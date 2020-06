Nuoret voivat osallistua rippikouluihin tänä kesänä erityisjärjestelyiden avulla. Seurakuntien mukaan rippikouluihin osallistumisessa on tehty vain muutamia yksittäisiä peruutuksia. Rippikoulujen järjestäminen onnistuu yhdistämällä etäopetusta, päiväopetusta ja leirijaksoja.

”Poikkeusolojen aikana kehitetyt etäopetuksen toimintatavat voivat näkyä rippikoulujen toiminnassa tulevinakin vuosina”, arvelee Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden asiantuntija Jari Pulkkinen.

Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnassa on päädytty järjestämään kesän aikana kolme etäyhteyksiin perustuvaa rippikoulua ja useita päivärippikouluja.

”Myös etäripareilla on panostettu siihen, että nuoret saavat tutustua toisiinsa ja saavat yhteisen kokemuksen riparista. Tällä viikolla järjestettävät etäleirit aloitettiin yhteisellä hartaudella kirkossa, jossa jokaiselle leiriläiselle oli varattu oma penkkirivi. Myös tehtävissä on panostettu siihen, että nuoret pääsevät liikkumaan ulkona ja tutustumaan seurakuntaan”, etäleiriltä tavoitettu Jyväskylän seurakunnan rippikouluvastaava Ville von Gross kertoo.

Etärippikouluun osallistuu Jyväskylän seurakunnassa kesän aikana yli sata nuorta. Seurakuntien normaalissa leirimuodossa järjestettävät rippileirit on kesän ajalta siirretty tulevalle syksylle ja talvelle.

Etäopetusta ja leirijaksoja

Kirkkohallituksen Jari Pulkkisen mukaan seurakunnissa on kevään aikana tehty erilaisia ratkaisuja, jotta rippikoulut saataisiin järjestettyä joko etäyhteyksien avulla, lähiopetuksena tai näitä yhdistellen.

Helsingin seurakuntayhtymässä nuoret voivat osallistua leireille normaalisti 10. kesäkuuta alkaen.

”Leireillä on tehty joitain muutoksia niin, että voimme huolehtia kaikkien osallistujien turvallisuudesta. Esimerkiksi isompia leirejä, joilla osallistujamäärä on yli 50 henkeä, jaetaan kahtia. Näillä leireillä leiriaika on puolet tavallista lyhyempi ja loppuaika leiristä suoritetaan etäyhteyksien avulla”, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

Etäopetuksen ja lähijaksojen yhdistäminen on tänä kesänä seurakunnissa yleinen tapa järjestää rippikouluopetus. Esimerkiksi Kuopion seurakuntayhtymässä on kaikilla leireillä päätetty yhdistää päiväopetus ja lyhyempi leirijakso.

”Halusimme tarjota kaikille nuorille tasa-arvoisesti samanlaisen kokemuksen rippikoulusta. Tästä johtuen kaikkiin leireihin kuuluu viisi päivää lähiopetusta sekä kolme päivää kestävä leirijakso. Näin nuoren leirikokemukseen ei vaikuta se, osallistuuko hän leirille alku- vai loppukesästä”, kertoo seurakuntapastori Sanna Mertanen Kuopion seurakuntayhtymästä.

Riskiryhmäläiset mietityttävät

Varautuminen poikkeusoloihin tulevana kesänä aloitettiin Mertasen mukaan seurakuntayhtymässä jo heti poikkeusolojen alkaessa maaliskuun alussa. Huhtikuun aikana leirivaihtoehtoja selvitettiin soittamalla leiriläisten huoltajille ja selvittämällä esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien nuorten ajatuksia.

”Riskiryhmiin kuuluvien nuorten on hyvä keskustella omien lääkäreidensä kanssa rippikouluun osallistumisesta. Noudatamme leireillä THL:n ohjeistusta niin, että mahdollisissa sairaustapauksissa sairastunut eristetään pois leiriltä ja ohjataan mahdollisesti testeihin”, Jari Pulkkinen kertoo.