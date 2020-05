”Onhan se ollut todella vaikeaa, että ei ole saanut nähdä lapsia ja lapsenlapsia. Aamuisin herätessä olen ollut ihan masentunut.”

Näin kertoo helsinkiläinen näyttelijä Ritva Oksanen, 81, tunnelmistaan koronakeväänä. Kevät on ollut Oksasen mielestä henkisesti uuvuttava, mutta nyt hän on rajoitusten lieventymisestä iloinen.

”Rajoitukset ovat vaikuttaneet valtavasti. Hienoa, että niissä nyt joustetaan. Olen esiintyvä ihminen, ja työt loppuivat kerta kaikkiaan koronakriisin alussa. Minulla on onneksi mökki Petäjävedellä ja lähden kyllä sinne heti, kun voin. Nyt siellä on vielä kylmä.”

Ritva Oksanen on rajoitusten lieventymisestä iloinen. Kuva: Mika Ranta / HS

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittivät tiistaina koronavirustilanteen toimintaohjeet yli 70-vuotiaille. Nyt heidän ei tarvitse esimerkiksi välttää kaupassa käyntiä muuten kuin ruuhka-aikaan.

Odotetuin ohjeista oli, että yli 70-vuotiaita voi tavata – kunhan sen tekee ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen.

HS kysyi keskiviikkona varttuneilta helsinkiläisiltä, turkulaisilta ja tamperelaisilta mietteitä siitä, miten arki on sujunut koronakriisin aikana ja miten rajoitusten lieventäminen vaikuttaa arkeen ja kesäsuunnitelmiin.

Osa on pitänyt rajoituksista tiukasti kiinni. Osa taas koki, etteivät rajoitukset ole vaikuttaneet elämään kuin lisääntyneenä käsihygieniana ja etäisyyksien pitona.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) korosti keskiviikkona, että ikäihmisten tulee huolehtia omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan. Karanteenin kaltaiset olosuhteet eivät välttämättä kannusta siihen.

”Lähtökohdaksi on otettu se, että pitää olla varovainen ja suojautua, mutta samalla korostetaan jokaisen omaa harkintaa. Näin hyvinvoinnista voidaan pitää huolta”, Kiuru sanoi.

Pirkko Lilius harmittelee kulttuuritarjonnan typistymistä kevään aikana. Kuva: Mika Ranta / HS

Helsinkiläinen Pirkko Lilius, 81, on Ritva Oksasen kanssa samoilla linjoilla.

”Rajoitusten lieventäminen on ollut hieno asia. Hienoa, että lapsenlapset ovat päässeet kouluun, ja heidän kanssaan olemme tavanneet myös ulkona. Siitä on tullut mukava tunne, että on taas perheyhteisössä kiinni.”

Lilius ulkoilee vähintään kaksi kertaa päivässä.

”Minun täytyy kyllä liikkua koko ajan. Jos jään vain sänkyyn makaamaan, niin eihän siitä mitään tule. Käyn yleensä taidenäyttelyissä, konserteissa ja teatterissa, niiden puuttuminen on ollut iso isku. Mutta netistä katson elokuvia. Kino Engeliä on kyllä ikävä.”

Ystävykset Seppo Reinamo ja Vesa Lappalainen odottavat innolla terassien avautumista. Kuva: Mika Ranta / HS

Ystävykset Seppo Reinamo, 79 ja Vesa Lappalainen, 78 odottavat innolla terassien avautumista. Lappalainen aikoo viedä vaimonsa lasilliselle.

”Kun terassit aukeavat, niin menemme vaimoni kanssa heti valkoviinilasilliselle ulos. Haluaisin kovasti lomailla Virossa tai Ruotsissa, mutta sitä saa nyt odottaa”, Lappalainen sanoo.

Reinamo arvioi, että kovin isoa muutosta elämässä ei ole tapahtunut, vaikka rajoituksia on höllätty.

”Aion edelleen pitää huoltaa turvaväleistä ja käsihygieniasta ja karttaa koronaa. Aiomme käydä mökillä kesällä ahkerasti. Olo tuntuu nyt hieman helpommalta, kun rajoituksia lievennettiin, mutta ei vielä vapaalta”, Reinamo kertoo.

”Samanlailla mennään kuin tähänkin asti. Syön terveellisesti ja otan vitamiinia. Aion myös pitää huolta riittävistä etäisyyksistä”, sanoo Hilkka Salminen. Kuva: Reijo Hietanen

Tamperelaisella Hilkka Salmisella oli vastikään erilainen syntymäpäiväjuhla.

”Minulla ei ole lääkärin määräämiä lääkkeitä eli on ihan hyvä tilanne. Lapset ja lastenlapset ovat kaikki terveitä. Minulla oli merkkipäivä hiljattain, niin lapset jäivät ulos kukkien kanssa ja hain kukat sitten myöhemmin”, Salminen sanoo.

”Samanlailla mennään kuin tähänkin asti. Syön terveellisesti ja otan vitamiinia. Aion myös pitää huolta riittävistä etäisyyksistä.”

Annikki Nirvi-Tapiola suunnittelee viettävänsä koko kesän mökillä. Kuva: Reijo Hietanen

Tamperelainen Annikki Nirvi-Tapiola, 81, hoitaa kaupassa käynnin itse.

”Olen välttänyt paikkoja, joissa on tungosta. Menen kauppaan sellaisina aikoina, jolloin siellä ei ole paljon ihmisiä, mutta en kuitenkaan aamun tunteina. Koen, että olen kykenevä hoitamaan kauppakäynnin niin, että en aiheuta vaaraa kenellekään.”

