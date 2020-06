Lapissa ollaan kesäkuun ensimmäisinä päivinä hätyytelty hellerajoja, vaikka osassa maakuntaa ja tuntureita on vielä lunta maassa.

Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen mittauspaikalla Enontekiössä lumen syvyys oli 47 senttimetriä ja lämpöä oli ylimmillään 16,7 astetta. Kittilässä vastaavat lukemat olivat 42 senttimetriä ja 21,7 astetta ja Sodankylän Vuotsossa 24 senttimetriä ja 19,5 astetta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto kertoo, että Lapissa on ollut aiemminkin samanaikaisesti noin 20-asteen lämpötiloja ja lunta maassa.

Lunta ja hellettä sen sijaan ei ole samaan aikaan ollut. Lähellä kuitenkin ollaan käyty – ja niin käytiin myös eilen.

Eilisen Lapin korkein lämpötila 26,3 astetta mitattiin Pellossa, mutta mittausasema on sen verran etelässä, ettei siellä ole enää lunta.

”Sen sijaan tuntureilla on käsittääkseni yhä lunta. Samanaikaisesti esimerkiksi Muonion Sammaltunturilla mitattiin noin 23 astetta”, Karusto sanoo.

Vastaavia havaintoja, joissa lumensyvyys on vähintään senttimetrin ja lämpötila 20 astetta, löytyy useilta vuosilta 1960-luvulta lähtien.

Hän täsmentää, että varsinaisia hiihtokelejä on vaikea arvioida lumensyvyyshavaintojen mukaan, sillä lumi sulaa hyvin epätasaisesti Lapissa.

”Jos ajatellaan esimerkinomaisesti, että hiihtokeleihin vaaditaan vähintään 30 senttimetriä lunta, sitä on ollut Lapissa toukokuussa ja kesäkuun alussa vain kolmena vuotena aikaisemmin 1960-luvulta lähtien”, hän kertoo.

Sodankylässä paikallinen leirintäalueyrittäjä Juho Vuontisvaara kertoo puhelimitse, että muutos säässä on tapahtunut aivan muutamassa päivässä.

Vuontisvaara on yksi Kitisen varrella sijaitsevan Camping Nilimellan omistajista, ja on ollut yrittäjänä paikalla vuodesta 2005. Alueella on muun muassa karavaanialue ja mökkejä. Tänä vuonna joen ranta on sulanut auki, mutta mökkialueen laidalla nököttää lukuisia lumikasoja talven jäljiltä.

”Talvi venyi tänä vuonna todella pitkälle. Yleensä lumet ovat lähteneet toukokuussa ja kaikki valmistelut kuten karavaanipaikkojen siivoaminen ovat hyvällä mallilla. Tänä vuonna pääsemme aloittamaan vasta kesäkuun puolella, kun alueet ovat alkaneet kuivua”, hän sanoo.

Sodankylässä Camping Nilimellan alueella on kesäkuisia lumikasoja.

Leirintäalueella on myös Piitsi Pubin terassi, joka avattiin rajoitusten purkamisen jälkeen maanantaina. Alueen sulamattomista lumikasoista huolimatta terassilla oli kuuma päivä.

”Odotimme avaamista vähän jännityksellä, mutta sää teki paljon. Lämmin sää sattui juuri sopivasti avauspäivään. Iltapäivällä kun avasimme ovet, heti jonoa muodostui ja iltaan asti oli hulinaa.”

Auringonottajia Rovaniemen keskustassa 1. kesäkuuta 2020.

Päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo, että Etelä-Lapissa lämmin sää jatkuu vielä tiistaina, ja voi nousta jopa helteen tuntumaan. Alueelle on ennustettu illemmalle ukkos- ja sadekuuroja, jotka laskevat hieman lämpötilaa.

Keski-Lapin tienoilla lämpöinen sää alkaa viiletä paikoin jo tiistaina illalla.

Keskiviikoksi Ilmatieteen laitos ennustaa Etelä-Lappiin 15–20 asteen lämpötilaa ja pohjoiseen 5–10 asteen lämpötilaa. Keski-Lapin lämpöennuste solahtaa siihen välille.

Lämpötilan viileneminen johtuu siitä, että pohjoisesta valuu keskiviikon aikana viileämpää ilmaa maakunnan halki.

Sään viileneminen jatkuu ennusteen mukaan näillä näkymin myös torstaina.

Lämmin sää sulattaa lumia vauhdilla. Lapissa on tänä vuonna lähes ennätyksellisiä tulvia. Myös talvi Lapissa oli lumimäärän osalta ennätyksellinen. HS kertoi lumitilanteesta muun muassa helmikuussa.