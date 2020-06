Poliisi puhutti ensimmäisen kerran lyhyesti Syyrian al-Holin leiriltä palanneita suomalaisia aikuisia sunnuntaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Varsinaiset kuulemiset järjestetään todennäköisesti suositellun kahden viikon karanteeniajan jälkeen.

Suojelupoliisi arvioi puolestaan kunkin palaajan osalta yksilöllisesti, muodostaako hän turvallisuusuhan ja miten mahdollista uhkaa voidaan hallita.

Poliisi aloittaa nyt esiselvityksen siitä, onko leiriltä palanneiden aikuisten syytä epäillä syyllistyneen terrorismiin tai muihin rikoksiin konfliktialueella.

”Poliisilla oli sunnuntaina lentokentällä hyvin pikainen tapaaminen heidän kanssaan. Siellä ei ollut mahdollista järjestää varsinaisia kuulemisia, eikä se olisi ollut järkevää”, sanoo keskusrikospoliisin rikosylikomisario Mika Ihaksinen.

Suomeen palasi al-Holin leiriltä sunnuntaina iltapäivällä kolme aikuista ja yhdeksän lasta. Lapset ovat alle kymmenenvuotiaita.

Nykyisten tietojen perusteella ketään al-Holin leirillä yhä olevista tai sieltä viikonloppuna palanneista suomalaisista ei ole syytä epäillä terrorismirikoksesta.

Al-Holin leiriltä palanneita koskee sama kahden viikon karanteenisuositus kuin muitakin ulkomailta tulleita henkilöitä. Siksi poliisi pääsee aloittamaan esiselvityksen kunnolla vasta myöhemmin, Ihaksinen sanoo.

Poliisi aikoo kuulla palaajia konfliktialueen tapahtumista.

”Tiedämme, missä he ovat nyt, ja saamme heihin tarvittaessa yhteyden”, Ihaksinen sanoo.

Hän ei kommentoi palaajien tämänhetkisiä olinpaikkoja.

”Sen verran voin sanoa, että poliisi ei ole kohdistanut heihin pakkokeinoja.”

Poliisi ei voi ottaa ketään palaajaa kiinni, pidättää tai vaatia vangittavaksi ilman, että häntä epäillään jostain konkreettisesta rikoksesta.

Jos keskusrikospoliisin esiselvityksessä herää epäilyjä rikoksista, käynnistyy varsinainen esitutkinta.

”Henkilöt eivät ole tässä suhteessa yhteismitallisia. Teemme jokaisen kohdalla erillisen arvion heidän toimistaan ja asioista, joista heitä mahdollisesti epäillään. Jokaisella henkilöllä on erilainen tilanne”, Ihaksinen sanoo.

Ihaksisen mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueelta on alkanut tulla tietoa ulkomaisten viranomaisten hyödynnettäväksi sen jälkeen, kun valta alueilla on vaihtunut uusiin käsiin.

Kyse voi olla esimerkiksi puhelimien ja asiakirjojen sisältämistä tiedoista. Keskusrikospoliisi hyödyntää niitä mahdollisuuksien mukaan esiselvityksissä.

Esitutkinnan aloittamisesta päättää näytön perusteella syyttäjä, jos rikoksen epäillään tapahtuneen ulkomailla.

Jos kyse on epäillystä terrorismirikoksesta, silloin tutkinnan aloittamisesta päättää aina valtakunnansyyttäjä riippumatta siitä, onko teko tapahtunut Suomessa vai ulkomailla.

Poliisi ei joudu aloittamaan esiselvitystyötä nollasta.

Al-Holin leirillä olleiden suomalaisten henkilöllisyydet ovat olleet viranomaisten tiedossa pitkään. Poliisi on hankkinut jo aiemmin heistä tietoa siinä määrin kuin se on ollut mahdollista.

Poliisilla on yhä varsin vaillinainen käsitys siitä, mitä al-Holin leirin suomalaiset ovat itse tehneet Syyriassa ja Irakissa.

Leirillä on ollut naisia ja lapsia, joilla on Suomen kansalaisuus. Monilla leirin aikuisista epäillään olleen tiiviit yhteydet Isis-terroristijärjestöön.

Suojelupoliisi ei kommentoi suoraan sitä, muodostavatko Suomeen sunnuntaina palanneet kolme aikuista mahdollisesti turvallisuusuhan, koska kyse on hyvin pienestä ihmisjoukosta.

”Heidän ja erityisesti heidän lastensa yksityisyydensuojan turvaamiseksi voimme vastata kysymyksiin vain hyvin yleisellä tasolla”, sanoo suojelupoliisin viestintäasiantuntija Anni Lehtonen.

Suojelupoliisi arvioi kunkin al-Holin leiriltä palaavan henkilön kohdalla yksilöllisesti, millaisen turvallisuusuhan henkilö mahdollisesti aiheuttaa ja miten uhkaa voidaan hallita.

”Kaikki operatiivinen toimintamme on salassa pidettävää, emmekä voi siitä siksi kertoa enempää”, Lehtonen sanoo.

Suojelupoliisin mukaan viranomaiset ovat varautuneet palaajiin. Lisäksi viranomaisilla on vakiintuneet toimintamallit mahdollisten turvallisuusuhkien torjuntaan.

Suojelupoliisi päivitti edellisen kerran terrorismin uhka-arvionsa huhtikuussa. Arviossa otettiin huomioon Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palaavat henkilöt.

”Näiden naisten paluu ei muuta uhka-arviota”, Lehtonen sanoo.

Suojelupoliisi arvioi huhtikuussa, että Syyrian konfliktialueelta palaavat suomalaiset synnyttävät suoria ja välillisiä turvallisuusuhkia lähiaikoina ja pitemmänkin ajan kuluessa.

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Tero Kurenmaa sanoi sunnuntaina, että päävastuu al-Holista saapuvien perheiden vastaanottamisesta kuuluu sosiaali- ja terveysviranomaisille.

”Johtovastuu on heillä, ja poliisi antaa heille virka-apua. Supo on katsonut omat arvionsa mahdollisista uhista, ja poliisi on suunnitellut, miten virka-apua annetaan”, Kurenmaa totesi.