Vaikka Suomen viranomaiset eivät suosittele ulkomailla lomailua, useat valtiot toivottavat jo suomalaiset matkailijat tervetulleiksi. Kuluneella viikolla esimerkiksi Baltian maat ja koronaepidemiasta pahoin kärsinyt Italia ovat avanneet rajansa suomalaisturisteille.

Myös esimerkiksi Bulgariaan, Sloveniaan, Albaniaan, Serbiaan ja Manner-Portugaliin suomalaiset voivat matkustaa Suomesta ilman karanteenia.

HS kysyi Suomen Euroopan-suurlähetystöistä, mihin maihin Suomen kansalaiset saavat tällä hetkellä tulla Suomesta lomamatkalle, ilman esimerkiksi työhön tai perhesiteeseen liittyvää syytä. Osa tiedoista on varmistettu myös maiden viranomaisilta.

Alla olevasta kartasta voit katsoa tilanteen kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Lisätietoja saa viemällä sormen tai kursorin valtion päälle.

”Osa hotelleista on jo avoinna ja ne valmistautuvat kesäkautta varten. Lennot käynnistyvät tietojemme mukaan laajemmin heinäkuun alussa”, kertoo esimerkiksi hallintovirkailija Sari Petkov Bulgarian tilanteesta.

Kreikassa Suomesta tulevilta vaaditaan vielä koronatestausta ja sitä seuraavaa karanteenia, mutta vaatimus poistuu kesäkuun puolessavälissä. Matkatoimistojen mukaan Kreikan-matkat ovatkin jo alkaneet kiinnostaa suomalaisia.

”Kahden viikon sisällä varaukset ovat vilkastuneet, varmaan etenkin sen jälkeen kun Kreikan viranomaiset sanoivat suomalaisturistien olevan tervetulleita. Rodos on tällä hetkellä katsotuin kohteemme”, sanoo Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Kroatiaan pääsee lomailemaan, jos yöpyy kaupallisessa tai itse omistamassaan majapaikassa. Viranomaiset haluavat matkan syystä todisteen, kuten majoitusvarauksen tai sopimuksen purjeveneen vuokraamisesta. Myös ainakin Hollanti ja Slovenia vaativat majoituksen varaamista etukäteen.

Monissa rajat avanneissakin maissa on rajoituksia muun muassa palveluiden aukiolon, julkisilla paikoilla liikkumisen tai kasvomaskien käytön suhteen. Jotkut vaativat, ettei tulija ei ole hiljattain oleskellut sallittujen maahantulomaiden ulkopuolella.

Esimerkiksi Latviassa maskia on pidettävä joukkoliikennevälineissä, Bulgariassa kaikissa suljetuissa julkisissa tiloissa ja Liettuassa myös toreilla ja muissa vastaavissa paikoissa.

Kroatiassa tulijoita kehotetaan rekisteröitymään etukäteen viranomaisille ja noudattamaan erityistä varovaisuutta kahden viikon ajan.

”Uimarannalle saa mennä, mutta esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen käyttöä tulee välttää”, Zagrebin-lähetystön hallintovirkailija Laura Stojic kirjoittaa HS:lle.

Pohjoismaista vain Ruotsi ottaa tällä hetkellä suomalaisturisteja vastaan ilman karanteenia. Pitkiä matkoja maan sisällä on kehotettu välttämään 13. kesäkuuta asti.

Avautumista suunnitellaan myös useissa muissa maissa.

Espanjan viranomaiset ovat kertoneet turismin sallimisesta heinäkuun alussa, ja Turkissa vastaavaa pohditaan ”kesän aikana”. Kyprokselle niin sanotuista A-ryhmän maista, joihin Suomi kuuluu, pääsee 20. kesäkuuta lähtien ilman vaatimusta koronatestistä. Kaikille kolmelle matkailu on tärkeä elinkeino.

Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on spekuloitu, että Schengen-maista myös lomamatkailu sallittaisiin kesäkuun 15. päivänä, mutta asialle ei perjantaina aamupäivällä ollut vahvistusta.

Pohjoismaista Norja ja Tanska on toistaiseksi suljettu suomalaisilta. Tanska sallii kauttakulkuliikenteen, mutta vaatii Berlingske-lehden mukaan todistuksen varauksesta kohdemaassa. Norja aikoo ilmoittaa mahdollisesta muutoksesta kesäkuun puolessavälissä.

Euroopan ulkopuolisista matkailumaista epidemia on riepotellut etenkin Yhdysvaltoja ja Venäjää. Venäjän rajat on suljettu, ja Yhdysvaltoihin on Schengen-alueelta maahantulokielto tarkemmin määrittelemättömäksi ajaksi.

Osa maista taas päästää suomalaiset rajan yli, mutta vaatii kahden viikon karanteenia. Näitä ovat esimerkiksi Britannia, jossa karanteenivelvoite tulee voimaan maanantaina, ja Islanti, jossa on keskusteltu karanteenin korvaamisesta koronatestillä.

