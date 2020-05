Helsingissä on jo viime päivinä ollut kesäisiä säitä. Hengitystieinfektioilla on tapana rauhoittua tähän aikaan vuodesta, mutta tutkijoiden mukaa korona viruspandemian tilanteessa kausivaihtelulla ei ole paljoa merkitystä, jos säällä ylipäätään on vaikutusta koronavirukseen. Kuva: Mikko Suutarinen / HS