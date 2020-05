Vihtiläinen Johanna Tuhkanen, 35, ihastelee mökkiä Karkkilassa Saavajoen varrella. Tuhkanen on tänä keväänä käynyt mökkikaupoilla, koska haaveissa olisi joku päivä omistaa oma paikka.

Myös Tuhkasen mies ja tyttäret ovat mökki-ideasta innoissaan.

”Mökkeilemme joka kesä sukulaisten mökeillä, mutta oma mökki olisi kyllä meille kaikille unelma, myös tytöt tykkäävät. Ostaminen saa kuitenkin odottaa vielä ainakin tämän kesän yli”, Tuhkanen sanoo.

Kriteereinä Tuhkasen perheellä olisi juokseva vesi ja sähkö.

”Ylellisyyttä emme tarvitse, esimerkiksi ilman astianpesukonetta pärjäämme. Mökillä on hauskaa käyttää askareisiin ja ruuanlaittoon aikaa. Mökki saisi olla korkeintaan puolentoista tunnin päässä Vihdistä.”

Tuhkanen on mökkeillyt koko lapsuutensa perheen mökillä Snappertunassa, ja sitä kautta mökkeily on ollut tärkeä osa elämää.

”Papan kanssa käytiin Tammisaaressa veneellä, ja enon kanssa käytiin kalassa. Serkkujen kanssa pyörimme torilla ostamassa uusia perunoita”, Tuhkanen sanoo.

Asunnonvälittäjät Anna Kähärä (oik.) ja Ulla Saarvio esittelivät mökkiä torstaina Johanna Tuhkaselle (vas.) Karkkilassa. Kuva: Henri Airo / HS

Koronakevät on antanut perheelle enemmän aikaa puhua mökkihaaveista. Perhe ei lomaile ulkomailla, eli siinä mielessä mökki ei olisi mikään kompromissi, Tuhkanen sanoo.

”Tänä koronakeväänä meillä on kieltämättä ollut enemmän vapaa-aikaa pohtia tulevaisuuden hankintoja.”

Yksi koronaviruksen aiheuttaman pysähdyksen yllättävistä ilmiöistä on se, että mökit käyvät nyt Suomessa kaupaksi.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) datan mukaan Suomessa on myyty mökkejä tammi–huhtikuussa noin 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä maanantaina Yle uutiset.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Maria-Elena Ehrnroothin mukaan kauppa on käynyt erityisesti Pirkanmaalla.

”Maakuntien lukemat ovat olleet hyviä. Pirkanmaalla kauppa on kasvanut 82 prosenttia ja Etelä-Karjalassa melkein 80 prosenttia.”

Ehrnroothin mukaan kappalemäärät ovat kuitenkin pieniä, kun mökkejä myydään vuodessa noin 3 500.

”Mutta trendi on selkeä: kysyntä on keväällä kasvanut. Meidän datassa näkyy vain välittäjäkauppa, ja on tärkeää muistaa, että tilastoissa eivät näy yksityiset kaupat tai jos joku perii mökkipaikan sukulaiselta.”

Ehrnrooth arvioi, että matkustusrajoitukset voivat aiheuttaa tungosta sukumökeille.

”Kukaan ei lähde ulkomaille reissuun, ja kaikki jonottavat mökkivuoroaan sukumökille. Se voi edistää oman paikan hankintaa.”

”Onhan se voinut olla monelle perheelliselle myös vaikeaa kun ravintolat, hoplopit, kirjastot, koulut ja päiväkodit ovat olleet kiinni. Siinä voi tulla sellainen tunne, että nyt tarvitaan hinnalla millä hyvänsä tilaa”, Ehrnrooth sanoo.

Ajatushautomo Demos Helsingin perustaja Aleksi Neuvonen arvioi, että mökkibuumi on nyt omanlaisensa trendi, joka voi olla ohimenevä.

”Mökkeily tulee olemaan yksi tämän kesän lomanviettomuodoista. Mökit vaihtavat omistajaa, jotkut saattavat löytää vuokramökin, mutta en usko, että tämä jää pysyväksi ilmiöksi”, Neuvonen sanoo.

Osittain tilanteeseen vaikuttaa ihan puhtaasti vuodenaika, Neuvonen arvioi.

”Kun vaihtoehtoja kesänviettoon on vähän, mökkeilyn rooli korostuu. Kun kylpylät, tapahtumat ja massalomakohteet arveluttavat, mökkeily jää jäljelle.”

