Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) epäilee, että kuusi taksien välityskeskusta ympäri maata jatkaa edelleen Kela-kyytien kilpailun rajoittamista.

KKV kertoi maaliskuussa 2019, että se epäilee 13:a taksien välityskeskusta kielletyistä kilpailunrajoituksista. Virasto kertoo nyt, että seitsemän yhtiötä on muuttanut ongelmallisiksi arvioidut toimintatavat ja tutkinta niiden osalta on päättynyt eilen.

”Viraston selvitysten perusteella näyttää siltä, että useiden alueellisten tilausvälityskeskusten toiminta on estänyt tai vaikeuttanut autoilijayrittäjien toimintaa. Tämä on vähentänyt kilpailua taksimarkkinoilla, jolloin myös asiakkaiden valinnanvara on kaventunut”, KKV:n johtaja Valtteri Virtanen kertoo tiedotteessa.

KKV on keskittynyt erityisesti ongelmiin Kela-kyytien välityksessä, jotka ovat merkittävä tulonlähde monille taksiyrittäjille. Useat havaituista ongelmista vaikuttavat viraston mukaan myös tavallisten taksikyytien välitykseen. KKV kertoo, että ongelmallisissa tilanteissa autoilijoiden pääsyä välityksen piiriin on voitu estää erilaisilla rajoituksilla tai kyytejä ei ole jaettu tasapuolisesti.

Taksiyrittäjiä on myös voitu kieltää ajamasta kyytejä muille välityskeskuksille tai taksiyrittäjät ovat voineet sopia keskenään liian laajoista päivystysvuoroista. KKV:n mukaan välityskeskukset ovat usein taksiyrittäjien omistamia ja niillä on usein vahva asema toiminta-alueellaan.

KKV kertoo myös päivittäneensä taksialalle antamaansa ohjeistusta.

Taksialaa mullistanut uudistus tuli voimaan vuonna 2008.