Pakettimatkojen kauppa käy yhä nihkeästi ja valikoimia on karsittu, mutta esimerkiksi Kreikan saaristoon on jo varattu loppukesän lomia. Myös Turkin suhteen ollaan toiveikkaita.

Jos tilanne sallii, Tui Finland aloittaa pakettimatkat näillä näkymin heinäkuussa ja Aurinkomatkat elokuussa.

Tui Finlandin Aaltonen kertoo, että heinä–syyskuuksi on varattu joitakin matkoja ainakin Rodokselle, Kreetalle ja Turkin Alanyaan. Myös Aurinkomatkojen toimitusjohtajan Timo Kousan mukaan Kreikan saaret ovat nyt suosituimpia kohteita; elokuulle matkoja voi varata myös Espanjaan, Turkkiin, Kroatiaan ja Portugaliin.

Kousan mukaan kesän ja syksyn matkojen varaukset ovat lisääntyneet, ja kysyntä on nyt noin kolmannes normaalista.

”Kyllä siellä alkaa olla lomien odotusta.”

Kreikka on avannut rajojaan tietyistä maista tuleville turisteille, ja Ateenan-lähetystön tietojen mukaan testi- ja karanteenivaatimuksista luovutaan kesäkuun puolessavälissä. Ateenassa ihailtiin nähtävyyksiä 29. toukokuuta.

Nyt varattavia matkoja voi siirtää tai muuttaa kuluitta yhden kerran, Tuilla 14 päivää ja Aurinkomatkoilla 21 päivää ennen matkaa.

Lähes kuluton peruuttaminen onnistuu Tuilla 60 päivän ja Aurinkomatkoilla 21 päivän varoitusajalla. Silloin rahat saa takaisin toimistomaksua lukuun ottamatta.

Pakettimatkoja ei järjestettäisi kohteeseen, jossa keskeiset palvelut ovat kiinni.

Jos matkanjärjestäjä joutuu perumaan matkan kohdemaan rajoitusten vuoksi, rahat saa takaisin. Aaltosen ja Kousan mukaan matkoja ei järjestettäisi myöskään sellaisille alueille, joissa maahantulijat laitetaan karanteeniin tai keskeiset palvelut ovat kiinni.

”Emme me sellaisiin kohteisiin lähetä. Eihän se ole lomailua, jos joutuu vain olemaan hotellihuoneessa”, Aaltonen sanoo.

Suomen hallitus aikoo pohtia matkustussuosituksia ensi viikolla. Ennakkotietojen mukaan keskustelussa ovat erityisesti Suomen lähialueet.

Aurinkomatkat pyrkii toteuttamaan elokuun matkat suunnitellusti, vaikka suositus lomamatkailun välttämisestä pysyisi. Tuin mukaan näillä näkymin aiotaan toimia ministeriön linjausten mukaan.

Aurinkomatkojen Kousan mukaan elokuun alkuun matkan varanneisiin asiakkaisiin otettaisiin erikseen yhteyttä, jos suositus ei muuttuisi, ja tarkistettaisiin lähtöhalukkuus.

”Jos asiakas [suosituksesta huolimatta] haluaa lähteä matkalle ja kohdemaa on valmiudessa ottaa turisteja vastaan, niin meidän lähtökohtamme on, että matka toteutetaan.”

Koronaviruksen lisäksi poikkeusoloihin liittyy muitakin riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Kaikkiin maihin ei esimerkiksi mene nyt suoria lentoja. Kauttakulku kotiin palaamiseksi on Euroopan maissa pääsääntöisesti sallittu, mutta sama ei aina koske menomatkaa kohteeseen.

”Matkustamisen kannalta riskitekijä on myös se, että varatut lennot tai muut yhteydet voivat peruuntua äkillisesti, ja meno- tai paluumatka estyy”, ulkoministeriö kertoo verkkosivuillaan ja huomauttaa, että pandemiatilanteessa sen kyky auttaa matkailijoita on rajallinen.

On myös mahdollista, että paluumatka viivästyy ulkomailla määrätyn karanteenin vuoksi. Sairastapauksissa hoitoon pääseminen saattaa vaikeutua, jos alueen terveydenhuolto on kuormittunut koronatilanteen vuoksi.

Useista lähetystöistä huomautetaan, että uusia rajoituksia ja esimerkiksi palveluiden sulkemispäätöksiä voi tulla nopeallakin aikataululla. Varminta on tarkistaa tiedot kohdemaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaisilta.

”Tilanteet voivat muuttua varsin nopeasti. Esimerkiksi täällä Kroatiassa on korona-aikana tehty maahantuloa ja liikkumista koskevia päätöksiä – uusia rajoituksia ja niiden purkuja – alle 12 tunnin varoitusajalla”, Zagrebin-lähetystön Stojic kertoo.

