Maksukorttien käyttödatan perusteella suomalaiset palautuvat pikku hiljaa kriisitunnelmasta, arvioidaan S-pankin tiedotteessa.

”Kun rajoituksia on vähitellen alettu purkaa, elämä alkaa normalisoitua ja ihmiset palaavat kauppoihin”, S-pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell sanoo puhelimitse.

Tammikuun tasoon verrattuna korttitapahtumien määrässä oli viime viikolla tiputusta 10 prosenttia, Lundell arvioi.

Pahimmillaan tiputusta on ollut koronakriisin aikana maaliskuun viimeisellä viikolla jopa 31 prosenttia.

”Euromääräisesti kortteja käytettiin viime viikolla jo tammikuuta enemmän”, Lundell sanoo.

Lundell arvioi, että erityisesti vaatekaupat ovat ottaneet nyt vähän tuulta alleen.

”Toimialojen välillä on toki eroa, mutta ihmiset ovat palanneet esimerkiksi vaatekauppoihin. Muutaman viimeisen viikon aikana vaatekauppa on piristynyt ja kasvua korttiostoissa on ollut yli 30 prosenttia”, Lundell sanoo.

”Kertaostot ovat lähteneet laskuun, ja nyt kaupoissa käydään useammin.”

Koronakriisi on vienyt verkkokauppaa kertarysäyksellä eteenpäin.

HS uutisoi tänään kyselystä tutkimusyhtiö Kantar TNS:n ja Columbia Roadin kyselystä, jonka mukaan yhä useampi kuluttaja on alkanut tehdä ostoksia verkossa: nyt 55 prosenttia kertoo ostaneensa koronan vuoksi tuotteita, joita he eivät aikaisemmin olleet ostaneet verkkokaupoista.

”Maaliskuussa verkkokaupassa tapahtui muutoksia. Verkkokauppaostojen osuus koko maksukorttiostoista ei ole sillä tavalla muuttunut, mutta siellä on toimialakohtaisia muutoksia. Esimerkiksi ruokakauppa verkossa on noussut vahvasti”, Lundell sanoo.

Lundell arvioi, että ainakin osa uusista kulutustottumuksista jää kriisinkin jälkeen käyttöön.

”Ihmiset ovat ottaneet uusia palveluita käyttöön uudella tavalla ja uskon, että osa uusista tavoista jää. Mutta toki kun esimerkiksi ravintolat aukeavat, niin monet ihmiset palaavat ravintoloihin syömään.”

S-pankin markkinaosuus talletuksissa on noin neljän prosentin luokkaa. Korttitapahtumissa markkinaosuus on noin 10 prosenttia.

Nordean keräämistä korttimaksutiedoista ilmenee, että poikkeustilanne näkyy yhä selvästi ihmisten ostokäyttäytymisestä.

Vuoden takaiseen verrattuna kuluttaminen oli viikolla 20 noin 16 prosenttia vähäisempää edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi, että ravintoloiden avautuminen voi vaikuttaa myös taksialaan.

”Olemme menossa parempaan suuntaan kulutuksessa. Odotamme, että ensi viikon ravintoloiden höllääminen piristää ravintoloidenkin käyriä. Sitä kautta piristystä voi syntyä myös taksialalla.”

Nordean markkinaosuus pankkitoiminnasta on noin kolmannes.

”Siinä mielessä meidän datamme on hyvin kattavaa”, Koivu sanoo.

Koivu arvioi, että verkkokauppa pelaa koronakriisin jatkuessa, mutta kaksi kuukautta on vielä lyhyt aika, jonka perusteella tehdä pidemmän aikavälin päätelmiä.

”Verkkokauppatrendi oli jo olemassa ennen koronaa ja nyt se on vahvistunut. Aika näyttää, miten verkkokaupan käy enkä näe mitään syytä, että koronakriisin jatkuminen ainakaan heikentäisi sitä trendiä”, Koivu sanoo.

”Yllätyksiä voi kuitenkin tulla vielä suuntaan tai toiseen. Kahden kuukauden erilaiseen käyttäytymisen perusteella ei kannata vetää ihan uusiksi omaa analyysiä ihmisten kulutustottumuksista.”

Koivun mukaan verkkokaupan seuraamisessa tulee katsoa maksukorttien käyttöä pidemmälle.

”Verkkokaupassa ei usein makseta kortilla, vaan käytetään verkkopankkia. Eli korttidata ei ole paras mittari sille, mitä verkkokaupassa kunakin viikkona tapahtuu.”