonista euroista.

Esiselvityksessä poliisi punnitsi nyt sitä, pitäisikö virkamiesten toiminnasta aloittaa rikostutkinta vai ei.

Poliisi hankki esiselvityksenä asiakirja-aineiston oikeuskanslerinvirastosta ja valtiovarainministeriöstä.

Esiselvityksen perusteella asiassa ei ole edes alustavia syitä epäillä, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat rikkoneet viranhoidossaan säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa.

”Näin ollen tässä asiassa ei ole syytä epäillä valtiovarainministeriön virkamiehiä virkarikoksesta. Asiassa on kysymys parlamentaarisen kontrollin toteutumisesta suhteessa hallitusvaltaan ja tämän toiminnan asianmukaisuuden ja eduskunnan täysimääräisen tiedonsaantioikeuden toteutumisen arvioinnista. Tällaisen kysymyksen arviointi ei kuulu poliisin tehtäviin”, Jokinen sanoo tiedotteessa.

Eduskunnassa sähköpostiviestit aiheuttivat tyrmistystä.

Useat eduskunnan virkamiehet tulkitsevat viestejä siten, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ajaneet hallituksen poliittista uudistusta niin, että jättivät kertomatta tärkeitä yksityiskohtia.

Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot.

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka ei viestien perusteella puuttunut havaittuun ongelmaan tai riskiin. Nerg oli valtiovarainministeriössä keskeisessä asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

Nerg on sittemmin pysynyt poliittisen myrskyn silmässä viestien takia. Hän on hakenut kansliapäälliköksi valtiovarainministeriöön, mutta hänen nimitystään on lykätty jo kahdesti poliittisten riitojen takia.

Perustuslakivaliokunta on myös aloittanut selvityksen eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta. Juuri perustuslakivaliokunnan selvitys oli syy siihen, miksi Nergin valinta kansliapäälliköksi peruuntui jo toistamiseen huhtikuun lopulla.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen katsoi aiemmin ratkaisussaan, että valtiovarainministeriö antoi eduskunnalle olennaiset ja merkitykselliset tiedot maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Ratkaisu poikkesi eduskunnan näkemyksestä. Eduskunnan mielestä tietoja jätettiin antamatta, mikä olisi vastoin perustuslakia.

