Jos Suomessa olisi noudatettu Ruotsin valitsemaa strategiaa, koronavirustautiin olisi tähän mennessä kuollut 2 524 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa viikkoraportissaan.

Raportissa arvioidaan, että tämä tarkoittaisi yli 22 000 elinvuoden menettämistä. Säästettyjen elinvuosien lukumäärät arvioitiin käyttämällä kunkin 10-vuotisikäryhmän keskimäärin odotettavissa olevaa elinikää.

THL:n mukaan koko Suomessa on todettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 7 040 koronavirustartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on raportoitu Suomessa nyt 324. Kuolleiden mediaani-ikä on 84.

Koronavirusepidemia on koetellut Ruotsia monin verroin pahemmin kuin muita Pohjoismaita. Kuolleita on sunnuntain tietojen mukaan yli 4 600. Se on noin nelinkertaisesti verrattuna kaikkien muiden Pohjoismaiden kuolleiden yhteissummaan.

Ruotsin korkea koronaviruskuolleisuus näkyy myös niin kutsuttuna ylikuolleisuutena. Suomessa ylikuolleisuutta ei ole tilastoissa havaittu.

Lisäksi raportissa verrataan koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia Suomessa ja Ruotsissa.

Koronavirusepidemian rajoittamisen vaikutukset kohdistuivat Suomessa etenkin yksityisten palvelujen, liikenteen ja erilaisten kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvien palvelujen tuotantoon. Ruotsin toimintatapa kohdisti rajoitukset lähinnä ulkomaanmatkailun kautta tuleviin rajoituksiin, mutta Ruotsi ei Suomen tavoin sulkenut rajojaan. Lisäksi Ruotsissa esimerkiksi koulut ja ravintolat pysyivät auki koko kevään, toisin kuin naapurimaissa.

Jos Suomi olisi toiminut Ruotsin tavalla, vaikutukset Suomen kansantalouteen olisivat huhtikuussa 2020 jääneet yli viisi prosenttiyksikköä pienemmiksi. Rajoitusten purkamisen jälkeen maiden väliset erot ovat alkaneet kaventua.

