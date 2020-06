Maanantaina tuli voimaan uusi vesiliikennelaki. Uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö.

Päällikön tehtävänä on vastata siitä, että veneessä on pakolliset turvallisuusvarusteet, pelastusliivit on puettu olosuhteiden niin vaatiessa ja kaikki veneessä olevat osaavat toimia hätätilanteessa.

Uusi laki tuo myös liikennevirhemaksun käyttöön vesiliikenteessä samaan aikaan kun maksu tulee voimaan tieliikenteessäkin.

Kuljettajan pätevyyttä tarkennetaan siten, että veneen kuljettajan pitää olla olosuhteisiin nähden riittävän ikäinen ja tällä pitää olla riittävät kyvyt ja taidot ohjata venettä.

Rekisteröitävän moottorilla kulkevan veneen kuljettajan täytyy olla täyttänyt 15 vuotta. Yli 24-metrisiin huvialuksiin sekä vuokraveneisiin vaaditaan 18 vuoden ikää ja lupakirjoja.

Veneiden vuokraus ja jakamistalous helpottuvat, kun vuokraveneet vapautuvat katsastusvelvoitteesta. Vuokraveneiden on kuitenkin luonnollisesti täytettävä lain edellyttämät yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset.