Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioon liittyvän huijauksen tutkinta on laajentunut. Keskusrikospoliisin (krp) tutkimuksissa on selvinnyt, että samoja, väärennetyksi epäiltyjä asiakirjoja on esitetty tuomioistuimelle myös Suomessa.

Näitä epäselvyyksiä tutkitaan törkeänä väärennyksenä.

Aiemmin krp on ilmoittanut tutkivansa EIT-päätökseen liittyviä rikosepäilyjä törkeänä petoksena ja törkeänä väärennyksenä.

EIT antoi Suomelle marraskuussa langettavan päätöksen siitä, että Suomesta palautettu, kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut irakilaismies oli väitteiden mukaan surmattu Irakissa kolme viikkoa paluunsa jälkeen.

Krp kertoo saaneensa näyttöä siitä, että miehen tyttären esittämät asiakirjat surmasta olivat väärennettyjä ja mies edelleen elossa.

Krp:n mukaan Helsingin hallinto-oikeudelle esitettiin 29. joulukuuta 2017 asiakirjoja, joiden mukaan Suomesta Irakiin palautettu mies olisi kuollut. Tällöin miehen palautuksesta oli kulunut kuukausi.

Asiakirjat liittyivät tyttären hakemuksen käsittelyyn.

Jutussa on tällä hetkellä epäiltynä kolme ihmistä, mutta tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Jan Aarnisalon mukaan epäiltyjen määrä ei välttämättä jää tähän.

Yksi epäillyistä on Irakissa asuva, vuonna 1971 syntynyt mies. Krp:n antamat tiedot viittaavat kuolleeksi väitettyyn turvapaikanhakijaan.

Aiemmin vangittuna ollut nainen on nyt vapautettu, mutta hän on edelleen epäiltynä. Nainen on kuolleeksi väitetyn miehen tytär. Hänet on määrätty matkustuskieltoon.

Naisen entinen aviomies on edelleen vangittuna.

Aarnisalon mukaan näyttää siltä, että väärennettyjä papereita on teetätetty hallinto-oikeutta ajatellen.

EIT antoi marraskuussa Suomelle langettavan päätöksen elämän suojaa ja kidutuksen kieltoa koskevan artiklan loukkaamisesta. EIT:n mukaan Suomi oli epäonnistunut, kun se arvioi aiemmin vainotuksi tulleen miehen riskiä joutua tulevaisuudessa ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi.

Suomen hallitus ei vastauksessaan kiistänyt surmaa, joten tämä hyväksyttiin EIT:ssa riidattomaksi tosiseikaksi.

Krp:n mukaan esitutkinnassa esiin tulleet seikat tukevat arviota siitä, että Suomen viranomaiset ovat toimineet asianmukaisesti kyseisessä turvapaikkamenettelyssä.

”Tehdyt riskiarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset näyttävät olleen tässä tapauksessa oikeita”, Aarnisalo on todennut.