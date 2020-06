Kesämökki Kemiön saaristossa. Kotimaan vuokramökkeily on nostanut suosiotaan koronavirusaikana.

Koronavirustilanne on saanut suomalaiset tekemään ahkerasti vuokramökkivarauksia, selviää Lomarengas oy:ltä saadusta datasta.

Lomarengas on Suomen suurin mökkivälittäjä.

HS kertoi toukokuun lopulla, että kevät on saanut yhä useamman suomalaisen haaveilemaan omasta mökistä. Innostus koskee selvästi myös mökkien vuokraamista.

Lomarenkaan mukaan vuoden ensimmäiset kymmenen viikkoa varauksia tehtiin keskimäärin noin 1 380 joka viikko.

Viikoilla 11–15 varausten määrä väheni viikko viikolta. Vähiten varauksia tehtiin viikolla 15, yhteensä 173.

Viikolla 16 varausten määrä lähti tasaiseen nousuun, ja varauksia on tehty parhaimmillaan yli 1 700 viikossa. Viime vuonna samaan aikaan mökkejä varattiin yli kaksi kertaa vähemmän.

Varausten määrä alkoi kasvaa samalla viikolla, kun hallitus ilmoitti kumoavansa Uudenmaan ja muiden maakuntien väliset liikkumisrajoitukset.

Hallitus on ehtinyt linjata kotimaan matkailusta useampaan kertaan, mutta viimeisen suosituksen mukaan kotimaassa voi matkailla, kunhan noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Lomarengas oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkolan mukaan syy mökkien varausinnolle on luontainen.

”Kun ollaan pitkään oltu karanteenissa, ihmiset haluavat päästä liikkeelle. Meillä on tuntuma, että mökkimaisema ympäristöineen koetaan turvalliseksi, lähes kotia vastaavaksi ympäristöksi, jossa pystyy hyvin elämään terveysviranomaisten suosittamien turvallisuusohjeiden kanssa”, Olkkola sanoo.

Tänä kesänä moni on varannut mökin 3–5 vuorokaudeksi noin 300 kilometrin säteellä kotoa. Varauksien kesto on ollut keskimääräistä lyhyempi, sillä tyypillisesti suomalaiset ovat varanneet mökin viikoksi.

Kohteista pitkälti yli puolet on varattu läheltä pääkaupunkiseutua. Olkkola kertoo, että sama trendi näkyy esimerkiksi Oulussa ja Rovaniemellä, joissa mökkejä on varattu tavallista lähempää kotia.

Lisäksi Olkkolan mukaan tänä kesänä uutta on se, että moni ensikertalainen on osoittanut kiinnostusta mökkejä kohtaan. Varauksia on myös tehty tavallista enemmän ”viime hetkellä”.

Datasta ei käy ilmi, kuinka moni tehdyistä varauksista kohdistuu kesälle. Olkkolan tuntuma on, että puolet varauksista kohdistuu kesälle. Loput kohdistuu myöhäisempään kesään ja syksyyn sekä ensitalveen.

Vaikka varaamisaste pääkaupunkiseudun lähellä on kesälle jo hyvin korkea, Olkkolan mukaan pidemmän ajomatkan päästä löytyy vielä mökkejä.

”Esimerkiksi Kainuusta ja Lapista löytyy vielä paljon vapaita vuokramökkejä.”