Toisaalta millenniaalit eli vuosina 1980–1995 syntyneet ovat tottuneet alustatalouden malleihin ja kulutuskäyttäytymiseen, joissa ei sitouduta omistamaan omia paikkoja, vaan paikkaa vaihdetaan mielen mukaan. Myös moni on saattanut suosia kesälomia Keski-Euroopan pääkaupungeissa mökkeilyn sijaan.

Ehrnrooth arvioi, että koronakriisi voi tuoda esiin uudenlaista ostokäyttäytymistä.

”Voihan se olla, että koronakriisi tuo esiin sellaisen retrobuumin, jossa mieluummin maksetaan pois omaa paikkaa kuin vuokrataan. Jotkut pitävät oman paikan laittamisesta ja remontoimisesta.”

Neuvosen mukaan mökki ankkuroi vahvasti omistamiseen ja se on asia, jota varsinkin millenniaalit karttavat.

”Paikan omistaminen ja ylläpitäminen ovat juuri niitä asioita, joita ihmiset ovat yrittäneet mökin omistamisessa paeta. Vaikka mökkejä menisi nyt enemmän kaupaksi, ei se tarkoita sitä, että nykyiset kolmekymppiset mökkeilevät samalla innolla kuin isovanhempansa.”

Neuvonen uskoo kuitenkin vuokramökkiliiketoiminnan kasvuun ja ihmisten uudenlaiseen intoon ulkoilla.

”On selvää, että ihmiset ovat löytäneet tänä keväänä uudella tavalla ulkoilun koronaviruksen takia. Se trendi kiinnostaa varmasti ainakin pari vuotta. Esimerkiksi ulkoiluvaatteiden kysyntä saattaa kasvaa.”

OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie arvioi, että mökkien kysyntä on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja koronakriisi on vauhdittanut tämän kevään kehitystä.

”Vapaa-ajan asuntojen lainahakemuksien määrä on alkuvuonna kasvanut OP:lla 40 prosenttia verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Se on kyllä merkittävä nousu,” Christie sanoo.

Mökit liikkuvat Christien mukaan nopeasti.

”Keskimäärin myyntiaika on tähän aikaan vuodesta neljän viikon alueella, nyt mökkejä myydään jo ennen ensimmäistä virallista näyttöä”, Christie arvioi.

Koronakriisin aikana työelämä on tottunut uudella tavalla etätyöskentelyyn, ja Christie arvelee, että moni asennoituu niin, että vapaa-ajan asunnolta voisi tehdä töitä.

”Siksi monelle ostajalle on tärkeää, että mökillä on sähköt, netti ja juokseva vesi. Nyt on asennoiduttu niin, että mökillä voisi viettää enemmän aikaa töitä tehden. Vaikeaa toki sanoa, onko tämä pysyvä ilmiö vai trendi.”

Johanna Tuhkanen (vas.) kävi katsomassa myytävää mökkiä Karkkilassa. Mökkiä esittelivät Ulla Saarvio ja Anna Kähärä. ”Koronakriisi on vahvistanut etätyön tekoa, ja sitä kautta monet ajattelevat, että etätöitä on mukavaa tehdä mökiltä”, Kiinteistömaailman myyntineuvottelija Anna Kähärä sanoo. Kuva: Henri Airo / HS

Huoneistokeskuksen ja SKV:n liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsan mukaan mökit kiinnostavat nyt erityisesti lapsiperheitä.

”Koronasta johtuen ihmiset näkevät, että nyt on hyvä mahdollisuus lomailla Suomessa. Sellaisetkin perheet, jotka ovat miettineet mökkihankintaa joskus, ovat nyt lähteneet toteuttamaan sitä unelmaa.”

Hintsa arvioi, että nyt puntaroidaan sen välillä, onko mökki lopulta hyvä investointi. Jossain vaiheessa koronakriisikin lopulta hellittää.

”Moni miettii nyt, onko järkevää investoida Suomessa lomailuun: toisaalta nyt on otollinen mahdollisuus hankkia oma paikka, missä voi olla rauhassa ja turvassa koronalta”, Hintsa sanoo.

Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan ihmiset hakevat nyt mökistä turvaa ja mahdollisuutta oleskella luonnon keskellä.

”Turvan ja suojan näkökulma on olennainen: moni on vetäytynyt mökille karanteeniin. Mökillä on mahdollista suojautua virukselta, kontaktit ovat siellä vähäisiä. Mökki on monelle psyykkinen turvapaikka, minne voi vetäytyä perheen kanssa”, Ahtola sanoo.