”Olen tietysti huolehtinut myös käsienpesusta. Käyn kodin ulkopuolella suhteellisen vähän, mutta sauvakävelen joka päivä”, hän kertoo.

Nirvi-Tapiolalla on kassissaan kasvosuoja, mutta hän ei ole sitä käyttänyt. Hänen mielestään rajoitusten lieventämisellä ei ole paljon vaikutusta.

”Oli joka tapauksessa jo suunnitelmissa mennä mökille koko kesäksi. Siellä olemme kuin herran kukkarossa.”

”Katselin juuri tiedotustilaisuuden rajoitusten lieventämisestä ja ajattelin, että eipä tuossa ole mitään uutta. Minusta niissä tilaisuuksissa on lähinnä masentavia saarnaajia. Ikäihmiset eivät ole mitään paarialuokkaa.”

Markku Vidman on huomannut, että ihmiset tarkkailevat toisiaan entistä enemmän. Häntäkin, eläkeläistä, toisinaan väistetään. Kuva: Reijo Hietanen

Tamperelainen Markku Vidman, 71, sanoo hänkin, että koronakevät ei ole vaikuttanut elämään – ainakaan valtavasti. Hän kertoo eläneensä muutenkin normaalia elämää keskellä kaupunkia, eikä käy baareissa.

”Käsiä olen pessyt enemmän kuin yleensä ja pankissa otin juuri käsidesiä. Katselen ja tarkkailen ihmisiä nyt enemmän ja huomaan, että minuakin tarkkaillaan ja joskus väistetään. Yleinen varovaisuus on lisääntynyt, mutta esimerkiksi naamaria en ole käyttänyt”, Vidman sanoo.

”Jatkan samalla linjalla kuin aiemminkin. Käyn kesällä paljon siirtolapuutarhamökilläni, tosin siellä ei ole toistaiseksi sauna käytössä. Talkoitakaan ei saa pitää. Kesällä jää välistä ainakin yhdet syntymäpäiväjuhlat, ja yhdet häätkin jo peruttiin.”

Tarmo Siivonen on pysytellyt koronaviruksen vuoksi paljon sisällä. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turkulainen Tarmo Siivonen, 76, oli käymässä Turun kauppatorilla keskiviikkona. Koronavirusriskin takia hän on pysynyt tiukasti neljän seinän sisällä.

”Kotona on tullut melkein mökkihöperöksi. Vaimo on pitänyt niin tiukkaa kontrollia, että ei valtion tarvitse enää kontrolloida”, Siivonen sanoo ja nauraa.

Hän oli hakemassa torilta kurpitsoja ja tomaatin kasvamaan mökille. Nyt kun rajoitukset lievenevät, hän aikoo suunnata kesämökilleen Kustaviin.

”Minä olen vielä semmoisessa kunnossa, että meinaan perunaakin vähän pistää”, Siivonen sanoo.

Hän aikoo pitää vaimonsa kanssa edelleen tiukkaa linjaa ihmiskontakteissa.

Liisa Ukkonen kertoo, että koronaviruksen värittämä kevät on sujunut lopulta verrattain normaalisti. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turkulaisen Liisa Ukkosen ,77, arki on pysynyt koronakevään aikana lähes normaalina. Hän oli keskiviikkona hakemassa torilta kukkia ja kahvileipää.

Ukkosen lapset ilmoittivat koronaepidemian alussa, että vanhemmat eivät saa mennä mihinkään ja että lapset hoitavat kaupassa käynnit.

”Nyt me olemme siitä vähän jo luisteltu, kun meillä on kauppa ihan vieressä”, Ukkonen myöntää.

Useissa ruokakaupoissa on ensimmäinen aukiolotunti pyhitetty riskiryhmäläisille.

”Siihen aikaan me vielä nukumme. Käymme kaupassa aina illalla, kun siellä ei ole paljon asiakkaita”, Ukkonen sanoo.

Koronarajoitusten purkaminen ei todennäköisesti vaikuta Ukkosen arkeen.

”Olemme jo nyt liikkuneet tarpeiden mukaan. Uskon, että menemme mökille kesää viettämään”, Ukkonen sanoo.

Jouko Vihanto odottaa pääsevänsä jälleen ravintoloihin, kulttuuririentoihin ja veneilemään. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Jouko Vihanto, 71, ei ole ottanut riskiryhmäläisten rajoituksia kauhean vakavasti. Turkulaismies oli tulossa keskiviikkona päivällä ostoksilta Stockmannilta.

”Minunhan pitäisi kai käydä kaupassakin keskiyöllä. Jotkut tuttavat suhtautuvat tilanteeseen varsin nuivasti, eivätkä suostu pitämään yhteyttä kuin puhelimitse tai viiden metrin etäisyydeltä”, Vihanto sanoo.

Rajoitusten purkaminen palauttaa hänen kulttuuriharrastuksensa, ainakin osittain.

”Kohta pääsee taas ravintoloihin, museoihin ja taidenäyttelyihin. Ehkä myös pienimuotoiset konsertit pyörivät. Kyllähän se avartaa taas elämää, vaikka ulkomaille ei pääsekään.”

Aimo osan kesästä Vihanto aikoo viettää veneillen.

”Kuukausi puolitoista sitten jotkut saaristolaiset suhtautuivat kauhean nihkeästi toteamalla, että ’pysykää poissa’. En usko, että siitä tulee kesällä ongelmaa, sillä saaristo elää veneilijöistä kahden kuukauden ajan.”