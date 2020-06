Tampereen Vasaratien murhasta syytetty vakuutti tänään oikeudessa edelleen, että murhan tilaaja oli pyynnöstä lähettänyt hänelle viestipalvelun kautta valokuvansa. Syytetty sanoi myös, että tilaaja oli kertonut hänelle, milloin surmattavan keski-ikäisen miehen naisystävä olisi poissa kotoa ja mies olisi yksin paikalla.

Murhasta syytetyn 19-vuotiaan miehen kuulustelu saatettiin tänään aamupäivällä päätökseen Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Yksi jutun kolmesta tuomarista kysyi viimeisenä kysymyksenään, mitä mieltä syytetty nyt jälkikäteen on käsiteltävästä asiasta. Syytetty puhkesi itkuun.

Jutun toinen syytetty, surmatun miehen 20-vuotias poika, kiistää tilanneensa murhan. Syyttäjän mukaan 20-vuotias lupasi murhasta palkkion, joka oli määrä maksaa jälkikäteen perintörahoista. Syyttäjä vaatii 20-vuotiaalle rangaistusta yllytyksestä murhaan.

”Mulla ei ole mitään tekemistä tuon mielenvikaisen toiminnan kanssa”, sanoi murhaan yllytyksestä syytetty tänään käräjäoikeudessa.

Syytetty sanoi, että hän lähettää runsaasti kuvia itsestään Snapchat-sovelluksessa ja että näitä kuvia on ollut mahdollista kaapata. Hän vakuutti myös, että ei ole kertonut kenellekään isänsä naisystävän matkasuunnitelmista.

Syytetyn mukaan välit isään olivat huomattavasti parantuneet viime aikoina isän raitistumisen myötä. Syytetty sanoi myös, että hänellä ei ole juurikaan tietoa isänsä omaisuudesta. Hän on tiennyt isänsä osuudesta autoliikkeessä, mutta muutoin hänen käsityksensä on ollut lähinnä se, että isällä on muun muassa asuntovelkaa.

Veriteko tapahtui tammikuun lopulla. Poliisi otti murhasta syytetyn miehen kiinni seuraavana päivänä ja toisen miehen noin viikkoa myöhemmin. Surmatun miehen ruumiissa oli 40 pisto- ja viiltohaavaa. Vakavimmat vammat sijaitsivat kaulan alueella.

Murhasta syytetty 19-vuotias on myöntänyt surmanneensa tamperelaismiehen, mutta kiistää syyllistyneensä murhaan. Hänen mukaansa kyse oli törkeästä ryöstöstä ja hätävarjelun liioittelusta. Hän kertoi eilen käräjäoikeudessa, että muutti mielensä matkalla Jyväskylästä Tampereelle ja päätti surmaamisen sijaan ryöstää miehen. Syytetyn mukaan mies kuitenkin kävi ryöstötilanteessa hänen kimppuunsa, ja kamppailun yhteydessä syytetty otti esille mukanaan olleen veitsen.

Nuoret miehet löysivät syyttäjän mukaan toisensa internetin Tor-verkossa. Murhasta syytetty oli nimimerkillä ilmoittanut, että olisi valmis ottamaan vastaan palkkamurhatilauksen. Miehet viestittelivät suunnitelmasta Wickr Me -viestipalvelussa nimimerkkejä käyttäen.

Rikokseen yllyttämisestä tuomitaan Suomen lain mukaan samanlainen rangaistus kuin itse rikoksesta. Syyttäjä vaatii siis molemmille nuorille miehille elinkautista vankeustuomiota.

Syyttäjä on esittänyt murhaan yllyttämisen rinnalla myös vaihtoehtoisen syytteen murhasta välillisenä tekijänä. Näin siltä varalta, että murhasta syytetty todettaisiin mielentilatutkimuksessa syyntakeettomaksi ja hänet jätettäisiin tuomitsematta rangaistukseen.