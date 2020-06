Ravintoloiden avautuminen näkyi vaihtelevasti poliisin työssä eri puolilla Suomea menneenä viikonloppuna.

Ravintoloiden tuli lopettaa anniskelu kello 22 ja sulkea ovensa kello 23. Tällainen aikataulu on häiriöiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta ollut toimiva, sanoo komisario Johanna Guessous Helsingin poliisista.

”Viime viikolla ihmisiä oli paljon liikenteessä ja poliisilla oli kaikenlaista häiriökeikkaa, mutta ravintolat ja terassit eivät näkyneet tehtävissä mitenkään erityisesti”, hän kertoo.

Aikaisen sulkemisajan takia on arvailtu, että juhlat saattaisivat jatkua baarien jälkeen yksityisasunnoissa. Guessous toteaakin, että viime viikon aikana kotihälytyksiä oli suhteellisen paljon.

”Ehkä kotihälytysten määrä kielii siitä, että ihmiset ovat jatkaneet kotona juhlintaa”, hän pohtii.

Ylipäätään ravintoloiden avautuminen ei aiheuttanut Helsingissä humalaisten ihmisten vyöryä keskustaan.

”Vuorokausiraporteissa ei näy mitään erityistä mainintaa siitä, että ihmiset olisivat sekoilleet poikkeuksellisen paljon humalapäissään.”

Lämpenevät ilmat lisäävät aina poliisien työtehtäviä, ja Helsingin poliisiakin työllistivät viikonloppuna häiriökäyttäytymiset. Ei kuitenkaan voida sanoa, että ne olisivat johtuneet juuri ravintoloiden avautumisesta.

Lauantain vaihteleva sää vaikutti todennäköisesti siihen, etteivät ihmiset lähteneet kovin suurella innolla viettämään aikaa ulos.

”Tilanne olisi poliisin näkökulmasta ollut varmasti toinen, jos lauantaina olisi ollut parempi keli”, Guessous toteaa.

Turussa puolestaan ravintoloiden aukeaminen ja aikainen sulkeminen näkyi jo alkuviikosta lisääntyneinä poliisitehtävinä, kertoo ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisista.

Sundqvistin mukaan viikonloppuna normaalista poikkeavaa oli se, että ravintoloiden sulkiessa ihmisjoukon määrä kaupungilla lisääntyi nopeasti. Osa juhlijoista jää yleisille paikoille oleskelemaan, minkä tiimoilta häiriökäyttäytymistä on ollut paljon.

”Vähän ravintoloiden sulkemisen jälkeen on tullut piikki kotihälytystehtäviin. Normaalisti piikki on viiden ja kuuden välillä aamuyöstä, mutta nyt se on puolenyön korvilla”, Sundqvist sanoo.

Esimerkiksi Aurajoen rannasta on Sundqvistin mukaan tullut eräänlainen yleinen olohuone. Hän kuitenkin painottaa, että yleisillä paikoilla oleskelu on täysin sallittavaa.

”Ja alkoholin käyttökin on täysin sallittua puistossa, jos se tapahtuu siististi ja häiriötä aiheuttamatta,” Sundqvist toteaa.

”Se, että ravintolaillan jälkeen jäädään oleskelemaan kaupungille, ei sinänsä ole mikään ongelma. Valtaosa ihmisistä käyttäytyy ihan hienosti.”

Myös Tampereella poliisi havaitsi keikkapiikin alkuillassa, kun ravintolat sulkivat ovensa, kertoo komisario Ismo Rajala Sisä-Suomen poliisista.

”Meillä on koko Sisä-Suomessa noin 18 prosentin ja Tampereella noin 20 prosentin nousu kotihälytyksissä verrattuna viime vuoteen. Eli kyllä korona niissä näkyy”, Rajala toteaa.

Ravintolat ovat saaneet olla viikon auki, ja siksi nyt ihmisten keskuudessa vallitsee tietynlainen alkuhuuma, Rajala uumoilee.

”Katsotaan, mille mallille tämä kaikki poliisin näkökulmasta asettuu. Henkilökohtaisesti mennyt viikonloppu oli juuri sitä, mitä odotin.”

Myöskään Tampereen keskustassa ei Rajalan mukaan liikkunut ravintoloiden sulkemisen jälkeen tavallista runsaammin vahvasti humalaisia ihmisiä.

”Tällainen huomio voi perustua siihen, että nyt oli pari kuukautta keskustassa ihan tyhjää.”

Niin Guessous, Sundqvist kuin Rajalakin toteavat, että nähtäväksi jää, tulevatko puistojatkot olemaan kesän trendi ilmojen lämmettyä.

He kuitenkin painottavat, että kaikkeen häiriökäyttäytymiseen tullaan puuttumaan.