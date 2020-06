Koronaviruspandemia on sekoittanut maailmantalouden ja -politiikan lisäksi monien henkilökohtaisen elämän. Erityisen suuret vaikutukset pandemian aiheuttamilla matkustusrajoituksilla on sellaisille pariskunnille, joiden osapuolet asuvat eri maissa eivätkä ole naimisissa.

Rajoitusten puitteissa ulkomailla asuvan kumppanin saapuminen Suomeen Schengen-alueelta on tällä hetkellä mahdollista vain, jos pari on naimisissa tai syynä on ”välttämätön perheasia”, kuten esimerkiksi hautajaiset, häät ja sairastapaukset.

Lain mukaan myös avoliitto voidaan rinnastaa avioliittoon, kun pari on asunut yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi.

Kahden vuoden yhdessä asumista ei edellytetä avioliittoon rinnastamiseen, jos samassa maassa asumista vastaan on painava syy. Sellainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa erillään asuminen on johtunut erityisistä olosuhteista, kuten avopuolisoiden työnteosta tai opiskelusta.

Thomas Kleijer ja Anette Isoaho Hollannissa vuonna 2018. Pari tapasi, kun Isoaho oli kaupungissa opiskelijavaihdossa.

Jyväskyläläinen Anette Isoaho ja hänen hollantilainen poikaystävänsä Thomas Kleijer ovat törmänneet rajoituksiin ja siihen, miten monella tavalla niitä tulkitaan. Vuodesta 2018 seurustellut pari ei ole maahantulorajoitusten takia tavannut lähes puoleen vuoteen.

Isoaho opiskelee Suomessa, eikä voi tällä hetkellä matkustaa Hollantiin. Kleijerilla on oma yritys Hollannissa. He toivovat, että opiskelu ja työt kotimaissa riittäisivät perusteeksi eri maissa asumisesta, jolloin heidän ei tarvitsisi täyttää ehtoa kahden vuoden yhdessä asumisesta. Näin Kleijer pääsisi käymään Suomessa.

Isoaho yritti kysyä Rajavartiolaitokselta, voiko heidän tilanteessaan kumppani päästä Suomeen, mutta kertoo saaneensa ristiriitaisia ohjeita.

”Tämä ei ole vain minun kokemukseni. Kaukosuhteessa olevien Facebook-ryhmässä monet kertovat saaneensa vastaukseksi, ettei parisuhde ole riittävä syy maahantuloon. Tuntuu olevan lottoa, kuka pääsee Suomeen ja kuka ei. Päätös tehdään vasta rajalla, ja tuntuu turhalta ottaa riski, että Thomas käännytettäisiinkin takaisin”, Isoaho kertoo.

”Ymmärrän matkustusrajoitusten tarpeellisuuden, mutta tuntuu epäreilulta, että avioliitto nähdään avoliittoa näin paljon tärkeämpänä suhteena. Eihän se ikävää vähennä, ettemme ole naimisissa.”

Rajavartiolaitoksen viestintäpäällikkö Päivi Kaasinen kertoo, ettei laitos tee missään tapauksissa ennakkopäätöksiä. Näyttö suhteesta ja selvitys ja todisteet siitä, miksi on joutunut asumaan erillään, tulee esittää rajatarkastajalle rajanylitystilanteessa.

Kaasisen mukaan laitos saa kyselyitä avoliitossa olon todistamisesta lähes päivittäin.

Suomen hallitus neuvottelee matkustussuosituksista seuraavan kerran ensi viikolla. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan rajoitusten purkamista arvioidaan eri maiden tautitilanteiden pohjalta. Tämänhetkiset rajoitukset ovat voimassa kesäkuun 14. päivään asti.

Isoaho ja Kleijer kertovat, että ensimmäiset kaksi kuukautta erossa menivät helposti, mutta sen jälkeen epävarmuus alkoi käydä raskaaksi. Parille on tullut päivittäiseksi tavaksi tarkistaa, olisiko tilanne muuttunut.

”Aina emme ole edes tienneet sitä, minä vuonna näemme seuraavan kerran. Tähän ei voinut mitenkään valmistautua henkisesti”, Isoaho kertoo.

”En voi edes kuvitella, miltä tuntuu niistä pareista, joiden toinen osapuoli asuu Euroopan ulkopuolella.”

Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen pääsevät Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, Suomessa asuvat EU:n ja Schengen-valtioiden kansalaiset ja oleskeluluvalla Suomessa asuvat kolmannen maan kansalaiset.

Tapauksia arvioidaan kuitenkin tilannekohtaisesti. Esimerkiksi välttämättömään työmatkaliikenteeseen liittyviä rajoituksia on purettu, joten maahan voi päästä myös työn takia.

Suomeen saapumisen lisäksi suosituksia liittyy maasta poistumiseen. Ulkoministeriön koko maailman kattava matkustussuositus on, että tarpeetonta matkustamista on vältettävä. Tämä koskee esimerkiksi vapaa-ajan matkailua.

