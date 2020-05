Anniskeluravintoloihin saattaa kohdistua tulevina kuukausina vähemmän valvontaa kuin normaalikesänä, vaikka ravintoloiden ja niiden asiakkaiden toiminta voi osaltaan vaikuttaa koronatilanteen kehitykseen Suomessa.

Aluehallintovirastot ovat linjanneet keskenään, että ne tekevät oma-aloitteisesti tavallista vähemmän tarkastuskäyntejä ravintoloihin.

”Oletamme, että ravintoloiden omavalvonta toimii hyvin. Lisäksi pyrimme siten suojelemaan työntekijöitämme tartuntariskiltä sekä osaltamme estämään tartunnan leviämistä”, sanoo alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirastot pyrkivät kohdentamaan tarkastukset tarkasti mahdollisiin riskikohteisiin esimerkiksi kansalaisten ilmoitusten perusteella.

Lehikoisen mukaan on vaikea arvioida, minkä verran tarkastuksia tehdään verrattuna aiempiin vuosiin.

Tarkastusten määrään vaikuttaa se, kuinka hyvin ravintolat noudattavat tulevia rajoituksia ja kuinka paljon kansalaiset ilmoittavat mahdollisista epäkohdista.

”Jos asiat ovat ravintoloissa hyvin, tarkastuksia tehdään vähemmän. Jos puutteita esiintyy, niitä tehdään enemmän”, Lehikoinen sanoo.

Ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa eli ensi viikon maanantaina.

Edellytyksenä on hallituksen esityksen mukaan se, että ravintolat on suljettava kello 23:een mennessä. Alkoholin tarjoilu on lopetettava viimeistään iltakymmeneltä.

Ravintolat saavat ottaa sisään enintään puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona.

Ravintolat velvoitetaan pitämään itse huolta siitä, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi eikä tungosta synny.

Aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa, että ravintolat noudattavat rajoituksia.

Vaikka alkoholitarkastajat eivät tartuntariskin takia kierrä tarkastamassa paikkoja laajalti, ravintolat eivät jää kokonaan ilman valvontaa.

”Suoritamme valvontaa ilmoitus- ja riskiperusteisesti, mutta myös oma-aloitteisia havaintoja voidaan käydä tekemässä”, Riku-Matti Lehikoinen sanoo.

Ensisijaisesti alkoholitarkastajat lähtevät Lehikoisen mukaan tarkastamaan jonkin ravintolan silloin, jos asiakkaat tai vaikka kilpaileva ravintola ilmoittaa epäkohdista siellä.

”Tarkastajat voivat samalla käydä tarkastamassa tilanteen myös naapuriravintolassa tai seudulla. Tarkastajien saapuminen johonkin ravintolaan ei siis kaikissa tapauksissa tarkoita, että joku olisi tehnyt ilmoituksen siitä tai että sen toiminnassa olisi epäkohtia.”

Miten asiakkaan tulisi toimia, jos hän havaitsee, että ravintolassa rikotaan rajoituksia?

”Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon ja kertoa havainnoistaan. Lisäksi hänen kannattaa huolehtia omasta terveydestään ja poistua paikalta. Myös asiakkaat ovat tässä asiassa paljon vartijoina, ja heidän toivotaan noudattavan ravintolan henkilökunnan antamia ohjeita”, Lehikoinen sanoo.

Ulkomailla on tiedossa tapauksia, joissa useat asiakkaat ovat saaneet koronatartuntoja ravintoloissa sen jälkeen, kun ne ovat avanneet ovensa uudelleen rajoitusten lieventämisen jälkeen.

Lehikoinen uskoo, että Suomen ravintolat noudattavat tulevia rajoituksia pääsääntöisesti hyvin.

”Tämä on ravintola-alalle näytön paikka. Minulle on syntynyt elinkeinon edustajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella tuntuma, että ravintolat suhtautuvat asiaan vakavasti”, hän sanoo.

Hallitus aikoo arvioida ravintolarajoitusten tarvetta seuraavan kerran juhannusviikolla.

Moni ravintola on pitänyt ovensa viime kuukausina kokonaan kiinni koronarajoitusten takia.

Hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi 4. huhtikuuta alkaen niin, että ainoastaan noutoruuan myynti on ollut sallittua.

Lisäksi henkilöstöravintolat ovat voineet tarjoilla ruokaa, mutta ulkopuolisille asiakkaille myynti on kielletty niissäkin.

Poliisin mukaan ehdoton valtaosa ravintoloista on noudattanut pian poistuvia rajoituksia hyvin. Poliisilaitokset ovat tarkastaneet kevään aikana viikoittain yhteensä 2 000–3 000 ravintolaa.

Ainakin kahden ravintolan toiminnasta on alkanut esitutkinta Turussa ja Porissa, koska niiden epäillään anniskelleen rajoitusten aikana alkoholia.

Turun keskustassa sijaitsevan ravintolan epäillään syyllistyneen alkoholirikokseen vappuviikonloppuna.

Porilaisravintolan tapauksessa rikosnimikkeinä ovat alkoholirikos ja niskoittelu poliisia vastaan. Tutkinnanjohtaja Sari Malinen ei kerro tarkasti, miten pitkään ravintolan epäillään anniskelleen alkoholia kiellon vastaisesti.

”Kyse on pidemmästä ajasta kuin yhdestä illasta”, hän sanoo.

Poliisilaitokset ovat puuttuneet viikoittain myös joihinkin tapauksiin, joissa noutoruokaa koskevaa määräystä ei ole noudatettu. Asiakkaat on voineet jäädä syömään ostamansa ruuan ja juoman esimerkiksi ravintolan terassille.

Poliisi ei jatka ravintolatarkastuksia enää sen jälkeen, kun nykyiset rajoitukset päättyvät tällä viikolla.