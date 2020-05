Tänä keväänä noin 3 800 hakijaa sai opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta ammatillisen koulutuksen arvosanojen perusteella. Kaikki paikkaan oikeutetut eivät kuitenkaan saaneet opiskelupaikkaa, vaikka oman todistuksen pisteet olisivat siihen riittäneet.

Korkeakoulut ilmoittivat todistusvalinnan tulokset hakijoille viimeistään keskiviikkona. Tieto virheistä tuli ilmi torstaina. Ammattikorkeakoulut ovat saaneet yhteydenottoja hakijoilta, jotka ihmettelivät, miksi haun tulos ei täsmännyt heidän todistuspisteisiinsä.

”Tänä aamuna kysyimme ammattikorkeakouluilta, kuinka paljon heille on tullut yhteydenottoja tähän liittyen. Niitä on tullut nollasta kymmeneen per ammattikorkeakoulu. Vielä voi puhua yksittäisistä hakijoista”, sanoo Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistö.

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua.

Ainakin osa virheistä johtuu todennäköisesti siitä, että jotkut ammatilliset oppilaitokset ovat ilmoittaneet tiedon hakijoiden ammatillisen tutkinnon valmistumisesta Opetushallituksen Koski-palveluun liian myöhään.

Väistön mukaan tässä vaiheessa on kuitenkin hankala arvioida, koskeeko virhe vain tänä keväänä ammattiin valmistuvia vai jo aiemmin ammattiin valmistuneita.

”Aiempien vuosien tutkinnoissakin voi olla tallennusvirheitä.”

Tämä kevät on ensimmäinen, jona hakijoita valitaan laajasti korkeakouluun ammatillisen todistuksen arvosanojen perusteella. Viime vuonna todistusvalintaa käytettiin yksittäisissä korkeakouluissa, mutta tieto tutkinnosta ja arvosanoista toimitettiin tuolloin ammattikorkeakouluihin eri reittiä kuin Koski-palvelun kautta.

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa on jaossa yhteensä noin 39 000 aloituspaikkaa toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Joka vuosi esiin tulee yksittäisiä tapauksia, joissa tieto opiskelupaikasta menee hakijalle, jonka pisteet ovat matalammat kuin sellaisen hakijan, jonka olisi kuulunut saada paikka.

”Kukaan ei ole menettämässä paikkaa. Tapa, miten näitä korjataan, on aina ylitäyttö”, Väistö sanoo.

Ylitäytöllä tarkoitetaan sitä, että virhetilanteissa korkeakoulut voivat ottaa sisään tavallista suuremman määrän opiskelijoita. Virheen tullessa ilmi korkeakoulu ei siis peru paikkaa hakijalta, joka on saanut sen haussa sattuneen virheen vuoksi.

Historiassa on tosin joitakin poikkeuksia sääntöön. Väistön mukaan tällaisissa tapauksissa kyse on tyypillisesti ollut suuresta määrästä virheellistä tietoa, joka on näkynyt hakijoille vain hetken.

Viime vuonna viisi opiskelupaikan Oulun yliopistossa jo saanutta hakijaa menetti paikkansa väärin tallennettujen tietojen takia, kun 115 hakijan tiedot kasvatustieteen koulutusohjelmassa oli tallennettu väärin.

Vuonna 2017 Itä-Suomen yliopistossa tieto väärästä opiskelupaikasta ilmoitettiin vahingossa 71 ylimääräiselle hakijalle, jotka eivät lopulta saaneet opiskelupaikkaa. Asia vietiin hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että luokanopettajakoulutuksen valinnoissa väärien tulosten julkistaminen ei ollut yliopiston päätös, vaan tekninen virhe.

Koska inhimillisten virheiden mahdollisuutta haussa ei voi täysin sulkea pois, kehottaa Väistö hakijoita laskemaan todistuspisteensä myös itse. Jos hakija epäilee pisteissään virhettä, kannattaa tämän olla yhteydessä siihen korkeakouluun, johon on hakenut.

Väistö tosin pyytää, ettei korkeakouluja kuormitettaisi turhilla yhteydenotoilla, sillä koronaviruksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt työllistävät henkilökuntaa jo muutenkin.

”Ei niin, että pyydetään korkeakoulua varmuuden vuoksi laskemaan omat pisteet. Mutta ilman muuta kaikki aiheelliset yhteydenotot kannattaa hoitaa. Hakijoiden oikeusturva on ykkösasia.”

Väistö korostaa, että todistusvalinnan virheet eivät vaikuta ammattikorkeakoulujen valintakoevalintaan. Ammattikorkeakoulujen valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen sähköinen valintakoe järjestetään 4. kesäkuuta.