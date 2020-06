Oikeudenkäynnit

Rikollisryhmä United Brotherhoodia ja sen johtajaa koskevassa oikeudenkäynnissä syyttäjä kertoi tänään näkemyksensä ryhmän toimintaperiaatteesta ja siitä, kuinka pari vuotta sitten se ei enää pitänyt vettä. Syyttäjän mukaan ryhmän rakenteen tarkoitus on suojella johtajaa viimeiseen asti.

Huumekauppa, joka viranomaisten mukaan on UB:n ydintoimintaa, on pyritty järjestämään niin, ettei johtajan tarvitse itse koskea huumeisiin lainkaan. United Brotherhoodia ainakin vuodesta 2016 johtaneella Tero Holopaisella oli syyttäjän mukaan vuorotellen ainakin kolme kilpimiestä, jotka hoitivat huumeiden levitystä Holopaisen puolesta ja suojasivat tätä paljastumiselta.

Syyttäjän mukaan samalla, kun muut tekevät ryhmässä likaisen työn eli käsittelevät huumeita, Holopainen kerää siitä hyödyn. Tässä auttaa ryhmän hierarkkinen rakenne, syyttäjä katsoo.

Jossain vaiheessa Holopaisen suojaus alkoi syyttäjän mukaan kuitenkin pettää.

”Vuonna 2018 tuli sellainen tilanne, että varsin moni jäi kiinni, ja sieltä alkoi loppua miehet kesken”, sanoi erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth.

Holopaisen piti syyttäjän mukaan itse alkaa käsitellä huumeita. Syytteiden mukaan Holopainen on esimerkiksi piilottanut ekstaasitabletteja UB:n kerhotilan pihaan Tuusulassa. Tämä on syyttäjän mukaan osoitus siitä, kuinka rivien harvenemisen myötä Holopainen on joutunut itse hommiin.

Puolustus on aiemmin kommentoinut, että kaikki syytteet tullaan kiistämään. Aamulla kuultiin tarkempi vastaus yhteen huumesyytteeseen, jonka mukaan Holopainen välitti helmikuussa 2018 ainakin 1,4 kiloa amfetamiinia. Holopainen kiistää syytteen tyystin ja vaatii sen hylkäämistä.

”Hänellä ei ole mitään tekemistä huumeiden kanssa”, sanoi Holopaisen oikeusavustaja Ilkka Ukkonen.

Syytteen mukaan Holopainen välitti amfetamiinia muun muassa Satu Anderssonille, joka on aiemmin käräjillä ja hovissa tuomittu asiasta vuosiksi vankilaan. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Puolustuksen mukaan Holopainen vieraili Anderssonin luona, mutta syy vierailulle ei ollut huumeet.

”Tapaaminen on normaali tapaaminen, ja se on koskenut muita asioita”, Ukkonen sanoi.

Satu Andersson on Vuosaaren palkkamurhasta tuomitun ja pitkään alamaailmassa vaikuttaneen Raimo Anderssonin leski.

Syyttäjän mukaan mainitussa epäillyssä amfetamiinin välittämisessä, kuten UB:n huumekaupassa muutenkin, toimintaa ja Holopaisen osallisuutta häivytettiin muun muassa erilaisten huumeiden säilytyspaikkojen avulla.

Huumekauppojen hierominen alkaa syyttäjän mukaan tavallisesti siten, että myyjä ja ostaja sopivat ensin kaupoista. Myyjänä on tavallisesti joko Holopainen tai muu ryhmän täysjäsen, syyttäjä sanoo.

Tämän jälkeen joku ryhmässä alemmassa asemassa oleva toimittaa huumeet fyysisesti johonkin paikkaan. Syyttäjän mukaan säilytyksessä on käytetty esimerkiksi asuntoja ja autoja. Tällä on syyttäjän mukaan pyritty välttämään myös sitä, että jos huumekauppa jotenkin paljastuu poliisille, huumeita ei helposti löydettäisi.

Syytteen kiistämisen ohella Holopaisen puolustus kritisoi syyttäjän ajattelua. Ukkosen mukaan syyttäjällä on ”amerikkalaiseen oikeuskäytäntöön viittaava konspiraatiorakenne”. Konspiraatio tarkoittaa salaliittoa.

”Jos Holopainen otetaan tarinasta pois, mikään ei muutu”, Ukkonen sanoi.

Hänen mielestään poliisi on ”maalittanut” Holopaisen. Poliisin ja syyttäjän näkemys siitä, että Holopaista yhteyksineen tarvittaisiin huumekaupoissa ”sateentekijäksi”, mahdollistajaksi, ei puolustuksen mukaan pidä paikkaansa.

”Todellisuus on, että kaikki tuntevat toisensa. Holopainen ei ole sellainen, jonka tunteminen mahdollistaisi jotain”, Ukkonen sanoi.

Oikeudenkäynnissä on tänään myös käyty läpi kirjallisia todisteita, kuten Holopaisen puhelimen paikannustietoja, ja kuunneltu telekuuntelussa olleita puheluita. Riidattomiksi asioiksi eli sellaisiksi, joista syyttäjällä ja puolustuksella on yksimielisyys, on todettu esimerkiksi Holopaisen sijainteja. Yksimielisyyteen päästiin myös siitä, että puheluissa vilahteleva ”Kukkis” on Holopaisen lempinimi. Tätä nimeä on oikeudenkäynnissä käyttänyt myös Ukkonen puhutellessaan Holopaista.