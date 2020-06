Sinileväaika alkaa olla taas käsillä. Suomen ympäristökeskus (Syke) on aloittanut sinilevätiedotuksen ja ennustaa Suomen merialueille huomattavaa sinileväriskiä, säiden suosiessa jopa samankaltaisia leväkukintoja kuin ennätyskesänä 2018.

Sinilevä rajoittaa uimista ja veden käyttöä. Myös lemmikit voivat kärsiä sinilevästä, sillä pahimmassa tapauksessa sinilevämyrkytys voi viedä koiran tai kissan hengen.

Ihmisiä ei ole kuollut Suomessa eikä Itämeren alueella sinilevämyrkytykseen, mutta koti- ja lemmikkieläimiä on kuollut. Koira voi saada tappavan annoksen sinilevämyrkkyä pelkästään nuolemalla turkkiaan uituaan sinileväisessä vedessä.

Lemmikeillä tavataan sinilevämyrkytyksiä Suomessa verraten vähän. Jonkin verran epäilyjä on kuitenkin joka kesä, kertoo vastaava eläinlääkäri Thomas Björkenheim Yliopistollisesta pieneläinsairaalasta.

”Joinakin kesinä on ollut enemmänkin myrkytystapauksia, mutta ei näin alkukesänä vielä. Myös kuolemantapauksia on sattunut, mutta ne ovat onneksi harvinaisia”, Björkenheim sanoo.

Tärkein ensiapu on Björkenheimin mukaan eläimen oksennuttaminen mahdollisimman pian, sillä varsinaista hoitoa sinilevämyrkytykseen ei ole, ja sen jälkeen oireiden seuranta. Nopea oksennuttaminen on tärkeää, sillä sinilevämyrkky voi aiheuttaa eläimille voimakkaita neurologisia oireita ja pahimmassa tapauksessa eläin voi kuolla jopa tunnin kuluttua.

Osa myrkytyksistä voi tulla viiveellä. Esimerkiksi tehohoitoa vaativa maksavaurio voi oirehtia vasta useiden vuorokausien kuluttua myrkytyksestä.

Myrkytyksiä sattuu Björkenheimin mukaan ennen kaikkea koirille, sillä kissat uivat harvemmin. Pelkkä veden juonti aiheuttaa harvoin koirallekaan vakavan myrkytyksen. Tehohoidossa olleet koirat ovat useimmiten syöneet rannalta jotakin, jonka seassa on ollut levää.

Koiran ensioireet sinilevämyrkytykselle ovat usein oksentelu, ripuli ja neurologiset oireet kuten hoipertelu. Oireita voidaan yrittää hoitaa lääkehiilellä, nesteytyksellä ja pahoinvointilääkkeillä. Eläin kannattaa viedä hoitoon aina, kun on epäily sinilevämyrkytyksestä.

Kesän 2018 poikkeuksellisen voimakkaat sinileväkukinnat näkyivät myös pieneläinsairaaloissa. Esimerkiksi Helsingin Viikin pieneläinsairaalassa hoidettiin sinilevävedessä uineita koiria, joiden epäiltiin altistuneen sinilevämyrkytykselle.

Lue myös: Sinilevässä uineita koiria joutunut hoitoon Helsingissä – Nasa julkaisi satelliittikuvan Itämeren valtavasta leväpyörteestä

Syke on aloittanut kesän 2020 sinilevätiedotuksen. Toistaiseksi sinilevätilanne Suomessa on hyvä. Sinilevää esiintyy paikoittain Suomen merialueilla, mikä on alkukesälle tavanomaista. Järvillä sinilevää ei ole vielä juurikaan havaittu.

Sinileväkukintojen riski Suomen merialueilla on Syken mukaan tänäkin kesänä huomattava tai kohtalainen. Riskin toteutumisen ratkaisevat sääolot, sillä ravinnetilanne Itämeren pääaltaan pohjoisosassa on samankaltainen kuin vuonna 2018, joka muistetaan poikkeuksellisen pahana sinileväkesänä.

Sinilevät runsastuvat yleensä loppukesällä. Eläinlääkäriasemaverkosto Evidensian mukaan nyt kannattaa kuitenkin jo valpastua ja harkita, mihin laskee lemmikkinsä juomaan ja uimaan.

”Mikäli eläin on uinut sinileväpitoisessa vedessä, muttei ole juonut sitä, voi pelkän turkin huolellinen pesu riittää. Jos eläin on päässyt juomaan vettä, tulee ottaa välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin jatko-ohjeita varten”, ohjeistaa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Maija Hagman Eläinsairaala Evidensia Tammistosta tiedotteessa.

Noin puolet sinileväesiintymistä on myrkyllisiä. Päältäpäin on kuitenkin liki mahdoton erottaa myrkyllistä levälajiketta myrkyttömästä.

Veden käyttöä on aina syytä rajoittaa, jos vedessä esiintyy runsaasti sinilevää. Syke muistuttaa, että mikäli vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää, vettä ei saa juoda, käyttää tiskivetenä, pesuvetenä eikä löylyvetenä. Vettä ei saa myöskään käyttää syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun eikä lemmikkien tai kotieläinten juomavetenä.

Runsasleväisessä vedessä uimista tulee välttää. Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, tulee uinnin jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää rantaan eikä uimaan paikalla, jossa on havaittu sinilevää.

Ihmisillä sinilevä voi aiheuttaa ihon punoitusta ja kutinaa, silmä- tai nenäoireita sekä oksentelua ja ripulia. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä sinilevälle altistumisesta. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät pestään huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa veteen vihreitä levälauttoja ja sitä kasautuu rannoille.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinilevämyrkkyjä voi olla vedessä vielä sinileväkukinnan hajottua. Myrkyt häviävät yleensä noin viikon sisällä, mikäli vesi vaihtuu paikassa nopeasti tuulen ja aallokon myötä.