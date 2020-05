Laura Repo hakee seitsemänvuotiaan Reinon (vaalea hattu) kanssa viisivuotiaan Vihtorin (sininen lippis) päiväkodista. Kotimatkalla he koukkasivat kiipeilemään puissa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Helsinkiläisen Laura Revon perheessä toinen vanhemmista auttoi ekaluokkalaista koulunkäynnistä ja huolehti viisivuotiaasta pikkuveljestä. Puolenpäivään aikaan vuorot vaihtuivat.

Repojen perheessä järjestelyä kesti vajaan kuukauden, työpäivät venyivät eikä kummankaan vanhemman työnteosta tahtonut tulla kunnolla mitään.

”Se oli aika rankkaa, varsinkin kun huomasimme, että molempien vanhempien työt olisivat oikeastaan vaatinut läsnäoloa samaan aikaan päivästä”, Laura Repo kertoo.

Arjen pelastukseksi muodostui työantajan tarjoama lastenhoitoapu.

Repo työskentelee käyttökokemusasiantuntija ohjelmistoyritys Goforella, joka tehtyään kyselyn henkilöstölleen, päätti tarjota työntekijöilleen lapsenhoitoetua 15 tuntia viikossa.

Aamulla jompikumpi vanhemmista ekaluokkalaista koulutehtävissä, sitten hoitaja vei lapset ulkoilemaan, jolloin molemmat vanhemmat saivat keskittyä töihinsä.

”Se helpotti. Hävisi se paniikki, että täytyy töiden jälkeen vielä lapsille keksiä ulkona tekemistä, vaan voitiin keskittyä yhdessäoloon ja työt sai tehdä rauhassa”, Repo kuvaa.

Koronakevät on koetellut lapsiperheitä poikkeuksellisen paljon. Monissa lapsiperheissä on vuoroteltu etätöiden ja lastenhoidon välillä, mikä on uuvuttanut osan vanhemmista.

Kesäkuun alussa monissa perheissä ollaan jälleen tilanteessa, jossa monen vanhemman on yhä käytävä töissä mutta lapset ovat lomalla.

Jos isovanhemmat ovat riskiryhmää eikä heitä voi pyytää apuun, voi tilanne on olla monissa perheissä vaikea. HS kertoi aiemmin, että osa lasten kesäleirien järjestäjistä on perunut osittain tai kokonaan.

Tilanne on saanut monet soittelemaan lastenhoitopalvelujen perään. Vilkastuneista yhteydenotoista kertovat yksityisiä lastenhoitopalveluja tarjoavat yritykset Hoivanet ja Pilke sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL).

MLL tarjoaa perheille kuntien tukemana tilapäistä lastenhoitoa. Palvelu on jatkunut keskeytyksettä korona-ajan. Alkuun lastenhoitotilausten määrä putosi alle puoleen normaalitilanteesta.

”Rajoitusten alkaessa perheet epäröivät ulkopuolisen lastenhoitajan tilaamista. Toisaalta vanhempien omat menot peruuntuivat eikä hoitajaa enää tarvittu”, perhetoiminnan koordinaattori Anu Hämäläinen kertoo.

Tilanteen jatkuessa hoitajia on jälleen kysytty mahdollistamaan vanhemman etätyöskentely tai työssäkäynti lasten ollessa kotona. Hoitajia on myös tilattu ulkoiluttamaan lapsia, kun vanhemmat tekevät etätöitä kotona. Myös kesäajaksi hoitajia on saatavilla.

”Olemme lastenhoitotoiminnassa pyrkineet minimoimaan hoitajan vaihtuvuutta korona-aikana”, hän kertoo.

Porissa Satakunnan MLL tarjoaa puolestaan perheille maksutonta lastenhoitoa kahdeksan tuntia viikossa.

Hoivanetin toimitusjohtaja Minna Isotalus kertoo, että Goforen tapaan moni yritys olisi kiinnostunut tarjoamaan sitä työntekijöilleen, mutta hyvin usein esteenä on terveen lapsen hoidon palvelujen verotuskäytäntö.

Toisin kuin sairaan lapsen hoitopalvelu, terveen lapsen hoitopalvelu on työntekijälle verollinen etu.

”Tämä on edelleen iso este usealle yritykselle. Palvelukäyttö tulee liian kalliiksi sekä yritykselle että työntekijälle”, hän kertoo.

Isotalus on ehdottanut yhdessä Elinkeinoelämän verojohtajan Anita Isomaan kanssa, että verovapaa sairaan lapsen hoitoetu laajennettaisiin koronaepidemian vuoksi koskemaan väliaikaisesti myös terveiden lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määriteltyä nykyisenlaista tiukkaa aika- ja ikärajaa.

”Tämä kannustaisi työnantajia perheystävälliseen kulttuuriin, mikä tukee suunnitteilla olevaa perhevapaauudistusta ja työelämän tasa-arvoa”, hän sanoo.

Goforella ei etua tarjottaessa mietitty ensisijaisesti kustannuksia vaan työntekijöiden jaksamista, sanoo henkilöstöjohtaja Laura Tero.

”Tilanne oli niin ainutlaatuinen ja päätös asiasta piti tehdä nopeasti. Emme tehneet laskelmia siitä, paljonko tämä meille maksaa, vaan vaakakupissa painoi, kuinka paljon hyötyjä se toisi ja auttaisi työntekijöidemme jaksamista tässä poikkeustilanteesta”, Tero kertoo.

Goforella lastenhoitoetu on voimassa toistaiseksi kesäkuun loppuun. Jatkossa Teron mukaan yritys tarkastelee, voisiko vastaavaa tarjota jatkossa myös muuten.

”Esimerkiksi koulujen loma-ajat voisi olla yksi, jolloin tälle voi olla tarvetta.”

Revon perheessä lapset palasivat 14. toukokuuta takaisin kouluun ja päiväkotiin.

Kesäkuun alussa kun koulut loppuvat, vanhempi lapsista jää jälleen kesälomalle, hoitajaa tarvitaan jälleen, sillä vanhemmat aloittavat kesälomansa heinäkuun alusta.

Tavallisesti lapset olisivat olleet jonkin aikaa isovanhempien luona, mutta nyt se mahdollisuus on poissuljettu, sillä isovanhemmat kuuluvat riskiryhmään.

Kesän aluksi påerheen ekaluokkalainen on päässyt parkourleirille. Toiseksi pelaamisesta innostuneelle pojalle on mietitty Minecraft-peliin liittyvää päiväleiriä.

Loput kaksi viikkoa he harkitsevat hyödyntävänsä työnantajan tarjoamaa hoitajaa.

Repo kertoo, että etu on saanut hänet sitoutumaan työnantajaansa entistä vahvemmin.

”Koen, että olin sitoutunut yritykseen hyvin jo muutenkin, mutta tämä sai tuntemaan, että työntekijöiden jaksamisesta välitetään”, hän sanoo.