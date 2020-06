Tornio

”Onhan tämä kuin pahaa unta, josta ei herää.”

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) eropäätös tuli yllättäen myös Kulmunin kampanjapäällikkönä seitsemän kertaa toimineelle torniolaiselle Tuija Palosaarelle, vaikka hän kuvaileekin ratkaisua Kulmunin luonteelle tyypilliseksi.

”Katrilla on hyvin korkea moraali. Vaikka toinen tekisi virheen, hän kantaa vastuun.”

Kulmuni ilmoitti perjantaina eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä hänen esiintymiskoulutuksestaan syntyneen kohun vuoksi. Valtionhallinto maksoi koulutukset, vaikka ainakin osa koulutuksista vaikutti olevan suunnattu tukemaan hänen tehtäviään puolueen johdossa.

Katri Kulmuni nousi eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 2015 vaalipiirinsä ääniharavana. Tuolloin hän peittosi tuhansilla äänillä esimerkiksi silloisen puoluetoverinsa Paavo Väyrysen, jonka lehdistöavustajana hän oli aloittanut matkansa valtakunnanpolitiikkaan vuonna 2010.

Kulmunin menestyksestä on kiittäminen myös hänen tiivistä tukijoukkoaan, joka on aktiivinen etenkin kotiseudulla Torniossa. Tukijoukko toimii yhä: lauantaiaamuna Palosaari keräsi tunnissa kokoon kahdeksan torniolaista keskusta-aktiivia puimaan eropäätöstä Kauppakadulla sijaitsevan vanhan kirjakaupan tiloihin.

”Oikeasti meidän joukkue on parikymmentä henkeä suurempi, mutta ajattelin, että tilaan ei mahdu. Veikkaan, että väkeä olisi tullut ketterästi lisääkin”, Palosaari sanoo.

Tornion entinen keskustan kaupunginvaltuutettu Marianne Junes-Leinonen pohtii, miksi Katri Kulmuni jätettiin kohun keskellä vailla kollegoiden tukea.

Torniossa eropäätös otettiin vastaan pettyneenä.

”On hyvä, että hän on lähtenyt hakemaan apua esiintymiseen. Sehän on kaikkien etu, että ministeri esiintyy valovoimaisena, ei vain Suomessa, vaan myös maailmalla”, sanoo entinen Tornion keskustan kaupunginvaltuutettu Marianne Junes-Leinonen.

Kohu koulutuksen maksajista tuntuu kuitenkin hankalalta, kun ottaa huomioon ministerin tehtävien luonteen.

”Jos laitetaan kalenteriin EU-puheenjohtajuuskausi, puolueen puheenjohtaja-asiat ja ministeriasiat, on vaikea saada eriteltyä, mikä koulutus on mitäkin roolia varten. Toki jälkiviisaana on helppo sanoa, että puolueen tai hänen itsensä olisi pitänyt maksaa koulutukset”, Junes-Leinonen sanoo.

Keskustavaikuttajien mukaan ministerin pitäisi voida luottaa myös koulutuksen hankkineeseen virkakoneistoon ympärillään. Vaikka ero tuntui kohtuuttomalta, se saattoi silti olla ainoa keino päättää kohu, arvioi entinen keskustan puoluehallituksen jäsen Pekka Pelttari.

”Merkittävämpiäkin asioita on hoidettu sovittelemalla ja niin, että on haettu tilanteeseen jokamiehen ratkaisu. Ei tämä minusta eron väärti ollut. Mutta kun media ja eri tahot ajoivat tilanteen tähän pisteeseen, voi olla, että siinä tilanteessa ei ollut enää muuta tehtävissä.”

Katri Kulmuni oli ensimmäinen keskustaministeri Lapin vaalipiiristä sitten Paavo Väyrysen. Nyt vaarana on, että seudulta katoaa suora keskusteluyhteys valtioneuvostoon, sanoo pitkäaikainen keskustavaikuttaja Pekka Pelttari.

