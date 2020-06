Lapin tulvatilanne jatkuu ennusteiden mukaisesti, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin ely-keskuksesta.

Jokien virtaamat ovat eri puolilla Lappia poikkeuksellisen korkealla ja tiedossa on lähes ennätystulvia. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä ja Kittilässä.

”Rovaniemen alueella tilanne on rauhoittunut, ja vedet kääntyneet hiljaiseen laskuun. Ennusteen mukaan lähipäivät näyttävät samalta”, Alaraudanjoki kertoo.

Ely-keskus on varoittanut, että erityisesti Tornionjoen vesistöalueella tulee varautua suureen tulvaan. Alaraudanjoki kertoo, että tulvavirtaus on kasvussa ja huippu on näillä näkymin 8.–10. kesäkuuta.

Alaraudanjoki on aiemmin arvioinut, että Tornionjoen varrella on odotettavissa vuoden 1968 tulvaennätystä vastaava tulva.

”Ennusteesta jäädään varmaan puolisen metriä”, hän kertoo nyt.

Kittilässä Ounasjoen tulvan korkeus on lähestymässä vahinkorajaa ja veden arvioidaan nousevan vielä noin metrin, sillä alueella on hieman sulamatonta lunta. Vahinkorajalla ollaan Alaraudanjoen arvion mukaan lähipäivinä.

Tulvan suuruus jää hänen arvionsa mukaan alle 40 senttimetriä vuoden 2005 suurtulvasta.

Myös Ivalojoella on tällä hetkellä selvästi keskimääräistä suurempi tulvatilanne. Ivalojoen alueella on sulamatonta lunta ja ennusteet ovat lähellä ennätystulvia.

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto kertoo, että tulvatilanne on aiheuttanut pelastuslaitokselle yksittäisiä tehtäviä, mutta ”ei mitään laajamittaista”.

”Nyt tilanne on se, että yksittäisiä rakennuksia on kastunut ja yksittäisiä teitä on poikki. Tilanne on rauhoittunut, mutta odotamme sen vielä pahenevan”, hän kertoo puhelimitse.

Veden korkeus Kemijoki oy:n omistamalla Vanttauskosken vesivoimalaitoksella näkyy hyvin Lapin pelastuslaitoksenkin Twitter-tilillään jakamalla videolla.

Hurjan näköistä #tulva #lapintulvat #kemijoki https://t.co/woLVsCSQdn— Lapin Pelastuslaitos (@Lapinpelastus) June 1, 2020

Pelastuslaitos seuraa tulvatilannekuvaa ja tulvavallien kestävyyttä aktiivisesti.

Tulvarakenteissa on paljon vaihtelua. Ely-keskuksen Alaraudanjoki kertoo, että Rovaniemellä ollaan vielä lähtökuopissa eikä kiinteitä rakenteita ei ole käytännössä lainkaan.

Kittilän alueella on rakennettu tänäkin vuonna tilapäisiä turvapenkereitä, ja kiinteän tulvarakenteen rakentamisen on määrä alkaa kesällä. Torniossa ja Ivalossa tilanne on ”hyvällä mallilla”.

Aarto kertoo, että pohjoisempana, pengerrettyjen alueiden ulkopuolella, voi syntyä jonkin verran vahinkoja.

”Ylempänä joen varrella tilanne on haastavampi, esimerkiksi Pellon alueella”, hän sanoo.

Rovaniemen alueella on ollut Aarton arvion mukaan satamäärin ”tulvaturisteja”, jotka saapuvat uteliaisuuttaan katsomaan tulva-alueita. Turisteja on ollut esimerkiksi Lainaanrannalla ja Halvarinrannalla.

”Olen nähnyt jonkun seisomassa kiven päällä keskellä virtaa ja ottamassa kuvia”, Aarto sanoo.

”Väkeä on paljon sekä aikuisia ja lapsia. Suuri pelko on ollut, että lapsia joutuu voimakkaisiin virtoihin.”

Pelastuslaitos muistuttaa, että tulva-alueilla ei myöskään saa veneillä ajaa vesiskootterilla, sillä se voi aiheuttaa suojausten pettämisiä.

”Yhtenä päivänä muutama vesiskootteri särki turvavalleja. Nyt sitä ei ole enää tapahtunut, kun asia nostettiin tapetille.”