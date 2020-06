Koronaepidemia on vaikuttanut rankalla kädellä Suomen nuuskamarkkinoihin. Katukaupassa hinnat ovat nousseet roimasti, ja nuuskavirtojen tyrehtymisen myötä osa suomalaisista on turvautunut uusiin nikotiinituotteisiin. Markkinoille on ilmestynyt viime vuosina nikotiinipusseja, jotka eivät sisällä lainkaan tupakkaa.

Lue lisää: ”Myytävää ei enää ole” – nuuska on loppumassa Suomen pimeiltä markkinoilta, ja nyt sen korvaajaksi on nousemassa viranomaisia huolestuttava tuote

Tupakattomia nikotiinipusseja pystyy tilaamaan itselleen vaivatta verkosta. Tällaiset verkkotilaukset ovatkin lisääntyneet koronaviruksen myötä, kertoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Viime vuonna tähän aikaan Tulli ei ollut kirjannut yhtään tapausta, jossa se olisi ottanut haltuunsa nikotiinipusseja. Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä tapauksia oli yhteensä 443, ja niissä Tullin haaviin jäi keskimäärin kolmesta neljään nikotiinipussirasiaa. Tulliylitarkastaja Pullisen mukaan 99 prosenttia haltuunotoista tehtiin postiliikenteenvalvonnassa.

”Maaliskuusta nikotiinipussien maahantuonti lähti selkeään nousuun”, Pullinen sanoo.

Tupakattomat nikotiinipussit ovat Suomen laintulkinnan näkökulmasta kinkkinen tuote. Ruotsissa nikotiinipussit on luokiteltu nuuskaan rinnastettavaksi tuotteeksi, mutta Suomessa niitä valvotaan tupakkatuotteiden sijaan lääkkeinä. Kun yksityishenkilö tuo nikotiinipusseja maahan, tuote rinnastetaan lääkevalmisteeseen.

Suomeen tuotavia tai tilattavia nikotiinipusseja verrataan vastaaviin Suomessa kaupan oleviin tuotteisiin. Tällä hetkellä Suomessa on yksi myyntiluvallinen nikotiiniannospussi, jota käytetään korvaushoitona. Sitä myydään niin apteekeissa kuin päivittäistavarakaupoissa.

Suomeen saa kuitenkin tuoda ja tilata verkosta tupakattomia nikotiinipusseja, jotka sisältävät enintään neljä milligrammaa nikotiinia. Markkinoilta on kuitenkin saatavissa nikotiinipusseja, joissa yksittäisessä pussissa saattaa olla esimerkiksi 12 tai 16 milligrammaa nikotiinia. Yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävät valmisteet vaativat reseptin.

Sellaisen saaminen ei ole teoriassa mahdotonta, mutta se on kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä, sanoo yliproviisori Sami Paaskoski lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

”Jos ajatellaan nikotiininuuskien viihdekäyttöä, on arveluttavaa, että lääkäri määräisi valmistetta kyseiseen käyttöön”, Paaskoski toteaa.

Paaskosken mukaan on vaikeaa löytää perusteita sille, että lääkäri määräisi potilaalle nikotiinipusseja, joissa on yli neljä milligrammaa nuuskaa. Hän ei myöskään tiedä yhtään tapausta, että näin olisi käynyt.

Ilman reseptiä lainsäädäntö on siis armoton: yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältäviä tupakattomia nikotiinipusseja ei saisi pitää Suomessa hallussa lainkaan.

Juuri tällaisten yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien tilaukset ovat lisääntyneet, mutta ne ovat tulliylitarkastaja Anne Pullisen mukaan jääneet myös enenevissä määrin Tullin haaviin.

