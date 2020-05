Koronaviruksen laajempi leviäminen ja viruksen aktiivinen tilanne Ruotsissa saattaa aiheuttaa Suomelle terveysriskin, kun suljetut rajat joskus avataan, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys­turvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen.

Hän lisää, että terveysriski on olemassa vain, jos rajojen avaamisen hetkellä maiden välisessä viruksen ilmaantuvuudessa on suuri ero.

”Sillä ei ole merkitystä, paljonko tapahtumia on historiallisesti ollut, vaan sillä, mikä on aktiivinen tilanne”, hän sanoo.

Salminen kertoi terveysriskistä ensimmäisen kerran Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa.

Haastattelusta kertoi aiemmin muiden muassa Iltalehti.

Salmisen mukaan ruotsalaisten tulon salliminen olisi Suomelle suurempi riski kuin esimerkiksi tanskalaisten ja norjalaisten päästäminen maahan, sillä Ruotsin tilanne on ainakin tällä hetkellä muita pohjoismaita pahempi.

Salminen perustelee ruotsalaisten aiheuttamaa riskiä sillä, että koronavirusilmaantuvuus on Ruotsissa Suomea korkeampi.

Ruotsissa on alueellisia eroja kuten Suomessakin.

”Jos Ruotsista tulee Suomeen turisteja, on suurempi riski että he ovat kantajia kuin suomalaiset. Samoin Ruotsiin turistina matkustaminen tuo suomalaisille isomman riskin kuin kotimaassa oleminen. Tälle ei mitään voi, niin se vain on”, Salminen sanoo.

Salminen painottaa, että mahdolliset liikkumisen rajoittamiset ovat poliittisia päätöksiä.

”Toistaiseksi hallitustasolla on tietääkseni sovittu vain työmatkaliikenteestä ja sen reunaehdoista. Turismista vasta keskustellaan.”

Turismin osalta voitaisiin neuvotella yhteisiä sopimuksia EU-tasolla tai vähintään maiden välillä. Salminen nimeää neljä keinoa, joilla voitaisiin vähentää turismin mukanaan tuomia tartuntariskejä.

Ensinnäkin sairaana matkustamista tulee rajoittaa. Toiseksi reissuun lähteville voitaisiin tehdä ennakkotestauksia.

”Sellaista ei ole vielä kunnolla harkittu. Testaus olisi tässä mallissa lähtömaassa. Ongelma olisi saada tulos riittävän nopeasti.”

Ennakkotestaus olisi mielekästä vain jos maiden välillä on iso ero tartuntojen ilmaantuvuudessa.

”Lisäksi pitää huolehtia, että turistit tietävät, miten toimia sairastuessaan. Maiden väliset toimintatavat on oltava yhtenäisiä myös sen osalta, miten toisen maan kansalaista käsitellään, jos hän sairastuu matkalla.”

Neljäs keino olisi se, että takaisin maahan palaaville voitaisiin esimerkiksi suosittaa kahden viikon karanteenia. Salmisen mukaan siinä olisi kuitenkin omat ongelmansa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantaina uskovansa, että matkustamisen alkaminen lähinaapurimaista olisi luonnollista.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on aiemmin toukokuussa sanonut, että esimerkiksi Viron- ja Ruotsin-rajoille voi tulla ”eri kohtelu riippuen tautitilanteesta”.

Ohisalo on myös kuvaillut Ruotsin tautitilannetta esimerkiksi Norjaa, Tanskaa ja Islantia huolestuttavammaksi.

Useat maat ovat ilmoittaneet rajojen avaamisesta niiden naapurimaiden kanssa, joiden tautitilanne on suunnilleen samanlainen. Tämä on myös komission suositus.

Ohisalon mukaan hallitus tekee päätöksiä rajojen avaamisaikatauluista seuraavien kahden viikon aikana. Nykyiset rajarajoitukset ovat voimassa 14. kesäkuuta asti.

Silloin Suomen rajoja aletaan avata niin, että työmatkat ja muu välttämätön Schengenin sisärajat ylittävä liikenne sallitaan.

Perjantaihin mennessä Suomessa on vahvistettu yhteensä 6 537 tartuntaa ja Ruotsissa 32 809.

Lukuja kannattaa suhteuttaa myös väkilukuun. Worldometer-tilastosivun mukaan Suomessa tartuntoja on väkilukuun suhteutettuna todettu 1 180 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti. Ruotsissa vastaava luku on 3 251. Koronaan liittyviä kuolemia Suomessa on raportoitu miljoonaa asukasta kohden 55 ja Ruotsissa 389.