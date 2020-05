Tuoreet ylioppilaat saattavat saada ylioppilastutkintotodistuksensa vasta ensi viikolla. Syynä ovat Postin myöhästelyt ja lajittelun viipyminen.

Ylioppilastutkintolautakunta (ytl) tiedotti todistusten viipymisestä tiistaina ja pahoitteli tilannetta.

Ytl:n pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo todistusten olleen lähtövalmiina lautakunnassa viime perjantaina, 22. toukokuuta.

Tähkän mukaan Postin palvelu myöhästyi päivällä kaksi kertaa.

”Posti tuli noutamaan lähetykset vasta 25. päivä maanantaina. Lajitteluun ne menivät eilen tiistaina sen jälkeen, kun ne oli paikannettu”, Tähkä sanoo.

Ytl seurasi Postin liikennettä lähetyskoodinsa avulla ja otti nopeasti yhteyttä, kun lähetykset eivät edenneet.

Posti myöntää, että viivettä on syntynyt toimitusprosessin kahdessa kohdassa. Postin paketti- ja verkkokauppatoimintojen johtajan Arttu Hollmeruksen mukaan viipymiset johtuvat inhimillisistä virheistä.

”Asiakas oli sähköpostitse perunut Espoon todistusten noudon aiemmin viime viikolla. Perjantaille oli varattu koko maan todistusten nouto, joka valitettavan väärinkäsityksen vuoksi oli peruuntunut ja noutamaan mentiin maanantaina”, Hollmerus kertoo.

Helsingin postikeskuksessa todistukset joutuivat hetkellisesti hukkaan.

”Todistukset päätyivät Vantaan lajittelukeskukseen tiistaina. Ennen sitä on viive, jota emme ole täysin saaneet selvitettyä. Epäily on, että rullakot on postikeskuksessa laitettu väärään lajittelukenttään, josta ne sitten on bongattu ja saatu eteenpäin”, Hollmerus pahoittelee.

Postissa käydään Hollmeruksen mukaan nyt läpi virheitä ja mitä niistä voidaan oppia.

HS uutisoi alkuvuodesta, että kirjepostista tehtyjen valitusten määrä kasvoi viime vuonna. Suurin osa valituksista koski jakelun ongelmia.

Paketteja Posti on kadottanut viime vuosina parista kymmenestä lähes tuhanteen pakettiin vuosittain. Määrä oli suurimmillaan vuonna 2015.

Hollmeruksen mukaan suurin osa tutkintotodistuksista ehtii lukioihin tällä viikolla, ja valtaosa jo torstaihin mennessä.

Normaalitilanteessa se riittäisi siihen, että lauantaina järjestettävissä lakkiaisjuhlissa voitaisiin tutkintotodistukset jakaa.

Koska lakkiaisia ei nyt ole, lukiot joko postittavat todistukset valmistuville tai jakavat ne kouluilla pienissä ryhmissä. Tämä voi nyt siirtyä seuraavalle viikolle, jos todistukset eivät saavu lukioon ajoissa.

”Jos ei tule lisäongelmia vastaan, lukiot saavat todistukset perjantaihin mennessä. Eri asia on, ehtivätkö ne kokelaille.”

Koulutuksen järjestäjät ovat suositelleet todistusten postittamista valmistuneille.

”Näin korona-aikaan todistusten jako pitää toteuttaa turvallisesti. Moni lukio onkin päätynyt niiden postittamiseen”, Tähkä sanoo.

Tähkä korostaa, että kenenkään valmistuminen ei viivästy todistuksen myöhästymisen takia.

”Todistusta ei tarvita valmistumiseen, mutta todistus on hyvin tärkeä monelle kokelaalle ja myös heidän perheilleen.”

Tavallisestikin ylioppilastutkintotodistukset saapuvat lukioihin Tähkän mukaan lakkiaisviikolla.

”Niissä kouluissa, jotka postittavat todistuksen ylioppilailleen, sen saaminen olisi joka tapauksessa saattanut mennä ensi viikkoon”, Tähkä muistuttaa.

Ytl:n todistuslähetys on iso ja sen saapumista jännitetään joka kevät. Tänä vuonna lautakunnasta lähti noin 30 000 todistusta noin neljäänsataan lukioon.

Todistuksia ei voi aikataulusyistä lähettää aiemmin. Tulokset valmistuivat tänä keväänä 12. toukokuuta ja sen jälkeen todistukset menevät painoon. Myös pakkaus ja postitus ottavat aikansa.

”Meillä oli viime viikolla useita virkamiehiä hoitamassa todistusten pakkaamista ja täysi työ on painotalollakin, että määrä saadaan hoidettua”, Tähkä kuvaa.

Lukioissa vietetään ylioppilasjuhlia näillä näkymin elokuussa. Koulutuksen järjestäjät ovat suositelleet juhlatapahtuman ensisijaiseksi ajankohdaksi perjantaita 28. elokuuta tai lauantaita 29. elokuuta.

Jos juhlatapahtumaa ei tuolloin pystytä järjestämään turvallisesti, voidaan kevään ylioppilaat kutsua joulukuun alussa järjestettävään syksyn ylioppilasjuhlaan.