Ministeriön toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu rajoittaa suomalaisten liikkumisvapautta, eikä ketään voida sitovasti kieltää matkustamasta ulkomaille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi keskiviikkona, että neuvotteluissa matkustukseen liittyvistä suosituksista käydään läpi erityisesti Suomen lähialuetta.

Keskusteluja on käyty ainakin Viron ja Ruotsin kanssa. Haavisto kertoi STT:lle viime viikolla, että päätöksiä tehdessä täytyy arvioida tarkkaan turvallisuus. Hän totesi uskovansa, että matkustusrajoitukset esimerkiksi Venäjälle jatkunevat ainakin jonkin aikaa.

Matkustusmahdollisuudet kuitenkin lisääntyvät jatkuvasti. Esimerkiksi Finnair lentää kesäkuussa Euroopassa yhdeksään Suomen ulkopuolella olevaan kaupunkiin ja Tokioon.

Yhtiö kertoo sivuillaan aloittavansa lennot myös Kööpenhaminaan, Osloon, Tallinnaan, Riikaan, Pietariin ja Moskovaan, kun rajoituksia poistetaan.

Suurimpana esteenä koronavirustilanteen erottamien parien tapaamiselle ei olekaan yleensä Suomesta lähteminen vaan kohdemaahan saapuminen. Ulkoministeriö muistuttaa, että vaikka Suomesta pääsisikin lähtemään, muiden maiden rajoitustoimet saattavat yllättää.

Kohteeseen ei välttämättä pääse, tai sieltä takaisin palaamisen kanssa voi olla ongelmia. Eri maissa on myös erilaisia karanteenisuosituksia tai -määräyksiä.

Lue myös: Suomeen lomalle tuleville ulkosuomalaisille suositellaan karanteenia, mutta käytännössä sitä ei valvota: ”Oletamme, että ihmiset ovat lukutaitoisia”

Ulkoministeriö tai Suomen edustustot ulkomailla eivät voi kirjoittaa matkustajille lupakirjeitä, joilla pääsisi kohdemaahan. Myös lennot tai muut matkustusyhteydet voivat peruuntua yllättäen.

Kohdemaahan pääsyyn liittyviä rajoituksia ovat seuranneet erityisen tarkasti hämeenkyröläinen Arttu Heinämäki ja hänen Bangkokissa asuva tyttöystävänsä Warunee Sribut. He eivät ole nähneet toisiaan lähes puoleen vuoteen.

Heinämäen piti lentää Thaimaahan huhtikuun alussa, mutta pandemia perui matkan.

”Silloin oli rankkaa. Meillä oli paljon suunnitelmia, ja odotimme kovasti, että pääsemme esimerkiksi juhlimaan syntymäpäiviäni. Sitten ajattelimme, että ehkä pääsemme tapaamaan toukokuussa, mutta sekin osoittautui mahdottomaksi,” Sribut kertoo.

Toukokuun loppupuolella pari sai kuitenkin toivoa. Selvisi, että Thaimaa on luultavasti avaamassa rajansa joillekin maille heinäkuun alussa. Matkustamisen Suomesta pitäisi olla silloin mahdollista, sillä koronavirustilanne on täällä rauhallinen.

”Näyttää siltä, että pääsemme viettämään ensimmäistä vuosipäiväämme yhdessä. Se on tärkeintä,” Heinämäki sanoo.

Heinämäki ei mene Thaimaahan turistina. Hän hakee viisumia, jolla voi työskennellä maassa puoli vuotta. Pari toivoo pääsevänsä viettämään joulua Suomeen, minkä jälkeen he palaavat Thaimaahan. Mahdollisesti ensi vuonna edessä saattaa olla muutto Suomeen.

Pandemian tuoman epävarmuuden keskellä pari jatkoi yhteisen tulevaisuuden suunnittelua. Se auttoi parhaiten jaksamaan raskaassa tilanteessa.

”Oli tärkeää keskustella ja tukea toista aina, kun elämä tuntui epävarmalta,” Sribut kertoo.

Heinämäki ja Sribut ovat palanneet suhteen alkuaikojen tunnelmiin: he pitävät yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja puhuvat videopuheluita. Heillä oli tapana lähettää toisilleen myös kirjeitä ja paketteja, mutta nyt se ei ole mahdollista. Suomen ja Thaimaan välillä ei kulje edes lentorahtia.

Warunee Sributin Cocoa-koira tutkii tietokonetta samalla, kun Sribut puhuu videopuhelua poikaystävänsä Arttu Heinämäen kanssa.

Pari uskoo vuorovaikutuksen sujuvan etänä hyvin, koska suhde alkoi internetin välityksellä. Sributin mukaan etäsuhteessa näkee nopeasti, onko toinen valmis tekemään töitä suhteen eteen ja olemaan rehellinen.

”Haluan sanoa muille samassa tilanteessa oleville pareille, että on tavallista turhautua erossa olemiseen. Jos etäsuhteen saa kuitenkin toimimaan, ja toista pystyy tukemaan jopa toisesta maasta käsin, suhde on vahvalla pohjalla”, Sribut sanoo.