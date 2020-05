SiteWide ContentPlaceholder

Sijoiltaan mennyt Suomi

Helmikuun 27. päivänä sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee totesi, että ministeriössä on varauduttu koronaviruksen varalta erilaisiin skenaarioihin. ”Niistä todennäköisin on se, että koronatartuntoja tulee Suomessa vielä muutama lisää.” Pari viikkoa myöhemmin Suomessa julistettiin historiallinen poikkeustila, jonka aikana suomalaisten arki muuttui lähes täysin. Muutaman tartunnan sijaan 6000 ihmisen on todettu saaneen koronavirustartunnan ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 300. Yrityksiä on kaatunut, lomautettu on yli 220 000. HS:n kuvakooste kertoo poikkeuksellisesta keväästä Suomessa.

Julkaistu: 2:00

Toivo Makslahti, 90, vannoi päivittäin rakkauttaan hoivakodissa asuvalle vaimolleen Kaarina Makslahdelle. Pari vietti 65-vuotishääpäiväänsä ikkunan läpi, sillä korona vi rusepidemia lopetti vierailut vanhusten hoivakoteihin. Covid-19 on ollut vaarallinen ikäihmisille. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Hallitus on tiedottanut suomalaisia koronavirustilanteesta maaliskuun puolivälin jälkeen kymmenissä tiedotustilaisuuksissa. 19. maaliskuuta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (vas), pääministeri Sanna Marin sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoivat koronaviruksen ajankohtaisesta tautitilanteesta ja vastasivat kysymyksiin taudinkuvasta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan flunssainen olemus hämmensi tiedotustilaisuudessa 13. maaliskuuta. Myöhemmin selvisi, että Tervahaudalla ei ollut koronavirustartuntaa. Vieressä koronavirusepidemian virkamieskasvoiksi noussut terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen. Kuva: Johannes Kotkavirta / IS Pandemia pakotti Aleksi Lintusen ja monet muut opiskelijat palaamaan Suomeen kesken vaihtovuoden. ”Olimme kavereiden kanssa loppuun asti siinä ajatuksessa, että jäädään Portugaliin.” Kuva: Rio Gandara / HS Katukuva hiljeni, kun ravintolat alkoivat sulkea oviaan. Virallisesti eduskunta päätti ravintoloiden sulkemisesta muuten kuin take away -myyntiin huhtikuun 2. päivä. Kuva: niklas meltio Uudenmaan historiallinen eristäminen muusta Suomesta astui voimaan 28. maaliskuuta. Eristäminen tarkoitti, että liikkuminen Uudeltamaalta ja sieltä pois ilman välttämätöntä syytä oli kiellettyä. Kuva: Outi Pyhäranta / HS HS:n Sami Kero kuvasi huhtikuun alussa kotonaan pysytteleviä suomalaisia. Riikka, Jan, Aino ja Kukka Walden paljussa Jollaksessa. Kuva: Sami Kero / HS Hallitus päivitti Suomen koronastrategiaa 22. huhtikuuta, ja kertoi, että laajoja rajoitustoimia voidaan purkaa asteittain. Pääministeri Sanna Marin (sd) saapumassa Säätytalolle. Kuva: Juhani Niiranen / HS Koronavirusepidemian aikana tekemistä on pitänyt keksiä pääasiassa kotona. Kuvassa Kauppisen perhe, poika Konsta (vas.), isä Markus, tyttö Aino ja äiti Hanna leikkivät kotinsa takapihalla Kuopiossa. Kuva: Akseli Muraja Koronatartuntoja pyrittiin loppukeväästä ehkäisemään kouluissa esimerkiksi turvavälien avulla. Jupperin koulun kuutosluokan opettaja Jaana Linkola järjesti luokan pulpetteja päivää ennen lähiopetuksen jatkumista. Kuva: Kimmo Räisänen 14.5. lapset pääsivät takaisin kouluun lähes kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen. Päätös