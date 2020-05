Elintarvikkeet

Ruokavirasto kehottaa välttämään Tiktok-sovelluksesta tuttujen ja erityisesti lasten suosiossa olevien sinisten Dipper-karkkien syömistä.

Syynä ovat viraston tietoon tulleet tapaukset, joissa kuluttajat ovat saaneet erilaisia oireita syötyään Dippereitä.

Asia nousi esille, kun Kemikaalicocktail-blogi kertoi karkkien aiheuttaneen lapsille muun muassa voimakasta pahoinvointia, päänsärkyä ja oksentelua. Tiedot blogiin on kerätty blogitekstin kirjoittajan kavereilta ja näiden tutuilta.

Kemikaalicocktail on vuonna 2008 perustettu blogi, joka käsittelee muun muassa ekologiaa, eettisyyttä ja terveellisyyttä.

Ruokaviraston tiedossa on tapauksia, joissa Dipper-karkit ovat aiheuttaneet vatsavaivoja, ihottumaa ja päänsärkyä. Ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen elintarvikkeiden koostumusjaostosta kertoo, että tapauksia on tullut viraston tietoon 45. Niistä suuri osa on tullut Ruokaviraston tietoon kemikaalicocktail-blogin kautta.

Dipper-karkki, viralliselta nimeltään Vidal Dipper XL Tongue Painter, on hedelmätoffee, joka nimensä mukaisesti maalaa kielen eri väriseksi. Karkkeja on eri värisiä ja makuisia.

Kemikaalicocktailin kuvailut ja ruokaviraston kehotus liittyvät sinisiin, vadelman makuisiin Dippereihin.

Ruokaviraston Kanninen kertoo, että erona eri Dippereiden kesken on käytetty väriaine. Sinisessä Dipperissä on väriainetta E133.

E133 voi aiheuttaa kuvailun kaltaisia oireita Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn turvallisuusarvioon perustuen vain, jos väriainetta on yli turvallisen määrän. Turvallisen määrän raja on päivässä kuusi milligrammaa yhtä painokiloa kohti.

Karkkeihin saa lisätä yhtä kiloa kohti enintään enintään 300 milligrammaa E133-väriä.

”Jotta 30-kiloinen lapsi altistuisi 180 milligrammalle päivässä, se tarkoittaisi 600 gramman edestä sellaisten makeisten syömistä, joissa on sallittu enimmäismäärä väriä”, Kanninen sanoo.

Ruokavirasto tarkastaa E113-väriaineen määrän sinisissä Dippereissä. Kannisen mukaan tuloksen saamisessa voi mennä päiviä.

Vaikka samaa väriainetta on myös vihreässä Dipperissä, ei Ruokavirasto kehota välttämään sitä.

”Tiedossamme ei ole tapauksia, joissa vihreiden [Dipperien] olisi koettu aiheuttaneen oireita. Vihreissä väriainetta on sinistä vähemmän.”

Ruokavirasto muistuttaa, että syytä oireisiin ei toistaiseksi tiedetä eikä oireiden yhteyttä Dipper-patukoihin ole toistaiseksi voitu varmentaa.

”Mehän emme voi vielä tietää, onko se väriaine, joka oireita aiheuttaa. Kyse voi olla myös jostain muusta eräkohtaisesta seikasta tai ainesosasta, jota on kaikissa muissakin Dipper-karkeissa”, Kanninen sanoo.

Ruokavirasto pyytää maahantuojia ja vähittäismyyjiä lopettamaan kyseisen tuotteen myynnin toistaiseksi. Kuluttajia suositellaan nyt välttämään tuotteen syömistä.

Kuluttajia, jotka kokevat saaneensa tuotteesta oireita, pyydetään säilyttämään pakkaus ja ilmoittamaan asiasta heidän oman kuntansa terveystarkastajalle.

Pakkaus pyydetään säilyttämään sen takia, että saataisiin selvyys mahdollisesta oireita aiheuttaneesta karkkierästä.