Suomessa on todettu 8. kesäkuuta mennessä 7 001 koronavirustartuntaa, joista 5 599 on todettu työikäisillä. Työikäisten tartunnoista 949 on terveydenhuollon työntekijöillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Vuonna 2019 noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Tiedotteen mukaan terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista on korkeampi, noin 17 prosenttia.

”Korkeampaa osuutta selittää todennäköisesti se, että epidemian alkuvaiheessa testaus keskittyi matkailijoiden ohella erityisesti terveydenhuollon ammattilaisiin. Tällä hetkellä kaikki oireiset testataan matalalla kynnyksellä”, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo tiedotteessa.

Koronavirustartunnan saaneista terveydenhuollon työntekijöistä 8,4 prosenttia on ollut sairaalahoidossa. Tähän mennessä ei ole rekisteröity vielä yhtään tapausta, jossa terveydenhuollossa työskentelevä henkilö olisi kuollut koronaviruksen seurauksena. Kaikista todetuista tapauksista ei ole vielä saatavilla tarkkoja taustatietoja, tiedotteessa kerrotaan.

Koronavirustartunnan saaneista terveydenhuollon työntekijöistä 652:lla oli tiedossa lähikontakti positiiviseen koronavirustapaukseen. Heistä hieman yli puolella lähikontakti oli tapahtunut töissä, ja lopuilla muualla, esimerkiksi lähipiirissä.

Työpaikalla altistuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tartunta olisi saatu potilaasta, sillä potilaiden hoidossa on todennäköisesti käytetty asianmukaisia suojaimia. Altistumiseen voi liittyä myös lähikontakti esimerkiksi sairastuneeseen työkaveriin, THL kertoo.

”Koronapandemian aikana THL ja Työterveyslaitos ovat laatineet kansainvälisten linjausten mukaisia suojautumisohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille yhdessä sairaanhoitopiirien infektioasiantuntijoiden kanssa. Niiden pohjalta eri toimintayksiköt ovat laatineet omia ohjeitaan ja kouluttaneet työntekijöitä suojainten käytössä. Tilanteen muuttuessa ohjeita on myös päivitetty”, Puumalainen sanoo tiedotteessa.

Maailmalla terveydenhuollon työntekijöillä todettujen tartuntojen osuus kaikista varmistetuista koronavirustartunnoista vaihtelee. Euroopassa esimerkiksi Espanjassa 20 prosenttia ja Italiassa 10 prosenttia tartunnoista on todettu terveydenhuollon työntekijöillä. Kiinassa luku on 3,8 ja Yhdysvalloissa kolme prosenttia, THL kertoo.

Maiden seurantajärjestelmissä sekä testaus- ja raportointikäytännöissä on kuitenkin eroja, tiedotteessa kerrotaan.