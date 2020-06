Ääriliikkeet

Yhdysvaltojen mellakoihin yhdistetty antifasistinen liike on toiminut vuosikaudet Suomessakin, mutta sen toiminta on ollut varsin vähäistä.

Antifastinen toiminta näkyy Suomessa mielenosoituksina ja äärioikeiston vastustamisena eri tavoin.

Yhdysvalloissa on noussut mellakoiden yhteydessä esiin Antifa-järjestö. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat suunnittelee Antifan luokittelemista terrorijärjestöksi.

Trump on syyttänyt liikettä viime päivien protestien ja mellakoiden muuttamisesta väkivaltaiseksi. Julkisuudessa ei ole kuitenkaan esitetty todisteita, että rettelöinnin taustalla olisi Antifa.

Lue lisää: Trump haluaa luokitella Antifan terroristi­järjestöksi, asiantuntijan mukaan ei mahdollista.

Antifa on äärivasemmistolainen antifasistinen verkosto, joka toimii useissa eri maissa. Se pyrkii vastustamaan äärioikeistoa ja rasismia.

Antifa on toiminut Suomessa 1990-luvulta lähtien. Sillä on ollut toimintaa useilla paikkakunnilla.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen luonnehtii Antifan kannattajien ja antifasistisen liikkeen toimintaa Suomessa varsin vähäiseksi.

”Suomessa on ollut viime vuosina aika hiljaista”, hän sanoo.

On tulkinnanvarainen kysymys, missä määrin suomalaista anfasistista toimintaa voi pitää Antifan toimintana. Suomessa on kuitenkin liikkeen kannattajia, jotka osallistuvat antifasistiseen toimintaan.

”Antifan toiminnan lakkauttamisen vaatiminen olisi haasteellista, sillä se toimii verkostomaisesti”, Mankkinen sanoo.

Tuoreen väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen mukaan anarkistinen ja antifasistinen radikaaliliikehdintä näkyy Suomessa ulkopuolisille ensisijaisesti äärioikeiston vastaisina mielenosoituksina.

”Radikaalin äärivasemmistolaisen toimintaympäristön arvioidaan koostuvan muutamista kymmenistä henkilöistä. Suurimpiin mielenosoituksiinsa he saavat yleensä mukaan enimmillään pari sataa henkilöä”, tilannekatsauksessa todetaan.

”Radikaalien antifasistien toiminta kanavoituu pääosin kadulla tapahtuvan suoran toiminnan sijaan verkkovaikuttamiseen. Tyypillisin toimintamalli on tietojen julkaiseminen äärioikeistolaisista henkilöistä sekä äärioikeiston tapahtumista ja niiden järjestämispaikoista.”

Mankkinen kertoo itse havainneensa, että Antifa-tarrat ovat yleistyneet ainakin joillakin alueilla katukuvassa tänä keväänä.

Radikaalit antifasistit ovat kohdistaneet monessa Euroopan maissa väkivaltaa äärioikeistoa vastaan.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa tapahtuu vuosittain hyökkäyksiä äärioikeistolaisten henkilöiden koteihin, joissa henkilöitä pahoinpidellään ja uhkaillaan. Pahoinpitelyjä tapahtuu myös yleisillä paikoilla.

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen mukaan väkivallantekojen takana on yleensä Antifa- tai AFA-ryhmiä.

Suomessa väkivallanteot ovat olleet harvinaisia.

Viime vuonna Suomessa tapahtui tilannekatsauksen mukaan yksi väkivallanteko, jonka tekotapa muistutti ulkomaisten antifasistiryhmien tekoja. Naamioitunut joukko pahoinpiteli äärioikeistolaiseen ryhmään kuuluneen henkilön hänen kotipihallaan.

Kaikki radikaaliksi luokiteltava antifasistinen toiminta ei kuitenkaan tapahdu suoraan Antifan alla. Suojelupoliisi luonnehti raportissaan vuonna 2016 Antifa-verkostoa löyhäksi.

”Väkivaltaisen antifasistisen toiminnan keskiössä on löyhä Antifa-verkosto, jonka ensisijaisena kohteena on Pohjoismainen vastarintaliike ja Soldiers of Odin, mutta kohteiksi voivat valikoitua myös maahanmuuttovastaisiksi tai oikeistopopulistisiksi profiloituvat tahot”, suojelupoliisi totesi tuolloin.

Anarkismiin ja antifasistiseen toimintaan ei tavallisesti kuulu järjestäytyminen ryhmittymiin, jotka voisi selkeästi määritellä.

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen mukaan toiminta tapahtuu usein löyhien tilapäisten verkostojen kautta projektiluonteisesti.