Majavat ovat ekosysteemi-insinöörejä, jotka rakentavat patoja kaatamistaan puista ja tulvittavat vesistöjä. Tuoreen tutkimuksen mukaan majavatulvat monipuolistavat metsämaiseman rakennetta ja sen elinympäristöjen valikoimaa.

Majavan pitkäaikaisesta toiminnasta on ollut vain vähän tietoa Euroopassa. Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin majavatulvien esiintymistä sekä tulvalaikkujen historiaa Hämeenlinnan Evolla.

Majava oli pitkään poissa Evon maisemista, sillä euroopanmajava metsästettiin sukupuuttoon Suomessa 1800-luvulla. Nykyisin Evolla on 1950-luvulla istutettuja amerikanmajavia, jotka rakentavat samaan tapaan kuin eurooppalaisetkin.

Istutetut majavat alkoivat muokata maisemarakennetta, kaataa puita ja tulvittaa aluetta. Tutkijoiden mukaan ne ovat luoneet alati muuttuvan tulvajatkumon, jopa pitää yllä erilaisia elinympäristöjä.

”Majavan levittäytyminen on luonut alueelle monimuotoisen tulvamosaiikin, joka koostuu tulva-altaista sekä vanhoista jo kuivuneista majavalaikuista”, kertoo tutkija Sonja Kivinen Itä-Suomen yliopistosta.

Kivisen mukaan majava monipuolistaa metsälajistoa ja siitä on apua kosteikkojen ja koko boreaalisen metsän ennallistamisessa sekä niihin liittyvän monimuotoisuuden turvaamisessa.

Evolla on muutamia kymmeniä majavia, jotka elävät yhdyskunnissa. Aktiivisia perhekuntia on kerrallaan 6–8. Alue on karua, joten majavat vaihtavat paikkaa noin kolmen vuoden välein. Näin tulva-alueita syntyy koko ajan lisää.

Tutkimuksen perustana oli ainutlaatuinen kenttähavaintoihin perustuva aikasarja, joka ulottuu vuoteen 1970. Pitkän havaintosarjan ansiosta Evo onkin parhaiten tunnettuja majavamaisemia maailmassa, kertoo yliopistolehtori Petri Nummi Helsingin yliopistosta.

Evolla havaittiin, että majavan tulvittamien vesistöjen määrä on kasvanut tutkimusjakson (1970–2018) aikana yli 11-kertaiseksi.

Uusien alueiden lisäksi majava tulvittaa usein saman kohteen toistuvasti. Yksittäisen tulvan kesto ja tulvien toistuvuus voi vaihdella suurestikin, minkä seurauksena syntyy laaja kirjo ympäristöoloiltaan erilaisia elinympäristölaikkuja.

”Majavan toimien myötä metsämaisemaan syntyy ainutlaatuinen kosteikkoympäristöjen kirjo: pusikkoisia tulvikkoja, niittymäisiä ympäristöjä ja tulvissa kuollutta, lahoavaa puuta, joista hyötyvät lukuisat eri eliölajit”, Nummi toteaa.

Majava onkin tutkijoiden mukaan ennustettavampi ympäristön rakennetta monipuolistava häiriötekijä kuin esimerkiksi metsäpalot ja myrskyt.