”Urani on polveillut monin sattumin, mutta kaikista työtehtävistäni olen nauttinut”, Mikko Helander sanoo – ja Keskon pääjohtajana hän nauttii keskimäärin kahdentoista tunnin työpäiviä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”On se valtava pamaus koko ihmiskunnalle”, Mikko Helander luonnehtii koronapandemiaa vaikutuksineen.

Jos äänessä kuultaakin huolestumista, ajatukset kulkevat kuitenkin tasaisen analyyttisina – mikä kuvastanee Keskon pääjohtajaa laajemminkin. Vakavasti ratkaisukeskeinen.

Helander on johtanut viitisen vuotta Keskoa, vähittäiskaupan jättikonsernia. Se on ollut yhtiölle menestyksen ja nousun aikaa. Korona on totta kai runnellut kaupankin alaa, mutta onko ala muuttumassa jotenkin pysyvämmin?

”Keskellä pandemiaa emme vielä näe varmasti. Korona on nostanut rutkasti vaikkapa ­ruoan verkkokauppaa – kasvu tosin alkoi jo aikaisemmin – mutta heikkeneviäkin sektoreita näkyy”, pääjohtaja sanoo.

”Sikäli vähittäiskauppa takuulla muuttuu, että kaupoissa asioivien ja työskentelevien terveyttä suojataan entistä tarkemmin.”

Mutta paljon on yhä hämärässä, koronan takana, hän myöntää.

Kuopiossa kasvaneen Helanderin varhaista elämää sykähdytti ennen muuta jalkapallon peluu, ja innostuksen kruunasi Kuo­pion Palloseurassa hankittu 12-vuotiaiden Suomen mestaruus.

”Kuusihenkinen perheemme asui aluksi Satamakadulla, ja aivan kodin lähellä oli pyhättö, Väinölänniemen jalkapallokenttä”, hän muistelee.

Helander tunnustautuu identiteetiltään vahvasti itäsuomalaiseksi – äiti on kuopiolaisia, isä viipurilaisia –, ja itäsuomalaiseen Lappeenrantaan hän hakeutui lukemaan konerakennuksen diplomi-insinööriksi. Mutta erittäin kasvattava oli vuosi, jonka hän ennen opintojaan työskenteli isolla länsisaksalaisella konepajalla Bielefeldissä.

”Avartava oppivuosi, omaksuin saksan kielen hyvin, ja eipähän sittemmin arveluttanut myöhemmin Valmetilla lähteä pidemmäksi ajaksi töihin ulkomaille, kuten Italiaan ja Britanniaan.”

Ajan oloon Helanderista sukeutui metsäteollisuuspomo. Hän johti peräkkäin kahta suurta konsernia, Metsä Tissueta ja pörssiyhtiö M-Realia. Jälkimmäinen oli pitkään kaltevassa luisussa, ja vasta työläiden saneerausten ja tuotannonmuutosten jälkeen se löysi uuden tien. Tätä nykyä se (nimellä Metsä Board) on Euroopan ykkönen kuluttajapakkauskartonkien valmistajana.

Helander katselee kriisivuosia harvinaisenkin tyynesti. Kenties hän nauttii hankalista paikoista?

”Olen aina tykännyt sillä tavalla olla vaikuttamassa, että tartun kaksin kourin uteliaisuutta herättäviin ja kiinnostaviin haasteisiin”, hän vastaa. ”Koin myös rikkautena jopa sen metsä- ja paperiteollisuuden murroksen, jolloin jokaisen yhtiön täytyi miettiä uudelleen oma strate­giansa, hakea uutta suuntaa ja erikoistumista.”

”Porukassa tekemisen meininki viehättää minua.”

Helanderille on koko lailla saman­arvoista, minkä alan yritystä hän kulloinkin luotsaa. ”Erityispiirteet on aina opittavissa, johtamisen ydin pysyy sangen samankaltaisena.”

Senkin vuoksi Helander otti varsin joustavan asenteen, kun huhtikuussa 2014 soitettiin ja kysyttiin hänen halujaan Keskon keulille. ”Sanoin ensin, että taisi puhelu tulla väärään numeroon, olen teollisuusmiehiä, mutta äkkiä jo löysimme yhteistä näkemystä.”

Prosessi liikkui niin liukkaasti, että kuukauden päästä Kesko saattoi kertoa uuden pääjohtajansa nimen.

Ruokakaupan jakautumisesta K- ja S-ryhmille Helander ei ar­vioi, onko se hyväksi vai pahaksi. Mutta hän selittää ilmiön synnyn suuruuden laskuopilla:

”Kun on iso maa ja vähän ihmisiä, tehokkuuden saavuttaminen edellyttää suuria volyymeja ja volyymit taas edellyttävät keskittymistä.”

Mikko Helander johtaa vakaata ja kasvavaa kauppakonsernia. Hyvin hoidettua vakaata pohjaa hän haluaa alleviivata laajemmassakin taloudenpidossa.

”On selvää, ettei koko yhteiskuntaa pidä johtaa pelkästään talouden lähtökohdista käsin – on monta muutakin aspektia. Mutta vahva talous ja toimiva yrityselämä rakentavat meille perustan, jonka varassa voimme yhteiskuntana huolehtia myös heikommin toimeentulevista ihmisistä”, Helander kiteyttää.

”Se pätee kaikkina aikoina.”