Poikkeuksellinen kouluvuosi päättyy tänään poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun ylioppilaat ympäri Suomen painavat lakit päähänsä etäyhteyksin pidetyissä juhlissa.

Helsinkiläinen Jutta Tiilikainen valmistuu lauantaina ylioppilaaksi Kulosaaren yhteiskoulun lukiosta.

Tiilikainen aikoo viettää ylioppilasjuhlia lauantaina perheen kesken ulkona kahvitellen, sillä hänen isovanhempansa ovat yli 80-vuotiaita ja siten riskiryhmää.

”He kuitenkin ovat ne ensimmäiset ihmiset, jotka haluaisin juhliin kutsua, joten päätin mieluummin pitää nyt ensisijaisesti heille juhlat ja leivon sitä varten kakun”, Tiilikainen kertoo.

Isommat sukulaisjuhlat Tiilikainen aikoo pitää elokuussa, jos epidemiatilanne sen sallii.

Vähän hän harmittelee, ettei pääse lukiota päättämään yhdessä isommin ystävien kanssa. Elokuun juhlan toteutumisesta kun ei ole takeita, ja osalla käynnistyvät elokuussa opinnot toisella paikkakunnalla tai armeija.

”Kyllähän kaikki ymmärtävät tilanteen ja sen hyväksyvät, mutta eihän se samalta tunnu”, hän sanoo.

Osa hänen ystävistään on siirtänyt ylioppilasjuhlia seuraavaan viikonloppuun, jolloin kokoontumisrajoitukset lientyvät kymmenestä hengestä viiteenkymmeneen.

”Kukaan ei kuitenkaan ole pitämässä sellaisia juhlia, joita he normaalitilanteessa pitäisivät”, Tiilikainen kertoo.

Ylioppilaaksi valmistuu tänä keväänä yhteensä noin 25 100 ja ammattiin noin 47 000 nuorta.

Koulutuksen järjestäjät sopivat aiemmin keväällä, että tänä vuonna ylioppilaaksi tai ammattiin valmistuvien juhlat järjestetään lauantaina 30. toukokuuta mutta etänä.

Oppilaitokset toimittavat todistukset valmistuville postitse. Korvaavaksi juhla suositeltiin järjestettäväksi perjantaina 28. tai lauantaina 29. elokuuta.

Myös Kulosaaressa lukukauden päättäjäiset järjestetään lauantaina videoyhteydellä Youtubessa, kertoo rehtori Lauri Halla.

Juhlassa julistetaan abit ylioppilaiksi ja esitetään heidän etukäteen nauhoittamansa esitys.

Ylioppilaille aiotaan kuitenkin järjestää myös korvaava juhla elokuussa, mikäli kokoontumisrajoitukset niin sallivat. Kulosaaren yhteiskoulun lukiosta valmistuu tänä keväänä 145 ylioppilasta.

Myös ammattiin valmistuvat joutuvat tänä keväänä juhlimaan etänä. Tuusulalainen Miikka Blommendahl valmistuu tänä keväänä ravintolakoulu Perhosta.

Varsinaisia juhlia Blommendahlilla ei ole tarkoitus pitää, mutta hän aikoo suunnata muutaman ystävän kanssa viikonlopuksi mökille.

Miikka Blommendahl valmistuu ravintolakoulu Perhosta. Kuva: Kalle Koponen / HS

Blommendahlin piti suorittaa alun perin opintojensa viimeinen viikon työssäoppimisjaksonsa Järvenpäässä baarissa nimeltä Korona, mutta poikkeustilan vuoksi ravintola suljettiin.

Juomien myyntiä ja tarjoilua koskevan jakson näyttö onnistui lopulta poikkeusjärjestelyin ravintolakoulun omassa ravintolassa.

Perhossa valmistumisjuhla järjestetään perjantaina kunkin ryhmän omana virtuaalisena kokoontumisena, kertoo Perhon rehtori Juha Ojajärvi.

”Ohjelmassa on rehtorintervehdys sekä meiltä aiemmin valmistuneiden tervehdyksiä”, Ojajärvi kertoo.

Perhosta valmistuu ammattiin tänä keväänä noin 200 opiskelijaa ja syksyllä saman verran. Kaikki vuonna 2020 valmistuvat aiotaan koota yhteiseen isoon juhlaan joulun alla.

”Onhan se vähän harmi, ettei luokkakavereita enää ole nyt keväällä voinut nähdä. Ollaan juteltu porukan kesken, että kun rajoituksen hellittävät, järjestetään joku tapaaminen ennen kuin kaikki hajaantuvat omiin suuntiinsa”, Blommendahl kertoo.

Hän on hakenut restonomin jatko-opintoihin Haaga-Helian ammattikorkeakouluun. Hän on laskenut, että on siinä rajoilla, pääseekö suoraan todistusvalinnalla sisään.

Edellisvuosien tapaan Blommendahl on myös hakenut ravintola-alalta kesätöitä, mutta tänä vuonna työpaikat ovat kiven alla.

”Vähän joka paikassa on sanottu, että ensin hommia tarjotaan vakituisille ennen kuin voidaan ottaa muita”, hän kertoo.