Loppuviikko on vielä aavistuksen sateinen ja tuulinen, mutta jo ensi viikolla Suomessa voidaan nauttia helteestä.

Perjantaina hajanainen sadealue leviää hiljalleen suureen osaan maata, Ilmatieteen laitos kertoo. Maan eteläosissa mittarin lukemat ovat noin 13 asteessa.

Lauantaina maahan saapuu uusi kapea ja nopeasti liikkuva sadealue etelästä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela kertoo, että ennusteen mukaan Helsingissä sataa jo aamulla reippaasti.

Iltapäivän aikana alue väistyy, ja sitä seuraa vielä ajoittaisia kuurosateita. Iltapäivällä sää selkenee ja aurinkokin voi pilkahtaa. Lähes koko maassa lämpöä on päivän aikana noin 15–20 astetta.

Sunnuntaina sää jo hieman lämpenee, sillä ennusteen mukaan sisämaan puolella on noin 20 astetta. Päivä on kuitenkin tuulinen. Lapissa sää on epävakainen ja vettä sataa koko päivän. Rannikoilla säätä viilentää merituuli. Etenkin Pohjanmaalla ja maan läntisissä osissa tuuli on kovaa ja jopa myrskypuuskat ovat mahdollisia.

Ensi viikolla säässä tapahtuu lämmöstä nauttiville mieluisa käänne.

Korpelan mukaan alkuviikon sää on vielä epävarma, sillä Puolan suunnalta Suomeen asti ulottuva rintamavyöhyke tuo mukanaan myös pilvisyyttä ja sateita.

”Varsinkin rintaman itäreunalla on ennusteen mukaan paljon ukkosluonteisia reippaita sateita”, hän sanoo.

Korpela ennustaa, että alkuviikolla yli 25 asteen helteitä on mitä todennäköisemmin luvassa vain maan itärajalle.

Muualla maassa rintaman mukanaan tuoma paksu pilvipeite voi viilentää säätä jopa 15 asteeseen. Poikkeuksen ennusteeseen näyttää tekevän maan länsiosa, jonne on ennustettu poutaa ja noin 23 astetta.

Keskiviikkona ennusteissa näkyy muodostuva sulkukorkeapaine, joka tuo mukanaan hellettä.

”Todennäköisyys puoltaa sulkukorkeapaineen esiintymistä ja sitä, että se jatkuu seuraavalle viikolle eli juhannusviikolle”, Korpela sanoo.

Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan sama hellesää näyttää jatkuvan aina juhannusviikon loppuun asti.

Myös Forecan ennuste juhannusviikosta on samansuuntainen. Suomen juhannussään ennuste näyttää tällä hetkellä monin paikoin keskimääräistä lämpimämmältä.

Forecan mukaan juhannusviikolla ennusteessa on merkkejä tavanomaista kuivemmasta säästä maan etelä- ja keskiosassa, mutta pohjoisessa sää voi olla tavallista sateisempaa.