Koronakriisiä edeltävä – kiireellinen ja kestämätön – elämäntapa on saattanut joutua oman suurennuslasin alle, Ahtola arvioi.

”Tutkimustietoa ollaan vasta keräämässä, mutta uskon psykologina, että osa ihmisistä haluaa vetäytyä takaisin luontoon. Koronakriisi on tuonut näkyväksi meidän länsimaalaisen elämäntavan, ja moni on varmasti pysähtynyt pohtimaan omaa tapaansa elää. Elämää halutaan viedä sellaiseen suuntaan, missä ihmissuhteet ja luontosuhde ovat keskeisessä asemassa.”

Ahtolan mukaan mökillä puuhastelu tuo monen koronakeväänä muuttuneeseen arkeen vastapainoa.

”Uskon, että monet ovat kypsiä Teams- ja Zoom-palavereihin, siinä mielessä arkeen etsitään nyt erilaista puuhailua. Mökki tarjoaa konkreettista tekemistä: esimerkiksi remontointia ja puutarhanhoitoa. Tietotyö kaipaa vastapainoa.”

”Mökillä arki ei muutu koronan takia. Kaupungissa arki on taas muuttunut täysin.”

”Elämän päivärytmi on mökillä toisenlainen: saunan lämmitys voi olla päivän kohokohta.”

Ahtolan mukaan on vaikeaa arvioida, millaiseksi kriisi muotoutuu tulevien kuukausien aikana ja miltä elämä näyttää kriisin jälkeen.

”Itse ajattelin maaliskuussa, että tämä kestää pari viikkoa. Nyt on iskenyt tajuntaan, että tämä kestää kuukausia ja jopa vuosia, ja sen jälkeenkään ei ole varmuutta, miltä maailma näyttää. Mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako tämä meidän elämäntyyliimme pitkäkestoisesti.”

Ahtolan mukaan mökki voi tuoda tähän tilanteeseen sekä muutosta että pysyvyyttä.

”Ihmisellä on viehtymystä sekä muutokseen että pysyvyyteen, ja tämä on yksi niistä jännitteistä, jonka varaan koko ihmisen psyyke on rakentunut.”

Etenkin nuoremmat mökkeilijät ovat heränneet Anu-Elina Hintsan mukaan pohtimaan omaa paikkaa ja pihaa.

”Selkeästi viime vuosiin verrattuna tänä keväänä on tapahtunut muutos ostajien ikähaitarissa. Nyt ostajakunta on ollut nuorempaa. Nimenomaan perheellisiä 35–45-vuotiaita näkyy paljon. He ovat ehkä huomanneet, että etelänmatkailu ei ole pienten lasten kanssa aina helppoa, ja he kaipaavat omaa kesäpaikkaa.”

”25–35-vuotiaita sinkkuja ei esimerkiksi kaupoilla juurikaan näy.”

Kolmensadan kilometrin säteellä Helsingistä voisi saada 50 000 eurolla kuivan maan mökin.

”Kyllä se sinne Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen alueille menisi. Turha lähteä haaveilemaan upeasta merenrantahuvilasta 50 000 eurolla, mutta Maanmittauslaitoksen mukaan kuivalla maalla toteutuneiden kauppojen hinta pyörii 50 000 euron tietämillä.”

Hintsa arvioi, että alle 50 000 eurollakin voi saada jotain.

”Kyllä on mahdollista löytää 40 000 eurolla kuivan maan mökki Kymenlaaksosta. Uudellamaalla kuivan maan mökki maksaa keskimäärin 70 000 euroa.”

Omaa rantaa ei kuitenkaan monen mielestä voita mikään.

”Oma ranta ja sauna ovat ostajille edelleen tärkeitä. Rantakauppojen määrä kasvaa joka vuosi. Yli 72 prosenttia kaikista mökkikaupoista tehtiin viime vuonna rantamökkikauppoina. Se on suomalaisille tärkeä asia”, Hintsa sanoo.

”Kuumimmat mökkialueet ovat tällä hetkellä suurten kaupunkien läheisyydessä. Maksimissaan esimerkiksi Turusta ja Tampereelta halutaan ajaa mökille noin tunti, Helsingistä ihmiset suostuvat ajamaan kaksi tuntia.”

Kestosuosikkeja ovat Saimaan rannat.

”Siellä kauppa käy hyvin. Keski-Suomessa myös Päijänteen ympäristö on suosittu. Turun saaristo on myös oma lukunsa.”