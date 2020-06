Maailman terveysjärjestö WHO päivitti perjantaina ohjeistustaan kasvomaskien käytöstä. Järjestö ohjeistaa nyt ihmisiä käyttämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla sellaisissa paikoissa, joissa koronaviruksen leviämisen riski on suuri ja joissa fyysisen etäisyyden ylläpitäminen on hankalaa.

Lisäksi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vetosi maiden hallituksiin, jotta ne päivittäisivät ohjeistuksiaan.

”Hallitusten pitäisi rohkaista ihmisiä käyttämään maskeja paikoissa, joissa virus on levinnyt laajalle ja fyysisen etäisyyden ylläpitäminen on vaikeaa, kuten julkisissa liikennevälineissä, kaupoissa tai muissa ruuhkaisissa paikoissa”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

WHO:n mukaan maskien käytön yksi mahdollinen hyöty on, että oireettomien tartunnan saaneiden kyky levittää virusta saattaisi heiketä.

Tedros kuitenkin korosti, ettei maskin käyttö ei korvaa hyvän hygienian ja fyysisen etäisyyden merkitystä viruksen torjunnassa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus korostaa, ettei maskin käyttö korvaa hygienian ja fyysisen etäisyyden merkitystä viruksen torjunnassa. Arkistokuva helmikuulta.

Suomen hallitus kertoi keskiviikkona omasta kannastaan. Yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä ei tullut. Hallitus kuitenkin katsoi, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi silloin, kun lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

”Kasvosuojus ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta, mutta se voi kuitenkin estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi.

Hallitus ohjeistaakin, että ensisijaiset keinot tartuntojen ehkäisyssä ovat riittävä etäisyys toisiin ihmisiin sekä hyvää käsi- ja yskimishygienia.

Ministeri Krista Kiuru kertoi keskiviikkona Säätytalolla, ettei hallitus anna yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä Suomessa.

Kasvomaskien hyödyistä koronaviruksen torjunnassa on saatavilla osittain ristiriitaistakin tietoa.

Hallituksen linjauksen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön toukokuun lopulla julkaistu selvitys, jonka mukaan kasvosuojusten hyöty hengitystieinfektioiden leviämisen ehkäisyssä on ”vähäinen tai olematon”.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kuitenkin totesi, että näytön puute ei tarkoita sitä, etteikö vaikutusta voisi olla.

”Jos toimenpiteen vaikuttavuudesta ei ole näyttöä, se ei välttämättä merkitse, että toimenpide ei olisi vaikuttava. Kasvosuojien vaikuttavuutta tartuntojen leviämiseen julkisissa tiloissa on kuitenkin tutkittu tuhansilla ihmisillä, joten selvä suojavaikutus olisi todennäköisesti tullut tutkimuksissa esiin”, Mäkelä sanoi.

Sen sijaan hallituksen asettama tiedepaneeli oli sitä mieltä, että hengityssuojat olisi syytä pitää keinovalikoimassa.

”Hengityssuojat oikein käytettyinä suojaavat tartuttamasta muita, ja niitä on syytä pitää yhtenä torjuntakeinona ihmisjoukoissa, erityisesti vanhusten ja riskiryhmien parissa”, tiedepaneelin raportissa todetaan.

WHO:n uusi ohjeistus perustuu tuoreissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin. Järjestön tilaamassa tutkimuksessa tutkijaryhmä arvioi, että että maskin käyttö suojaa sekä terveydenhuollon työntekijöitä että suurta yleisöä koronaviruksilta.

”Meillä on uusia tutkimustuloksia. Meillä on nyt näyttöä, että jos tämä (suojautuminen) tehdään kunnolla, se voi suojata mahdollisesti tartuttavilta pisaroilta”, WHO:n johtava tekninen asiantuntija Maria Van Kerkhove sanoi Reutersin haastattelussa.

Van Kerkhove korosti, että kyse on nimenomaan ei-lääketieteellisistä, kankaasta valmistetuista maskeista eli niin sanotusta ”kansanmaskeista”.

WHO päivittikin eilen ohjeistustaan myös ei-lääketieteellisten maskien suhteen. Sen mukaan maskin tulisi koostua ainakin kolmea eri materiaalia olevasta kerroksesta.

Sisimmän kerroksen tulisi olla kosteutta imevää materiaalia, kuten puuvillaa. Keskimmäisen kerroksen puolestaan tulisi olla esimerkiksi polypropyleenia, joka ei ime kosteutta. Uloimman kerroksen pitäisi olla vettähylkivää, kuten polyesteria.

Kansanmaskeiksi kutsutaan usein kankaasta valmistettuja suojaimia, joilla ei ole lääketieteellistä käyttöä.

WHO:n mukaan kasvomaskin käytön tulisi kuitenkin olla vasta viimeinen keino.

Järjestön mukaan maskien käyttö voi olla tarpeen alueilla, joilla on tiedossa oleva epidemia tai epäillään viruksen laajaa leviämistä. Maskien käyttöön voidaan siirtyä, kun muut hallintakeinot ovat rajallisia tai ne eivät riitä. Muilla keinoilla tarkoitetaan esimerkiksi fyysistä etäisyyttä, kontaktien jäljittämistä, testaamista sekä sairastuneiden eristämistä ja hoitoa.

Tällöin esimerkiksi ruokakaupoissa, työpaikoilla, kokoontumisissa, kouluissa ja uskonnollisissa paikoissa voitaisiin käyttää maskia.

Lisäksi maskien käyttö on suositeltavaa alueilla, missä fyysinen etäisyys ei ole mahdollista esimerkiksi suuren väestöntiheyden takia. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi pakolaisleirit ja slummit.

Suomessa uusien koronavirustartuntojen ja kuolemantapausten määrä on ollut vähenemään päin. Lauantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti 23 uudesta koronatartunnasta. Uusia viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia ei raportoitu.

Myös THL ohjeistaa tartuntariskin ehkäisyssä suosimaan hyvää hygieniaa ja lähikontaktien välttämistä.