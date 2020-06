Yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti ikääntyneillä ja koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvilla.

Mielelle rankka koronaviruskevät on ruuhkauttanut neuvonta- ja kriisipuhelimia, mutta yllättäen jopa vähentänyt yhteydenottoja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin Helsingissä.

Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) neuvonta- ja vertaistukipuhelimissa ja chat-palvelussa ruuhkaa on ollut niin paljon, että liitto pitää ne poikkeuksellisesti auki koko kesän.

Myös Suomen mielenterveys ry on kertonut kriisipuhelimensa olleen tavanomaista ruuhkaisempi. Koronaviruskevät on lisännyt etenkin itsemurha-ajatuksiin ja itsetuhoiseen käytökseen liittyviä soittoja.

Monta vuotta neuvontatyötä MTKL:lla tehnyt kuntoutusneuvoja Raili Alén kertoo, että koronaviruskeväänä erityisesti parisuhdeasioita koskevien puheluiden määrä on lisääntynyt, kun aiemmin aihepiirin puheluita tuli harvoin.

”Tuntuu, että ennen koronaviruskevättä parisuhdeongelmat eivät päässeet kärjistymään, kun työt tehtiin työpaikoilla ja oli harrastusmahdollisuuksia. Ihmisillä oli myös mahdollisuus päästä keskustelemaan ongelmistaan ammattilaisen luokse kasvokkain”, Alén sanoo.

”Lisäksi yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti ikääntyneillä ja riskiryhmiin kuuluvilla. Olemme asiakkaiden kanssa pohtineet, että ottaako sen riskin, että näkee ystäviään ja sukulaisiaan ja saattaa sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vai jääkö kotiin ja antaa elämän kaventua ja ahdistuksen kasvaa.”

Myös huolestuneet läheiset soittavat.

”Moni kysyy meiltä, mistä voi hakea apua, kun läheinen tai itse oirehtii psyykkisesti. Jos on fyysisiä ongelmia, mennään lääkäriin. Samoin toimitaan, kun on kyse alkaneista tai toistuvista psyyken ongelmista.”

Vaikka auttavat puhelimet ovat ruuhkaisia, toisaalla koronavirus on vähentänyt kävijämäärää.

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden ensilinjan palveluiden päällikkö Sami Keränen kertoo, että epidemian aikana ihmisten kynnys avun hakemiseen on noussut.

”Kiireettömiä yhteydenottoja ja psykiatrian lähetteitä tuli epidemian alussa selvästi vähemmän. Nyt tilanne on alkanut tasaantua kohti normaalia. Sama pätee psykoterapia-arvioihin. Kiireisiä akuuttilähetteitä on koko kevään tullut, kuten normaalistikin”, Keränen sanoo.

Lisäksi tänä keväänä on Keräsen mukaan ollut normaalia enemmän tapauksia, joissa potilas ei peruuta ajanvarausta mutta jättää saapumatta paikalle.

Helsingissä mielenterveysongelmiin saa apua ensisijaisesti terveysasemapalveluista. Keränen ihmettelee erityisesti sitä, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita Myllypurossa tarjoavan mielenterveyspalvelupiste Miepin asiakasmäärässä on ollut pudotusta.

”Paljon on puhuttu siitä, että auttavat puhelimet ovat ruuhkaantuneet, mutta meillä on väljää. On tämä erikoista ja siinä mielessä yllättävää, että luulisi tavallista suuremman joukon hakeutuvan hoitoon tällaisena epävarmana aikana.”

Kyse ei ole siitä, ettei kaupungilla olisi tarjota etätapaamisia. Keränen kertoo, että koronavirus on vaikuttanut myös siihen, että vastaanottoja on toteutettu aikaisempaa enemmän etänä puhelimitse tai videovälitteisesti. Suurin osa kaikista vastaanotoista on edelleen toteutettu epidemian aikanakin kasvokkain.

”Kun ei haeta apua syntyy patoutunutta hoidontarvetta.”

Monella vointi on huonontunut. Ei välttämättä suoraan viruksen takia vaan siitä seuraavan toimeentuloon, työttömyyteen ja muihin perusasioihin liittyvän huolen ja ahdistuksen takia.

”Meillä on pelko siitä, että tänä keväänä monella jatkuu huoliaika tavallista pidempään, ongelmat pitkittyvät ja mutkistuvat. Kun ei haeta apua, syntyy patoutunutta hoidontarvetta.”

Keränen painottaa, että kyse on tuntumasta. Sitä, kuinka pahaksi tilanne voi koronavirustilanteen jälkeen äityä, hän ei lähde arvaamaan.

Epidemian vaikutusta käynnissä olleisiin pidempiin Kelan korvaamiin kuntoutuspsykoterapiajaksoihin ei vielä tiedetä. Terapiaan voi hakeutua myös omalla kustannuksella.

Kela on suosittanut koronaviruskevään ajan terapian toteuttamista etänä. Kesäkuun 1. päivä Kela tiedotti, että läsnäkuntoutusta voi jatkaa kaikissa kuntoutuspalveluissa.

Terapian on voinut laittaa myös tauolle. Tauosta ilmoitetaan Kelaan, sillä terapiatukea myönnetään vain rajoitetuksi ajaksi. Jos terapiaan tulee tauko koronaviruksen takia, terapiaa voidaan pitkittää tauon verran.

Suunnittelija Eija Lehtinen Kelan työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen kuntoutusryhmästä kertoo, että Kela selvittää koronaviruksen vaikutuksia ja muun muassa sitä, kuinka moni siirtyi koronaviruksen takia etätapaamisiin.

Keväällä tauosta on voinut poikkeuksellisesti ilmoittaa Kelalle vasta jälkikäteen. Täten tieto tauolle siirtymisten määristä tarkentuu sitä mukaan, kun ihmiset palaavat tauoiltaan takaisin terapiaan.

”Emme halunneet kuormittaa ilmoituksilla vakuutuspiirejämme tässä vaiheessa”, Lehtinen sanoo.

Kela on ollut koronavirusepidemian aikana ruuhkautunut muun muassa työttömyysetuus­hakemusten takia.

”Vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä.”

Mutta onko koronavirusepidemia ajanut ihmisiä terapiaan? Lehtisen mukaan vastaus tähän kysymykseen selviää vasta loppukesästä tai alkusyksyllä, sillä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsee vasta kolmen kuukauden päästä mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen.

Maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeustila ei ole vielä kestänyt kolmea kuukautta.

”Vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä”, Lehtinen sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että terapiaan hakeutuvien määrä voi hyvinkin kasvaa.

”Tämä kriisi, kuten muutkin kriisit, voi lisätä tarvetta myös pidempikestoiselle terapialle.”