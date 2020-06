Suomessa on arviolta keskimäärin 1400 villisikaa. Ne ovat tulleet Venäjältä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat pannoittaneet ensimmäisen villisian Virolahdella. Satelliittipohjaisella pantaseurannalla selvitetään villisikojen elinympäristön käyttöä sekä liikkuvuutta. Villisian käyttäytymistä tutkitaan entistä tarkemmin myös afrikkalaisen sikaruton riskin takia.

Ensimmäinen Suomessa pannoitettu villisika sai kaulaansa seurantalaitteen, joka käyttää satelliittiteknologiaa. Se mahdollistaa yksilöiden lähes reaaliaikaisen käyttäytymisen seurannan. Villisikojen liikkeitä voidaan seurata myös Venäjän puolella.

”Virolahdella pannoitettu villisikanaaras siirtyikin välittömästi vapautuksen jälkeen itärajan yli”, kertoo Luken erikoistutkija Mervi Kunnasranta tiedotteessa.

Tavoitteena on pannoittaa tänä vuonna yhteensä 20 villisikaa niiden levinneisyyden ydinalueilla, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Luken mukaan tutkittu tieto villisian käyttäytymisestä parantaa kanta-arvion luotettavuutta sekä auttaa tulokaslajina levittäytyvän villisian aiheuttamien vahinkojen seurannassa ja kannan hallinnassa.

Kanta-arvion mukaan Suomessa oli tammikuun 2020 alussa arviolta keskimäärin 1 400 villisikaa.

Suomessa villisikaa ei ole juurikaan tutkittu, joten taustatietoa sian käyttäytymisestä on vähän. Myös afrikkalainen sikaruttoriski (ASF) kannustaa tarkempaan seurantaan.

Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä, viruksen aiheuttama verenvuotokuumetauti, joka johtaa sairastuneen eläimen kuolemaan.

Luonnossa tautia levittävät villisiat, jotka eivät valtioiden rajoista piittaa. Vaarallinen tauti on levinnyt Suomen lähialueille ja Länsi-Eurooppaan. Tautia on muun muassa Venäjällä, mistä villisiat ovat Suomeen saapuneet.

Suomessa sikaruttoon ei ole toistaiseksi törmätty, mutta taudin mahdollisen leviämisen seurauksia pidetään katastrofaalisina sianlihan tuotannolle ja elintarviketeollisuudelle. Kiinassa sikarutto on jo valtava ongelma ja uhkaa rampauttaa koko maan sianlihateollisuuden.

Villisika on Luken mukaan vaikea pannoitettava. Sen elävänä pyydystäminen on haasteellista, sillä villisiat ovat arkoja ja yöaktiivisia. Lisäksi villisika suhtautuu varauksella kaikkeen poikkeavaan.

Kunnasranta painottaa tutkijoiden ja paikallisten metsästäjien yhteistyön sekä villisian käyttäytymisen tuntemuksen tärkeyttä. Tietotaitoa haettiin myös ruotsalaisilta villisikatutkijoilta.

”Ensimmäinen villisika pyydystettiin ruotsalaismallisella puisella loukulla, joka kaukolaukaistiin videoseurannan avulla. Toimenpiteiden ajaksi villisika nukutettiin, ja heräämisen jälkeen se vapautettiin kiinniottopaikalla. Eläimestä otettiin myös ASF-näyte”, Kunnasranta kertoo tiedotteessa.

Tutkijat toivovat, että pannoitettuja yksilöitä ei metsästettäisi. Mahdollisten nukutusainejäämien takia lihankäytölle ihmisravinnoksi on kuuden kuukauden varoaika. Mikäli merkitty yksilö kuitenkin ammutaan, niin panta tulisi palauttaa Luonnonvarakeskukselle. Panta on väriltään keltainen ja lisäksi pantasioilla on korvissaan keltaiset korvamerkit.