Oikeudenkäynnit

Helsingin hovioikeus kovensi perjantaina lelusalakuljettajana tunnetun Rami Özdogan Adhamin tuomiota. Adham sai yhden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen, kun käräjillä hän oli selvinnyt alle vuoden mittaisella tuomiolla.

Hovioikeus tuomitsi 47-vuotiaan Adhamin muiden rikosten ohella myös törkeästä rahanpesusta. Käräjäoikeus oli hylännyt tämän syytteen.

Tuomio liittyy suomensyyrialaisen Rami Adhamin pyörittämään Suomi Syyria Yhteisö -nimiseen yhdistykseen, jonka nimissä Adham matkusti Syyriassa.

Hän kertoi tekevänsä hyväntekeväisyyttä Syyriassa.

Rahaa kerättiin alkuun täysin ilman rahankeräyslupaa ja luvan saannin jälkeen lupaehtojen vastaisesti. Hovioikeuden mukaan on uskottavaa, että osa rahoista päätyi todella avustustyöhön Syyriassa.

Adham käytti hovioikeuden mukaan 62 000 euroa yhdistyksen tililtä nostettuja keräysvaroja siirtolapuutarhamökin ostamiseen. Lisäksi hän siirsi 54 000 euroa omalle pankkitililleen Turkkiin.

Näiden yhteensä 116 000 euron osalta hänet tuomittiin törkeään rahanpesuun.

”Siirtolapuutarhamökkiin käytetyissä ja turkkilaiselle tilille talletetuissa varoissa on ollut kyse suurista rahasummista. Menettely on ollut jatkuvaa ja suunnitelmallista, kun rahankeräysrikoksella saatuja varoja on pitkähkön ajan kuluessa siirretty Turkkiin avatulle pankkitilille useissa erissä ja myös siirtolapuutarhamökki on maksettu erissä”, hovioikeus toteaa tuomiossa.

Rikoskokonaisuuden suunnitelmallisuutta lisäsi hovioikeuden mukaan se, että yhdistyksen puutteellisesta kirjanpidosta on ollut vaikeaa selvittää, mihin yhdistyksen rahoja on käytetty.

Adham syyllistyi törkeän rahanpesun lisäksi rahankeräysrikokseen, kirjanpitorikokseen, rekisterimerkintärikokseen ja kolmeentoista väärennykseen.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Adhamin marraskuussa 2018 kymmeneksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Adham vaati hovioikeudessa käräjätuomion lieventämistä, kun taas syyttäjän mielestä sitä tuli koventaa.

Viranomaiset alkoivat tutkia Adhamin yhdistyksen raha-asioita sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli uutisoinut Adhamin ja hänen johtamansa yhdistyksen toimintaan liittyneistä epäselvyyksistä vuonna 2016.

Adhamin kytkösten selvittämisessä auttoivat muun muassa sosiaalisessa mediassa julkaistut tiedot.