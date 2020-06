Pohjois-Karjalassa Liperissä on syttynyt tuleen Liperin Mylly oy:n Liperin Myllynä tunnettu rakennus.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulopalosta vähän ennen kahta yöllä.

Tiedossa ei ole henkilövahinkoja, mutta pelastuslaitoksen mukaan mylly tulee vahingoittumaan tulipalossa pahoin. Tulipalon sammutus tulee kestämään pitkälle perjantaihin aamupäivälle saakka.

Liperin Mylly Oy valmistaa muun muassa jauhoja ja leseitä. Yrityksen toimitusjohtaja Kari Huikuri kertoo STT:lle, että myllyn tuotantotilat menetetään käytännössä kokonaan.

”Taloudelliset vahingot tulevat olemaan mittavat”, hän sanoo.

Huikurin mukaan palon syttymissyy ei ole tiedossa. Rakennuksessa ei ollut sisällä ketään, kun tulipalo käynnistyi, joten rakennusta ei tarvinnut tyhjentää.

Pelastuslaitos on rajoittanut sammutustoiminnalla palon siten, että tulipalo on rajoittunut myllyrakennuksen päärakennukseen ja sen ympärillä olevat matalat rakennukset, siilot ja kuljettimet on saatu suojattua palolta.

Sammutustöissä on ollut 30 pelastuslaitoksen työntekijää ja 10 pelastusajoneuvoa.