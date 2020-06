Amfetamiinin käyttö on lisääntynyt kevään poikkeusolojen aikana ennätykselliselle tasolle. Tilannetta voi pitää yllättävänä, sillä osa asiantuntijoista uskoi koronarajoitusten vähentävän huumeiden tarjontaa Suomessa.

Amfetamiinin yleistyminen selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemistä jätevesitutkimuksista Viikinmäen vedenpuhdistamolta Helsingistä.

Puhdistamolla käsitellään noin 860 000 Helsingin seudun asukkaan jätevedet.

Poikkeusolot tulivat voimaan maaliskuun puolivälissä. Sen jälkeen amfetamiinin käyttö on lisääntynyt keskimäärin 15 prosenttia verrattuna edelliseen puolen vuoden ajanjaksoon pääkaupunkiseudulla.

Vuoteen 2013 verrattuna käyttö on kolminkertaistunut.

”Amfetamiinin käytön lisääntymisen ei voida osoittaa johtuvan koronan aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Tosiasia kuitenkin on, että amfetamiinin käyttö on ainakin pääkaupunkiseudulla ollut kevään aikana suurempaa kuin koskaan aiemmin”, THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar sanoo tiedotteessa.

Jätevesinäytteitä alettiin kerätä viikoittain maalis–huhtikuussa, kun aiemmin niitä otettiin kolmen viikon välein.

Minkään tutkitun aineen käyttö ei ole tulosten perusteella vähentynyt merkittävästi koronarajoitusten aikana. THL tutkii jätevesistä amfetamiinin lisäksi kokaiinin, metamfetamiinin, ekstaasin, alfa-pvp:n ja metadonin käyttöä.

Kokaiinin käyttö moninkertaistui pääkaupunkiseudulla vuosina 2013–2019. Viime aikoina sen käyttö on tasaantunut ja jopa hieman vähentynyt ennätysmääriin verrattuna.

”Koronavirustilanteen vuoksi asetetut rajoitustoimet, kuten ravintoloiden sulkeminen, kokoontumisten rajoittaminen tai rajanylitysliikenteen rajoitukset, eivät kuitenkaan näyttäisi vaikuttaneen voimakkaasti kokaiinin käyttöön. On mielenkiintoista nähdä, mikä vaikutus rajoitusten poistamisella on”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.

Metamfetamiinin ja ekstaasin käytössä ei ole tapahtunut kevään aikana merkittäviä muutoksia.

Myös poliisin havaintojen mukaan huumeiden saatavuus on pysynyt ennallaan poikkeusolojen aikana.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi sanoo, että huumeiden salakuljetus on jatkunut matkustusrajoitusten aikana.

”Henkilöliikenne on vähentynyt, mutta rahtiliikenne on toiminut koko ajan. Rajat eivät siten menneet kokonaan kiinni. Myös vanhoja huumevarastoja on varmasti ollut”, Saukoniemi sanoo.

Poliisin mukaan huumerikosten määrä kasvoi tammi–huhtikuussa 40 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

”Suurin osa lukumääräisestä noususta selittyy viime vuonna paljastetusta Silkkitie-tutkinnasta, jonka rikosilmoituksia on kirjattu paljon myös tämän vuoden puolella. Huumausainerikosten määrä on kasvanut jo vuosia ja kasvaa edelleen”, Saukoniemi sanoo.

Huumeidenkäyttö näkyy myös liikenteessä. Suomessa on ollut jo vuosia trendinä, että huumeista johtuvat rattijuopumukset lisääntyvät ja alkoholitapaukset vähenevät.

Epäiltyjen huumerattijuopumusten määrä ylitti tammi–huhtikuussa ensimmäisen kerran valtakunnallisella tasolla alkoholirattijuopumusten määrän. Noin 55 prosenttiin tapauksista liittyivät huumausaineet.

Huumerattijuopumusepäilyjen määrä kasvoi viime vuoden vastaavasta ajasta 846 tapauksella. Niitä paljastui kaikkiaan runsas 3 500.

Helsingissä huumerattijuopumusten osuus oli tammi–huhtikuussa vielä selvästi suurempi kuin koko maassa. Pääkaupungin tapauksista 72,5 prosentissa kuljettajan epäiltiin käyttäneen huumeita.

”Poliisilla on ollut tavallista enemmän aikaa puuttua liikenteessä tapahtuviin juopumustapauksiin, koska esimerkiksi kaikki poliisin koulutukset on koronaviruksen takia peruttu. Lisäksi liikenne on ollut vähäisempää, joten poikkeavuudet liikennekäyttäytymisessä on pystytty huomioimaan normaalia paremmin”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

Yleisin huume rattijuopumustapauksissa on amfetamiini.