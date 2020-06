Poliisi tutkii tuhotyönä Rovaniemen rautatieasemalla perjantain vastaisena yönä riehunutta paloa, jossa tuhoutui vanha makasiinirakennus.

Hätäkeskukseen tuli perjantaina puolen yön aikoihin ilmoitus, jonka mukaan Lampelankadulla palaa VR:n makasiini. Sammutustöihin osallistui useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Sammutustöiden jälkeen poliisi on suorittanut tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa, jonka perusteella on syytä epäillä, että palo on aiheutettu tahallaan sytyttämällä.

Lapin Kansan mukaan vanha tavaraterminaali oli tyhjillään.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista silminnäkijähavainnoista sähköpostitse osoitteeseen rovaniemi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai puhelimitse virka-aikana numeroon 0295 466 250.