Tilanne on vaikea paitsi Kulmunille myös hänen vaalipiirilleen. Kulmuni oli ensimmäinen keskustalaisministeri Lapin vaalipiiristä sitten Paavo Väyrysen, joka toimi viimeksi ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä kesäkuuhun 2011 saakka.

”Nyt Lapin seudulta katoaa suora keskusteluyhteys valtioneuvostoon”, Pelttari harmittelee.

Kuluneen viikon aikana Kulmuni olisi kaivannut tukea myös kotiseudun ulkopuolella, Palosaari pohtii. Esimerkiksi Helsingin päässä sitä tuli niukasti.

”Eropäätöksen jälkeen on ollut selkääntaputtelijoita. Mutta minut yllätti se, että monet politiikan konkarit eivät olleet julkisesti Katrin tukena ennen sitä”, sanoo Marianne Junes-Leinonen.

Missä oli kentän tuki, kun Kulmuni joutui kohun keskelle?

Sitä on pohdittu tällä viikolla laajasti. Syyksi on esitetty myös muita puolueen sisäisiä ristiriitoja, jotka kytivät pinnan alla jo ennen tietoa Kulmunin viestintäkoulutuksista.

Puolueessa on vaalikauden alusta asti ollut vaikeuksia sopeutua hallitusyhteistyöhön erityisesti vihreiden kanssa. Kiitokset hallituksen koronavirustoimista ovat sataneet pääministeripuolue sosiaalidemokraattien laariin, mutta keskustan kannatus on kutistunut kevään aikana entisestään.

Kohun keskelle joutuneen puheenjohtajan voi olla vaikea nostaa puolueen kannatusta – etenkin, kun samaan aikaan hänen pitäisi rahaministerinä kantaa kritiikki taloustaantumaan vajonneen valtion kasvavasta velkataakasta.

”Minut yllätti se, että monet politiikan konkarit eivät olleet julkisesti Katrin tukena ennen eropäätöstä”, sanoo entinen Tornion keskustalainen kaupunginvaltuutettu Marianne Junes-Leinonen (oik.) Samaa pohtivat keskustan paikallisaktiivit Annikki (vas.) ja Pekka Tallgren.

Ehkä hiljaisuus Kulmunin ympärillä oli myös laskelmointia, pohtii Tornion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Ponkala (kesk).

”Ehkä pohdittiin, kannattaako tukea vai ei. Voi olla että mietittiin jo, että miten itse profiloituu tässä asiassa, jos Katrille tulee lähtö.”

Kulmunin taustajoukoissa esiin nousee myös toinen selitys.

”Minulla on sellainen käsitys, että tämä tuli niin äkkiä, etteivät eduskuntaryhmän jäsenet osanneet odottaa, miten tämä on eskaloitumassa. Ja sen takia kukaan ei osannut ottaa kantaan puoleen eikä toiseen”, sanoo Pekka Pelttari.

Lauantaina iltapäivällä Kulmuni ilmoitti aikovansa olla ehdolla puolueen johtoon vielä syyskuussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Jo ennen tätä Torniossa haastateltu puolueväki oli sitä mieltä, ettei Kulmunin ministeriero ole este hänen jatkolleen puolueen johdossa.

”Tämä tilannehan avaa Katrille mahdollisuuden kulkea kentällä. Kenttä kaipaa Katria”, Tuija Palosaari sanoo.

Kuka tahansa puoluetta luotsaa syksyllä, ei tämän tehtävä ole helppo. Hallituksesta puolueen kannatusta on hyvin vaikea nostaa, mutta hallituksen jättäminen kesken koronaviruspandemian kannatuslukujen vuoksi ei olisi Tornion keskustaväen mielestä vastuullinen ratkaisu.

Vaikka viimeaikaiset tapahtumat vetävät Tornion puolueaktiivien mielen matalaksi, on tilanteessa ripaus itseironiaa.

”Varmaan puoluetoimiston täytyy hankkia ainakin 500 000 eurolla viestintäkoulutusta, jotta saamme läpi viestin siitä, mitä valtavan hyviä päätöksiä keskusta on ollut mukana tekemässä tässä koronakriisissäkin”, Junes-Leinonen sanoo.