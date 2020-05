Koronakevät on lisännyt itsetuhoisuutta koskevia yhteydenottoja ja soittoja kriisipuhelimeen, kertoo Mieli Suomen mielenterveys ry.

Toukokuussa yhdistyksen ylläpitämään kriisipuhelimeen on tullut päivittäin keskimäärin 19 sellaista soittoa, jotka liittyvät esimerkiksi itsemurha-ajatuksiin tai itsetuhoiseen käytökseen.

”Yleensä päivässä on ollut yhdeksästä kymmeneen itsetuhoisuutta käsittelevää keskustelua. Nyt määrä on hurjimpina vuorokausina ollut lähempänä kolmeakymmentä”, kertoo kriisipuhelin­toiminnan päällikkö Susanna Winter.

Soittojen määrä on muutenkin lisääntynyt kevään aikana.

”Tänä keväänä on rikottu ennätyksiä yhteydenottojen määrissä.”

Maalis–huhtikuussa kriisipuhelimessa käytiin 852 itsetuhoisuutta käsittelevää keskustelua, kun viime vuonna samaan aikaan määrä oli 570. Tuoretta itsemurhayritystä käsiteltiin 49 puhelussa.

Sekä itsetuhoisuus teemana että käydyt keskustelut ovat lisääntyneet myös nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.

Kriisipuhelimeen tulevien soittojen määrä on noussut kesästä lähtien, ja yhteydenotot lisääntyvät usein esimerkiksi mediassa olleiden juttujen jälkeen.

Winterin mukaan myös poikkeustilanteen vaikutus on kuitenkin ollut selvä.

”Jos ihmisellä on aiemmin ollut vaikeuksia elämässään ja mielenterveys on hauraalla pohjalla, koronakevät on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Tänä keväänä puheluita on tullut poikkeuksellisen paljon myös sellaisilta ihmisiltä, joilla on ensimmäistä kertaa itsetuhoisia ajatuksia.”

Osa mielenterveyspalveluita käyttävistä on kertonut, että hoitokontaktit ovat loppuneet, harventuneet tai muuttuneet etäyhteyksiksi.

”Joillekin etäyhteydet ovat olleet parempikin ratkaisu, mutta eivät kaikille. Monet kokevat, että ovat jääneet aika lailla heitteille.”

Myös Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen kertoo järjestön tiedotteessa, että jos elämäntilanne on valmiiksi ollut kuormittunut, arkisen kanssakäymisen ja läheisten tuen vähentyminen voivat korostaa yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.

Lisäksi koronarajoitukset ovat voineet kärjistää perheiden ristiriitoja ja päihdeongelmia.

”Kaiken tämän yhteisvaikutuksena voi itsemurhariski kasvaa niillä, jotka jo ennestään olivat itsemurhavaarassa tai joiden elämäntilanne on äkillisesti muuttunut kevään aikana”, Kukkonen sanoo.