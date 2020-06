Valtiovarainministeri Katri Kulmunin eron keskiössä ovat esiintymisvalmennukset, jotka työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö on ostanut viestintätoimisto Tekiriltä.

Ministeriöiden HS:lle toimittamista asiakirjoista ilmenee, että Tekir laskutti Kulmunin valmennuksista yhteensä 45 325 euroa elokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välillä. Summa ei sisällä arvonlisäveroa.

Kulmuni valittiin 7. syyskuuta 2019 puolueensa keskustan puheenjohtajaksi.

Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa kertoo, että hän ei voi kommentoida yhteistyötä ministeriöiden kanssa.

Tekir on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymisiin sekä yksittäistä haastattelua varten. SK:n mukaan Kulmunille valmennusta on antanut usein Saukkomaa itse.

Muiden konsulttien osalta valmennus on maksanut 350 euroa tunnilta, mutta Saukkomaan konsultoinnin hinta on ollut 700 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

”Valmennamme noin 200 ihmistä vuodessa ja emme kommentoi yksittäisiä asiakkuuksia. Tässä tapauksessa asiakkaat ovat tietenkin ministeriöitä. Pitäydymme sopimuksissa emmekä kommentoi yksityiskohtia. Yleisesti voin sanoa, että jos esiintymis- tai mediavalmennuksia tehdään, niin niitä tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaan”, Saukkomaa sanoo.

Saukkomaa myöntää, että Tekir on kriisiviestinnästä tunnettu toimisto, mutta hän ei koe, että Tekir olisi voinut tilanteissa tehdä jotain eri tavalla.

”En kommentoi Kulmunin tapauksen yksityiskohtia, mutta olemme asiakkuuden kanssa toimineet niin kuin muidenkin kanssa. En näe, että olisimme voineet tehdä jotain eri tavalla”, Saukkomaa sanoo.

”Asiakkaat itse tilaavat ja toivovat palveluja, teemme sopimukset asiakkaiden kanssa ja niiden mukaan toimimme. Siinä mielessä vastuut on tarkkaan arvioitu sopimuksissa.”

Eri medioissa on noussut esiin Saukkomaan toiminta keskustanuorissa 1970-luvulla. Saukkomaa arvioi, että Tekirille keskusta ei ole mitenkään läheisempi puolue kuin muutkaan.

”Kiva, että keskusta-menneisyyteni edelleen kiinnostaa, mutta sen jälkeen en ole ollut keskustapuolueen jäsen ja olen äänestänyt varmaan viittä eri puoluetta. Olen myös ollut Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan hallituksessa. Tekirillä ei ole mitään erityistä poliittista suuntausta. Meillä työskentelee poliittisesti eri tavoilla ajattelevia ihmisiä.”

Saukkomaa arvioi, että kun tilanne poliitikon ympärillä kriisiytyy, on siitä yhä vaikeampaa selvitä nopeutuneen tiedonvälityksen vuoksi.

”Olemme toimineet 12 vuotta tällä toimialalla ja kriisiviestintä on vain yksi osa-alue meidän palveluista. Kehitys on viimeisen viiden vuoden aikana ollut sellainen, että kohut nopeutuvat. Se asettaa niin yritysjohtajat kuin poliitikot valtavien vaatimusten eteen. Kriisiytyneistä tilanteista on yhä vaikeampaa selvitä.”

Saukkomaan mukaan poliitikkojen kannattaa jatkossakin ostaa esiintymiskoulutuksia, sillä poliitikon tulee pärjätä tv-esiintymisissä.

”Viestintä on johtamista ja viestintä on politiikkaa ja viestintä on sen esiintymisen muoto. Poliitikon pitää pärjätä tv-esiintymisissä ja jos poliitikko ei pysty herättämään luottamusta esiintymisellään, on vaikeaa toimia poliitikkona.”

Saukkomaan mukaan Tekirin viestintä ei pohjaudu siihen, että he yrittäisivät suoraan vaikuttaa johonkin tiettyyn tahoon asiakkaan puolesta.

”Tekir ei lobbaa suoraan kenellekään, meidän vaikuttajaviestinnän tekeminen pohjautuu siihen, että valmennamme meidän asiakkaita ja autamme heitä. Mutta emme käy heidän puolestaan missään.”