Kun tällainen tilaus jää Tullin huomaan, seuraa siitä seuraava prosessi: Laki velvoittaa Tullin vaatimaan asiakkaalta lääkemääräystä tämän tilaamaan valmisteeseen. Mikäli asiakas ei toimita lääkemääräystä, seuraa valmisteen haltuunotto. Koska reseptin saaminen yli neljän milligramman nikotiinipusseihin on käytännössä mahdotonta, eikä asiakas siten voi esittää lääkemääräystä, kävelee Tulli aina kehästä ulos voittajana.

Erityisen mielenkiintoisen nikotiinipussien lainsäädännöstä tekee laivaliikenne.

Ruotsin lipun alla tai Ruotsin aluevesillä seilaavalla laivalla nuuskan myynti on tunnetusti ollut sallittua. Tax free -myymälöistä on jo tovin saanut nuuskan ohella myös tupakattomia nikotiinipusseja. Niitä on ollut myynnissä myös Tallinnaan lipuvilla laivoilla.

Useat laivoilla myytävät nikotiinipussit sisältävät kuitenkin yli neljä milligrammaa nikotiinia. Tilanne on siis ristiriitainen: tax free -myymälät myyvät asiakkailleen tuotteita, joita he eivät saisi pitää hallussaan Suomessa.

Toisin sanoen kaikki yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävät nikotiinipussit, jotka on ostettu risteilyltä, jolta ei poistu maihin Viroon tai Ruotsiin, tulisi siis käyttää laivalla tai jättää sinne. Ne hallussaan ei saa poistua laivalta Suomen maankamaralle.

”Ei se myynti varmasti ihan loogiselta kuulosta”, tulliylitarkastaja Anne Pullinen toteaa. Hän kuitenkin painottaa, että Suomen ja Ruotsin erilaiset lainsäädännöt ohjaavat valmisteiden maahantuontirajoituksia eri tavoin.

Sekä Tallinnan-, Tukholman- että Maarianhaminan-laivoillaan nuuskaa ja nikotiinipusseja myyvän Viking Linen viestinnästä todetaan, että yli neljän milligramman nikotiinipusseja saa pitää Suomessa hallussaan reseptin turvin.

Yhtiön tiedostuspäällikkö Christa Grönlund kertoo, että heillä on Ruotsin-liikenteessä myynnissä nikotiinivahvuudeltaan yli neljämilligrammaisia nikotiinipusseja, koska Ruotsiin näitä tuotteita saa viedä.

”Mutta meillä on kylteissä tietoa siitä, että Suomeen ei näitä tuotteita saa tuoda”, Grönlund kirjoittaa sähköpostitse.

Grönlundin mukaan vastuu lääkelainsäädännön noudattamisesta on asiakkaalla. Lisäksi hänen mukaansa kyltit riittävät informoimaan Suomeen tuleville asiakkaille, että yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien hallussapito on Suomessa lääkerikos.

Myös Silja Line myy Turku–Tukholma- ja Helsinki–Tallinna-reiteillään tupakattomia nikotiinipusseja, jotka ylittävät Suomessa sallitun neljän milligramman nikotiinimäärän annospussia kohti. Viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan asiakkaille kerrotaan ostotilanteessa, että nikotiinipusseja ei voi viedä maihin Suomessa.

”Loppukädessä asiakas itse vastaa maahantuontirajoitusten selvittämisestä ja noudattamisesta”, Nöjd kertoo sähköpostissaan.

Toisin kuin Ruotsista tuotu nikotiinipussi, Suomessa lähikaupan hyllystä löytyvä nikotiiniannospussi on valmistettu lääketehtaassa alan laatuvaatimusten mukaisesti.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisen pussin sisältämä nikotiinimäärä on tarkalleen se, mikä tuotteen kyljessä lukee. Länsinaapurista tuotavat nikotiinipussit on taas valmistettu tupakkalain nojalla, jolloin niiden nikotiinimäärissä on suurempaa vaihtelua.

”Eli vaikka nikotiinimäärä olisi sama, tuote on laadultaan erilainen”, yliproviisori Kristiina Pellas Fimeasta tähdentää.