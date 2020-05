Koronavirusepidemia on hieman nostanut kokonaiskuolleisuutta Suomessa, arvioi THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen. Kuva Helsingistä Hietaniemen hautausmaalta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kuolleisuus ei ole tänä keväänä merkittävästi kasvanut Suomessa, mutta merkkejä koronaviruksen vaikutuksesta näkyy tilastoissakin. Asia selviää Tilastokeskuksen pikaennakkotilastosta, joka näyttää viikoittaisten kuolemien määrän.

Tilaston mukaan huhtikuussa eli viikoilla 14–18 Suomessa kuoli 5 476 ihmistä. Luku on 270 ihmistä enemmän kuin viime vuonna ja reilut 300 enemmän kuin samana ajankohtana keskimäärin 2010-luvulla.

”Hyvin alustavan numeroiden tarkastelun valossa näyttää siltä, että epidemian myötä pientä kokonaiskuolemien kasvua näkyy. Kasvu ei ole sen suurempaa kuin minkä verran Suomessa on raportoitu koronakuolemia”, sanoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista kaksi kolmasosaa on ollut yli 80-vuotiaita. Tässä ikäryhmässä kuolleisuus näyttää hieman kasvaneen maalis–huhtikuussa, kun vertaillaan ikäryhmän kuolintilastoja viikkotasolla viime vuoden vastaavaan aikaan.

”Tilastoista löytyvät aika hyvin ne noin 300 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollutta, joiden kuolemasta Suomessa on maaliskuun jälkeen raportoitu”, sanoo Koskinen.

Koronaviruksen vuoksi monessa maassa on alettu seurata kuolleisuustilastoja aiempaa tarkemmin. Lisäksi on kiinnostuttu niin sanotusta ylikuolleisuusluvusta.

Ylikuolleisuus tarkoittaa, että tietyssä maassa tai tietyllä alueella tapahtuu jonain ajankohtana enemmän kuolemia kuin tavallisesti. Ylikuolleisuutta voi aiheuttaa epidemioiden lisäksi esimerkiksi helleaalto, nälänhätä tai sota.

Kansainvälisessä mediassa on alettu julkaista laskelmia, jotka näyttävät, että joissakin maissa koronakuolemia on todennäköisesti paljon enemmän kuin mitä viralliset tilastot näyttävät. Tämä selviää, kun tarkastellaan, kuinka paljon enemmän kuolemia on havaittu verrattuna ajankohdan keskiarvoon ja vähennetään luvusta koronaviruksesta johtuvat kuolemat. Monissa maissa viralliset koronaviruskuolemat eivät riitä selittämään kasvanutta kuolleisuutta kokonaan.

Suomessa vastaavaa ilmiötä ei ole tänä keväänä nähty, vaan pieni kasvu kokonaiskuolleisuudessa selittyy koronavirukseen liitettyjen kuolemien määrällä – tai vuosittaisella vaihtelulla.

Ylikuolleisuus yhtenä hetkenä voi näkyä myöhemmin tilastoissa alikuolleisuutena. Koronaviruksen kohdalla ilmiö johtuu siitä, että viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleet ovat olleet pääosin iäkkäitä ja huonokuntoisia, joiden eliniänodote olisi ollut lyhyt.

”Jos myöhemmin katsotaan vuoden 2020 kuolleisuutta ja verrataan sitä edellisiin vuosiin, kuolleisuudessa tuskin näkyy mainittavaa poikkeamaa, mikäli epidemia ei uudelleen käänny pahempaan suuntaan”, Koskinen arvioi.

Epidemian rajoitustoimilla Suomessa on pystytty vähentämään suoria koronavirusinfektion aiheuttamia terveyshaittoja. Koskisen mukaan jatkossa on yhä tärkeämpää seurata ja ehkäistä koronatilanteesta ja sen rajoittamistoimista koituvia välillisiä haittoja kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Esimerkiksi työttömyyteen kytkeytyy useita terveys- ja hyvinvointihaittoja. Siksi pitäisi kiinnittää huomiota niiden alojen työntekijöihin, joilla lomautuksia ja irtisanomisia on ollut paljon.

”Jos ison ihmisjoukon toimeentulo heikkenee, sosiaalinen kanssakäyminen vähentyy ja mielialassa alkaa aikaa myöten tapahtua kielteisiä muutoksia, on ilmeistä, että tästä seuraa haitallisia terveysvaikutuksia.”

Toisaalta on vaikea arvioida, mitä kaikkea pahaa olisi voinut tapahtua, jos meillä olisi ollut lievemmät rajoitukset, Koskinen huomauttaa.

Hän arvelee, että ainakaan koronaviruksen ikäviä talousvaikutuksia tuskin olisi voitu välttää lievemmilläkään rajoituksilla, sillä ihmiset olisivat todennäköisesti omaehtoisesti muuttaneet käyttäytymistään.

Koronaviruksen välilliset ja välittömät terveysriskit lankeavat eri väestönosiin hyvin eri tavoin.

Kohonnut tartuntariski koskee esimerkiksi myyjiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa, jotka eivät voi työssään välttää lähikontakteja. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat Koskisen mukaan vakavista mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset, jotka tarvitsisivat kipeästi kasvokkaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Koronaviruksen vuoksi kiireetöntä terveydenhuoltoa ajettiin keväällä alas eri puolilla Suomea. Ihmiset peruivat myös itse lääkäriaikojaan. Tässäkin piilee Koskisen mukaan riski: monen sairauden ennuste voi huonontua, jos muiden sairauksien diagnosointi ja hoito viivästyy tai siirtyy.

”Tämä voi johtaa äärimmillään kuolleisuuden kasvuun sellaisissa sairauksissa, joissa hyvä seuranta ja hoito ovat erityisen tärkeitä. Jos näin käy, näkyvät seuraukset vasta loppuvuonna ja tulevina vuosina.”