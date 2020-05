Amerikkalaisen F-35-hävittäjän yhteyteen sopii hyvin vanha ilmailuvitsi. Sen mukaan jos ihmisen olisi tarkoitus lentää, olisi jumala antanut hänelle enemmän rahaa.

F-35 on Yhdysvaltain asevoimien historian kallein ja kiistellyin hanke.

Yhdysvalloissa puhutaankin jo biljoonan dollarin koneesta, tosin silloin viitataan konelaivaston koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Biljoona on muuten miljoona miljoonaa. Biljoonasta dollarista riittäisi miljoona dollaria noin joka viidennelle suomalaiselle.

Toisaalta F-35 on ollut myös yksi kaikkien aikojen kunnianhimoisimmista ellei kunnianhimoisin hävittäjäkonesuunnitelma.

F-35 on yksi viidestä koneesta, joista valitaan Suomen ilmavoimien seuraava hävittäjä niin sanotussa HX-hankkeessa. Eräänlaisena julkisena salaisuutena on pidetty sitä, että se olisi myös Ilmavoimien suosikkikone.

On jopa väitetty, että F-35-hävittäjää suosittaisiin valintaprosessissa. Näin vihjaistiin muun muassa Suomen Kuvalehden artikkelissa vastikään.

Suosikkiasema on kuitenkin eri asia kuin suosiminen. Suosiminen vaatisi, että koko HX-projektiorganisaatio tai ainakin merkittävä osa siitä olisi suosimisessa mukana.

Kaiken lisäksi kilpailuasetelman parhaiten tuntevat muut hävittäjävalmistajat vahtivat silmä kovana, mitä väitteitä F-35:stä esitetään ja mitä asioita jätetään ehkä kertomatta.

F-35 on herättänyt koko kehityskaarensa ajan sekä ihastusta että voimakasta arvostelua. Aikataulustaan myöhästynyttä konetta onkin ehditty viestimissä herjata jonkinlaiseksi ylihypetetyksi alisuoriutujaksi.

Suomessa hävittäjä tai ainakin sen valmistaja Lockheed Martin sai ikävää julkisuutta, kun paljastui, että Puolustusvoimain edellinen komentaja Jarmo Lindberg oli ostettu Lockheed Martinin lobbaajaksi.

Lindbergin sopimus irtisanottiin nopeasti mutta vasta julkisen kohun jälkeen. Siitä jäi pysyvä tahra valmistajan, koneen ja ennen kaikkea HX-hankkeen kilpeen. Ilman julkista paheksuntaa Lindberg olisi nyt todennäköisesti Lockheed Martinin lobbari.

Arvoitukseksi on vielä jäänyt, miksi Lockheed Martinin ja Lindbergin harkintakyky petti. Suomea ja suomalaisia kun kohdeltiin kuin banaanitasavaltaa.

Molempien tahojen luulisi tuntevan suomalaisen järjestelmän erittäin hyvin, koska amerikkalainen asejätti on yksi tärkeimmistä asemyyjistä Puolustusvoimille.

Mutta mikä kone F-35 itse asiassa on?

Hävittäjän taustalla on kehitysohjelma, joka tunnetaan nimellä F-35 Joint Strike Fighter Program. Nimi kertoo hyvin pitkälle, mistä on kyse.

Nimessä ”joint” eli yhteinen tulee siitä, että hävittäjähanke on puolustushaarojen yhteishanke. Yhdysvalloissa tämä tarkoittaa ilmavoimia, laivastoa ja merijalkaväkeä, joilla kaikilla on omia hävittäjiä.

”Strike fighter” käsitteelle ei ole suomen kielessä kunnon vakiintunutta käännöstä, mutta vapaasti suomentaen voidaan puhua monitoimihävittäjästä.

Se on siis kone, jonka pitää pystyä ennen muuta rynnäköimään ja pommittamaan maakohteita, mutta toisaalta sen pitää pärjätä myös vastustajan hävittäjille ilmataisteluissa.

