Pääkaupunkiseudulta moni lähti kesälaitumille tai muuten vain viikonlopuksi muualle jo viime viikonloppuna.

Mobiiliverkon datan pohjalta laaditut Telian tilastot näyttävät, että liikehdintä pääkaupunkiseudulta pois lisääntyi runsaan viidenneksen verrattuna ajankohtaan viikkoa aiemmin. Liike lisääntyi myös pääkaupunkiseudun kuntien välillä ja sisällä.

Vertailtavat päivät olivat perjantait 29. toukokuuta ja 22. toukokuuta. Monella koululaisella siis oli vielä lauantaiaamuna kevätjuhla edessä. Toisaalta viikkoa aiemmin edellä oli helatorstai, joten silloinkaan matkustuspäivä ei ollut kaikkein tyypillisin.

Matkoiksi lasketaan kaikki puolta kilometriä pidempi liikkuminen kahden paikan välillä.

Pysähtyminen yli kahdeksikymmeneksi minuutiksi katkaisee matkan. Lähikuntiin on tästäkin syystä tilastoissa aina enemmän matkoja kuin aivan toiselle puolelle Suomea, eikä matkoja tarkkoina lukuina ole mielekästä vertailla toisiinsa. Muutoksen tilastot kuitenkin näyttävät.

Tilastot on laajennettu koskemaan tässä koko väestöä käyttämällä markkinaosuus- ja väestötietoja. Mukaan on otettu matkaparit, joiden välillä on tapahtunut vähintään 200 matkaa valittuina päivinä.

Tällä laskurilla voit tarkastella, kuinka paljon pääkaupunkiseudulta saapuneiden määrä on muuttunut.

Samansuuntainen vilkastuminen näkyy myös pääkaupunkiseudun sisällä. Helsinkiin päättyviä matkoja Helsingistä tai muista pääkaupunkiseudun kunnista tehtiin 24 prosenttia enemmän, Espoossa ja Vantaalla vastaava luku oli 21 prosenttia.

Muista suurista kaupungeista vallankin Ouluun asti reissaaminen lisääntyi. Näet alta tarkemmin muutoksen suurimmissa kaupungeissa.