avata koulut herätti kiivasta keskustelua. Se perustui arvioon, että lapset eivät tartuta koronavirusta yhtä tehokkaasti kuin aikuiset. Kuva Raikun koulusta Kangasalta. Kuva: Sara Aaltio Kokoontumisrajoitukset rajoittavat myös hautajaisia. Maija Härkönen haudattiin Heinäveden Petruman hautausmaalle. Omaiset, jotka eivät voineet tulla paikalle, muistivat vainajaa musiikkiesityksellä, joka kuunneltiin kannettavalta tietokoneelta haudalla. Kuva: Jukka Gröndahl / HS Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimistotilat Helsingin Salmisaaressa olivat toukokuussa lähes tyhjillään. Suomalaiset passitettiin maaliskuussa etätöihin. Etätyöskentelyä suositellaan edelleen niille, joille se on mahdollista. Kuva: Emilia Kangasluoma / HS Monessa lapsiperheessä kevät oli multitaskaamisen aikaa: vanhemmat tekivät etätöitä ja pyörittivät etäkoulua ja hoitivat päiväkoti-ikäisiä lapsia. Hyvinkäällä asuva Hanna Heinonen teki huhtikuussa etätöitä samalla kun hänen poikansa Lassi, 11, osallistui etänä pesäpalloharjoituksiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS Poikkeusoloista huolimatta kymmenettuhannet nuoret saavat tänäkin keväänä opintonsa päätökseen. Cindy Lindström ja William Wasenius valmistuivat ylioppilaiksi ja kävivät viime lauantaina ostamassa itselleen ylioppilaslakit. Kuva: Rio Gandara / HS Hoitaja suojavarusteissa Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä 7. huhtikuuta 2020. Keski-Suomen keskussairaala on Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluva keskussairaala Jyväskylässä. Kuva: Tommi Anttonen / Lehtikuva Yksi kevään suurimpia mullistuksia oli se, että koululaiset Suomessakin siirtyivät maaliskuun puolivälissä pääosin etäopetukseen. Kokemukset etäopetuksesta olivat vaihtelevia. Kuvassa Adan Gandara, 12v, opiskelee kotonaan Espoossa. Kuva: Rio Gandara / HS Hallitus kertoi tiedotustilaisuudessa 12. maaliskuuta ensimmäisistä koronavirusepidemian rajoitustoimista. Niihin kuuluivat yli 500 ihmisen tapahtumien kieltäminen ja suositus välttää harrastustoiminnan tarpeettomia lähikontakteja,sekä siirtää lomamatkoja. Ohjeistukseen kuitenkin sisältyi paljon tulkinnanvaraa. Kuva: Kalle Koponen / HS Koronapandemian virkamieskasvoiksi Suomessa nousi THL:n terveysturvallisuusjohtaja, professori Mika Salminen. Hän on kevään mittaan saanut osakseen arvostelua esimerkiksi siitä, että hänen kommenttinsa tuntuvat välillä olevan ristiriidassa hallituksen linjan kanssa. ”Kerromme vain sen, mikä meidän mielestämme on johtopäätös tietoon ja kokemukseen perustuen”, hän totesi HS:n haastattelussa 16. toukokuuta. Kuva: Juhani Niiranen / HS Maaliskuun lopussa hallitus päätti sulkea ravintoloiden sisätilat toukokuun loppuun ja vain take away -myynti sallittiin. Taustalla oli se, että koronavirus leviää sisätiloissa etenkin silloin, kun turvaetäisyyksiä ei ole mahdollista pitää. Maailmalta ja Suomestakin oli kokemuksia siitä, että ravintolat toimivat ”viruslinkoina”. Ravintoloiden sulkeminen hiljensi katukuvan ja ajoi monet yrittäjät ja lomautetut työntekijät taloudelliseen ahdinkoon. Kuva kauppakeskus Dixistä Vantaan Tikkurilasta. Kuva: Emmi Korhonen Suomeen perustettiin kevään kuluessa drive-in testausasemia, joissa koronatesti otettiin niin, että testattava istuu autossaan. Kuvassa Mehiläisen drive-in testiasema huhtikuun 20. päivänä. Kuva: Mika Ranta / HS