Isoilla sotilasmahdeilla on monitoimihävittäjien ja muiden lentokoneiden tukena myös erikoistuneita niin sanottuja ilmaherruushävittäjiä, jotka on rakennettu lähinnä ilmataisteluja silmällä pitäen. On hyvä muistaa, ettei F-35 ole tarkoitettu ensisijaisesti tällaiseksi koneeksi. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kehittynein ilmaherruushävittäjä on F-22.

Modernin hävittäjän kehittäminen on suurvalloillekin kallista ja aikaa vievää. Vaikka itse F-35-hävittäjäprojektin katsotaan virallisesti alkaneen vuonna 2001, niin todellisuudessa sen juuret ulottuvat 1990-luvun alkuvuosiin.

Tuolloin Yhdysvalloissa ryhdyttiin miettimään, olisiko mahdollista suunnitella yksi hävittäjätyyppi, jota voitaisiin pienin muutoksin käyttää useissa puolustushaaroissa ja moniin eri tehtäviin.

Perinteisesti Yhdysvalloissa on eri puolustushaaroilla ollut useita taistelukonetyyppejä, jotka oli suunniteltu ja rakennettu erilaisia tehtäviä varten.

Tavoite oli sinänsä hyvä: uuden sukupolven monitoiminen hävittäjä, jonka hinta pysyisi edullisena, koska sitä rakennettaisiin lähes samanlaisina ja suurina sarjoina kolmelle puolustushaaralle.

Hankkeen lopputuloksena syntyi kolme F-35-hävittäjäversiota: jokaiselle mukana olleelle puolustushaaralle omansa. Maallikon silmiin ne näyttävät samalta koneelta, mutta todellisuudessa niissä on eroja.

Näistä kolmesta Suomi harkitsee Yhdysvaltojen ilmavoimille tarkoitettua versiota, joka on myös kaikkein edullisin. Edullisin ei kuitenkaan tarkoita halpaa, sillä F-35-hävittäjästä tuli selvästi aiottua kalliimpi.

F-35-suunnitelman alkuperäinen tavoite oli, että kaikki kolme versiota olisivat 70–90-prosenttisesti samanlaisia. Hankkeen edetessä on paljastunut, ettei toteuma vastannut tavoitetta.

Yhdysvaltojen kongressin tutkimuspalvelun (Congressional Research Service) tässä kuussa julkaisemasta F-35-raportista ilmenee, että lopullisilla koneversioilla on yhteistä enää noin 20–25 prosenttia.

Suuret tuotantomäärät ovat kuitenkin toteutumassa. Tähän mennessä koneita on rakennettu jo melkein 500 kappaletta.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon suunnittelee ostavansa yhteensä lähes 2 500 F-35-hävittäjää vuoteen 2044 mennessä. Lisäksi ulkomaille myydään satoja koneita. Onpa näkynyt arvioita, että ulkomaille myynti olisi jopa yli tuhat konetta.

Tähän mennessä F-35-hävittäjiä on tilattu noin kymmeneen maahan, ja kone on mukana Suomen lisäksi muun muassa Sveitsin uuden hävittäjän tarjouskilpailussa.

Euroopan maista koneeseen ovat päätyneet jo Britannia, Italia, Norja, Tanska, Hollanti, Belgia ja Puola.

Määrän sanotaan usein tuovan laatua, ja F-35 on tavallaan oman suuruutensa vanki.

F-35:stä on tullut niin merkittävä koneprojekti, että se on herättänyt huolta Yhdysvalloissa.

On pelätty, että Lockheed Martin saa liian vahvan aseman, mikä yksipuolistaa Yhdysvaltojen sotilasilmailuteollisuutta. Tämä pelko on varmasti ainakin terävöittänyt uutuushävittäjää kohtaan suunnattua kritiikkiä.

F-35:n on myös pelätty olevan jo niin iso hanke, ettei sitä voida enää pysäyttää, vaikka se osoittautuisikin lopulta pettymykseksi ja odotettua huonommaksi koneeksi.

