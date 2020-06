Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa tiedotteessaan huijausyrityksistä, joissa etenkin ikäihmisille on pyritty markkinoimaan tarpeettomia sähkötarkastuksia.

Tukesin mukaan huijauksia on ilmennyt varsinkin Oulun alueella, mutta ylitarkastaja Timo Pietilän mukaan niitä on tullut Tukesin tietoon myös Etelä-Suomessa. Hän epäileekin, että huijauksien juuret ovat Pohjois-Pohjanmaalla.

”Liikeideoilla on kuitenkin tapana levittyä”, Pietilä sanoo.

Tukes painottaa tiedotteessaan, että sillä ei ole tällaista tarkastustoimintaa. Sähkölaitteistojen tarkastuspalveluja voi ostaa valtuutetuilta tarkastajilta tai kuntotarkastuksiin erikoistuneilta sähköurakoitsijoilta.

Ylitarkastaja Pietilän mukaan huijarit ovat ensin ottaneet pientaloalueella asuviin ihmisiin yhteyttä puhelimitse ja markkinoineet asuintalolle sähkölaitteiston tarkistusta. Markkinoinnissa on saatettu vedota siihen, että tarkastukset ovat Tukesin määräämiä tai tilaamia. Tällöin ne olisivat huijauskohteelle ilmaisia.

Jos tarkastus on päästy tekemään, on siinä saatettu havaita osin olemattomia turvallisuuspuutteita, jotka on ehdottomasti korjattava.

”Tukesin tietoon tulleissa tapauksissa on markkinoitu sähkösaneerauksia esittämällä virheellistä tietoa vanhojen asennusten laittomuudesta. Sähkötöitä on sitten myyty asiakkaalle näiden ’laittomuuksien’ korjaamiseen”, ylitarkastaja Ville Huurinainen sanoo Tukesin tiedotteessa.

Tukesin mukaan huijausyritysten kohteena ovat olleet etenkin ikäihmiset.

”Kaupantekemisen yksi hyvä pointti on, että vanha ihminen uskoo puhetta eikä ole niin skeptinen”, ylitarkastaja Pietilä sanoo.

Pietilän mukaan sähköhuijarit ovat väittäneet tarkastuksen jälkeen, että laitteisto ei täytä nykyvaatimuksia.

”Se kuulostaa hirveältä: hyvänen aika, taloni ei täytä nykypäivän vaatimuksia. Taustalla on kuitenkin se, että ei sen tarvitsekaan täyttää. Jotain sanoja taivuttamalla asiakas saadaan todella huolestuneeksi.”

Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että talon sähkölaitteistojen kuntoa on kuitenkin järkevää seurata.

Esimerkiksi lika, pöly tai kosteus lisäävät sähköpalon syttymisen vaaraa. Johtovauriot taas aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.