Baltian maissa taas sallitut, karanteenittomat saapumismaat määritellään koronatilanteen perusteella. Suomi putoaisi listalta, jos kahden viikon aikana todettaisiin yli 15 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Jos ulkomaille kaikesta huolimatta lähtee, ulkoministeriö kehottaa tekemään matkustusilmoituksen. Suomeen paluun jälkeen tulisi olla kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Matkavakuutuksen ehdot kannattaa tarkistaa ennen matkaa: ne riippuvat yhtiöstä ja vakuutuksesta. Tavallinen matkustajavakuutus ei yleensä korvaa koronatilanteen aiheuttamia mutkia matkaan, kertoo vakuutusasiantuntija Katja Lappi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä.

Joihinkin vakuutuksiin liittyy kriisi- tai lisäturva, joista voidaan tietyin ehdoin korvata esimerkiksi matkan keskeytyminen tai peruuntuminen kohteessa puhjenneen epidemian takia.

”Sekään ei pääsääntöisesti korvaa sitä, jos joutuu karanteeniin toisen henkilön sairastumisen vuoksi eikä pääse sen takia kotiin”, Lappi kertoo.

Poikkeustilanteessa korvauskäytännöt ovat vaihdelleet. Oman yhtiön käytäntö kannattaa siis selvittää. Esimerkiksi lennot kannattaa maksaa luottokortilla, sillä lennon peruuntuessa luottokorttiyhtiöllä voi olla velvoite palauttaa rahat.

Sairastuminen tai tapaturma korvataan yleensä matkavakuutuksesta. Jos matkakohteen terveydenhuolto on erittäin ruuhkautunut, vakuutusyhtiö saattaa auttaa siirtymisessä Suomeen tai toiseen hoitopaikkaan.

”Mutta ne ovat yksittäistilanteita, jotka pitää käydä läpi yhtiön kanssa.”

Eri maissa on voimassa erilaisia ohjeita ja määräyksiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ja ne saattavat muuttua nopeastikin. Helsinki-Vantaan lentokentällä kehotettiin ihmisiä käyttämään kasvomaskia.

”V-käyrä on aika korkealla”

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ollut jo kuukausia tavallista hiljaisempaa, eikä kentällä keskiviikkonakaan juuri näy lomamatkailijoita.

Muutamat iltapäivän lennoille lähtevistä ovat matkalla läheistensä luo, mutta he eivät halua nimeään lehteen. Lähtöaulan ulkopuolella istuu pettyneen näköinen nuorehko mies, jonka mukaan tarkoitus oli lähteä Saksaan tyttöystävän luo. Iltapäivällä näytti siltä, ettei hän pääsisi lennolle.

”Luulin, että tämä olisi ollut pätevä syy matkustaa”, hän kertoo. ”V-käyrä on aika korkealla.”

Noin kolmikymppisellä naisella on ollut parempi onni. Hän lähtee Ruotsiin tapaamaan kumppaniaan ja valmistelemaan tulevaa muuttoaan maahan.

”Vähän itseäkin hävettää. Tuntuu, että pitää selitellä, etten lähde pelkästään lomareissulle”, nainen sanoo.

Muille ulkomaanmatkoille hän ei nyt lähtisi.

”Ymmärrän hyvin rajoitusten syyt. Mutta ainahan omalla kohdalla toivoisi, että asiat olisivat helpompia.”

Joitakin pandemia on myös yhdistänyt, ainakin väliaikaisesti. Eri maissa vaihto-opiskelleet Pepita Niemelä ja Antti Hemilä palasivat Suomeen maaliskuussa, kun ulkoministeriö kehotti suomalaisia matkailijoita palaamaan kotiin.

Keskiviikkona edessä olivat taas jäähyväiset. 28-vuotias Niemelä päätti keväällä opintonsa Glasgow’ssa, mutta 22-vuotias Hemilä oli lähdössä kesäksi takaisin Sveitsin Lausanneen. Hänellä on maahan oleskelulupa opintojen perusteella, ja hän arvioi tilanteen rauhoittuneen sen verran, että paluu tuntuu turvalliselta.

”Molemmissa maissa on sen verran alhaiset [tartunta]luvut, etten koe siirtymistä ongelmalliseksi”, Hemilä kertoo.

Antti Hemilän ja Pepita Niemelän vaihtokevät ja kesäsuunnitelmat menivät pandemian takia uusiksi. Pari hyvästeli keskiviikkona Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun Hemilä lähti kesäksi Sveitsiin viimeistelemään opintojaan.

Matkustusrajoitukset laittoivat parin kesäsuunnitelmat uusiksi. Niemelä ei keskiviikkona tiennyt, pääsisikö tervehdyskäynnille koko kesänä, sillä Sveitsi ei toistaiseksi ota vastaan lomamatkailijoita.

Hän toivoo, että rajoitus lievenisi kesän mittaan. Kolme kuukautta tuntuu pitkältä ajalta.

”Käyn kesällä Sveitsissä, jos se on mahdollista. Jos ei ole, niin ymmärrän sen.” , Niemelä sanoo.

Hän aikoo seurata sekä Suomen että Sveitsin viranomaisten matkailulinjauksia.

”Mutta enemmän itselläni vaikuttaa se, avautuvatko Sveitsin rajat suomalaisille.”