Koneella on kuitenkin edessään niin vahva tuki ja pitkä elinkaari, että se houkuttelee myös muita maita sitoutumaan siihen vuosikymmeniksi.

Hävittäjistä puhuttaessa on usein tapana mainita niiden sukupolvi. Esimerkiksi Ilmavoimien entiset MiG-21-koneet olisivat olleet kolmatta, Hornetit neljättä ja F-35 jo viidettä sukupolvea.

HX-hankkeessa olevat muut hävittäjätyypit olisivat jotain neljännen ja viidennen sukupolven väliltä eli merkinnältään 4+ tai 4,5.

Hävittäjäsukupolville ei ole kuitenkaan yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Sukupolviväittämiä käytetään myös osana koneiden markkinointia, joten niihin ei ole syytä tuijottaa liikaa.

Häive on kuitenkin yksi ominaisuus, joka yleisesti katsotaan kuuluvan uusimman sukupolven hävittäjille.

Häiveellä tarkoitetaan sitä, että kone näkyy heikosti tutkissa. Se ei siis tarkoita tutkille näkymätöntä, kuten usein virheellisesti sanotaan.

Suomelle tarjottavista hävittäjämalleista F-35 on ainoa, jota voi sanoa uuden sukupolven häivehävittäjäksi.

Jos Puolustusvoimat päättää, että ilman häiveominaisuutta Suomen ilmavoimat ei pärjää mahdollisessa sodassa, on HX-hankkeessa jäljellä vain yksi kandidaatti: F-35.

”Hullu investointi olisi sellainen, että ostetaan järjestelmä, jolla varmaan tullaan kakkoseksi”, sanoi nykyinen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja Kari Renko HS:n haastattelussa joulukuussa.

Kilpailutilanteen ylläpitämiseksi ostajan ei ole syytä korostaa häiveen merkitystä ainakaan liikaa. Eikä asia ole muutenkaan niin yksinkertainen, sillä tutkatekniikan kehitys syö häiveen merkitystä koko ajan.

Puolustusvoimien tutkijat ovatkin selvittäneet uuden tutkatekniikan vaikutusta häiveeseen.

Puolustusvoimien pääinsinööri Jyri Kosola sanoi lokakuussa HS:n haastattelussa, että tutkimusten mukaan häivesuojan merkitys vähenee, mutta se ei poistu.

”Häivetekniikan merkitys suorituskyvyssä on tulevaisuudessa pienempi, mutta se on edelleen siellä”, Kosola sanoi.

Yksi F-35:n suosikkiaseman syistä on se, että se on tarjotuista koneista ainoana täsmälleen elinkaarensa oikeassa vaiheessa Suomen hankinnan kannalta. Koneen on suunniteltu olevan käytössä 2060-luvulle saakka, mikä sopii Suomelle täydellisesti.

Sillä ei ole Suomelle merkitystä, millaisia ongelmia koneen kehityksen aikana on jouduttu siitä korjaamaan tai kuinka paljon se on myöhässä suunnitellusta aikataulustaan.

Suomi on nyt sikäli hyvässä asemassa, että vain lopputuloksella on merkitystä. Koneilla on myös takanaan sen verran lentotunteja, että tiedetään, paljonko niiden ylläpito esimerkiksi maksaa. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan se maksaa paljon.

Ulkopuolisten on käytännössä mahdoton sanoa, mikä Suomelle tarjotuista hävittäjistä on paras tai viisain valinta. Tiedot koneista ovat salaisia ja tulevaisuuden sodankuvat hämäriä.

Paras käsitys asiasta on niillä noin 70 ihmisellä, jotka vievät HX-hanketta eteenpäin.

Varmaa on vain se, että kaikki ehdokkaat ovat huippuluokan hävittäjiä.

Yhdysvaltojen kongressin ajatuspajan tuoreessa raportissa luetellaan maita, jotka voisivat ostaa F-35-hävittäjiä. Suomen kohdalla arvellaan, että Saabin Gripenillä on etulyöntiasema. Kuva: Conressional Research Service