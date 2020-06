Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi mukanaan lukuisia muutoksia, jotka eivät välttämättä ole vielä autoilijoiden ja pyöräilijöiden muistissa.

Se ei silti ole syy jättää noudattamatta lakia, vaan rikkeistä voi rapsahtaa sakot.

”Kaikki ymmärtävät, että tämä on uusi laki. Mutta laki on laki, ja rikkeistä sakotetaan kuten aina ennenkin”, sanoo ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisihallituksella ei ole vielä arviota siitä, paljonko lain ensimmäisenä neljänä päivänä on annettu liikennevirhemaksuja uusien lakien noudattamatta jättämisestä.

”Se selvenee ajan myötä poliisin suorittaman liikenteenvalvonnan yhteydessä”, Höök sanoo.

Tieliikennelain muutos pitäisi olla suomalaisilla ainakin tiedossa, uskoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala.

Hän ei osaa ottaa kantaa siihen, kuinka tarkasti tiellä liikkujat ovat lakiin perehtyneet.

Uusi tieliikennelaki antaa liikenteenkäyttäjille poikkeuksellisen paljon vastuuta. Jatkossa oman ajamisen lisäksi tienkäyttäjän on pyrittävä ennakoimaan muun liikenteen toimintaa.

Poliisihallituksen tietojen mukaan liikenne on kuluneella viikolla sujunut kuten aiemminkin.

”Meidän korviimme ei ole kantautunut, että tämä olisi aiheuttanut mitään suurempaa mullistusta.”

Rikesakkoa kirjoitettiin autoilijalle Helsingissä syyskuussa 2015.

Uusissa lakipykälissä on muun muassa liikennettä jouhevoittavia sääntöjä, kuten mahdollisuus vasemmalle pysäköintiin ja vähimmäisnopeuden kieltäminen.

”Kollega tuossa aiemmin kertoi nähneensä Helsingissä autoja, jotka oli pysäköity uuden tieliikennelain mukaisesti. Eli vaikuttaisi siltä, että osa kuskeista on ottanut käyttöön ainakin tämän muutoksen.”

Uusien merkkien pystyttämisessä noudatetaan siirtymäsäännöksiä. On siis mahdollista, että tutuille reiteille tulee vielä lähiviikkoinakin uusia liikennemerkkejä.

”Merkki osoittaa, mikä säännös on voimassa. Kannattaa olla silmä tarkkana”, Hoikkala sanoo.

Uusi laki tuo mukanaan myös kyläteitä, joiden nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Näistä yksi on jo nyt osoitettu merkein Espoon ja Vantaan rajalla.

Pyöräilijöille uusi laki tuo mukanaan takavalopakon. Etuvalopakko pyöräilijöillä on ollut jo aiemmin. Jos toinen tai molemmat valoista puuttuvat, poliisi voi määrätä 40 euron liikennevirhemaksun.

Sen sijaan kypärän käyttö on yhä suositus.

”Siitä kyllä keskusteltiin lain säätämisen yhteydessä”, Hoikkala kertoo.

Laki ei tuo erillisiä muutoksia paljon keskustelua aiheuttaneisiin sähköpotkulautoihin, niillä liikkuvia koskevat pyöräilijän liikennesäännöt kuten ennenkin.

Veneiden osalta uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö. Päällikön tehtävänä on vastata siitä, että veneessä on pakolliset turvallisuusvarusteet, pelastusliivit on puettu olosuhteiden niin vaatiessa ja kaikki veneessä olevat osaavat toimia hätätilanteessa.

Jos näin ei tahallaan tai huolimattomuuttaan toimi, voi saada 70 euron liikennevirhemaksun. Poliisihallituksella ei ole vielä tältä viikolta tilastoja siitä, paljonko liikennevirhemaksuja on veneilijöille määrätty.